Rusya ve Kuzey Kore, ABD'nin hegemonik emellerine karşı koymaya kararlı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle başkent Pyongyang'a gerçekleştirdiği 2 günlük resmi ziyareti tamamladı.



Lavrov'un Kuzey Kore'deki temaslarına ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile görüşmeler yapıldığını bildirdi.



Lavrov-Kim görüşmesi hakkında detaylı bilgi vermeyen bakanlık, bakanlar düzeyindeki görüş alışverişi sırasında siyasi temasların takvimi de dahil ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin güncel konuların ayrıntılı şekilde müzakere edildiğini kaydetti.



Açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore liderlerinin vardığı anlaşmaların kapsamlı şekilde uygulanması ve pratik alanlarda etkileşimin yoğunlaştırılmasına özellikle dikkati çekilen görüşmede, Covid-19 salgını sonrasında ikili ticaret hacminin artırılmasına vurgu yapıldığı bildirildi.



Bakanlığın açıklamasına göre Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki duruma ilişkin müzakereleri ele alan Lavrov ve Choe, bölgedeki sorunların siyasi ve diplomatik çözümü konusunda karşılıklı kararlı ve bölgedeki gerilimi azaltmak için ortak çaba göstermeye hazır olduklarını teyit etti.



Lavrov ve Choe, Asya-Pasifik bölgesindeki durumun ağırlaşmasına yol açan ABD'nin hegemonik emellerine karşı koyulması hususunda kararlı olduklarını da vurguladı.



Kuzey Kore lideri Kim, geçen ay Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.