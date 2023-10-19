https://sputniknews.com.tr/20231019/lavrov-kuzey-kore-lideri-kimle-gorustu-ankara-buyukelcisi-karlovun-anitina-cicek--1076504528.html
Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim'le görüştü: Eski Ankara Büyükelçisi Karlov'un anıtına çiçek bırakıldı
Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim'le görüştü: Eski Ankara Büyükelçisi Karlov'un anıtına çiçek bırakıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyongyang'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geldi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T12:31+0300
2023-10-19T12:31+0300
2023-10-19T12:34+0300
sergey lavrov
dünya
rusya
kuzey kore
kim yo jong
kuzey kore lideri kim jong un
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andrey karlov
anıt
görüşme
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Pyongyang'da Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, Lavrov ile Kim arasındaki görüşmenin 1 saatin biraz üzerinde sürdüğü bildirildi.Dışişleri Bakanlığı, Telegram hesabından görüşmeye ait fotoğraflar paylaştı.Kuzey Kore lideri Kim, geçen ay Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.Lavrov, eski Ankara Büyükelçisi Karlov'un anıt levhasına çiçek bıraktıLavrov, Kuzey Kore'deki temaslarının son durağı olarak Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.Elçilik çalışanlarıyla sohbet eden Lavrov, daha sonra 2001-2006 döneminde Pyongyang büyükelçisi olarak görev yapan ve Aralık 2016'da Ankara Büyükelçisi olarak görevini yürütürken silahlı saldırıda öldürülen Andrey Karlov'un anıt levhasına çiçek bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20231019/lavrovdan-turkiyenin-israil-filistin-konusunda-garantorluk-onerisine-destek-1076494949.html
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sergey lavrov, rusya, kuzey kore, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, karlov suikasti, andrey karlov, anıt, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, ziyaret, resmi ziyaret
sergey lavrov, rusya, kuzey kore, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, karlov suikasti, andrey karlov, anıt, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, ziyaret, resmi ziyaret
Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim'le görüştü: Eski Ankara Büyükelçisi Karlov'un anıtına çiçek bırakıldı
12:31 19.10.2023 (güncellendi: 12:34 19.10.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyongyang'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geldi.
Pyongyang'da Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, Lavrov ile Kim arasındaki görüşmenin 1 saatin biraz üzerinde sürdüğü bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı, Telegram hesabından görüşmeye ait fotoğraflar paylaştı.
Kuzey Kore lideri Kim, geçen ay Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.
Lavrov, eski Ankara Büyükelçisi Karlov'un anıt levhasına çiçek bıraktı
Lavrov, Kuzey Kore'deki temaslarının son durağı olarak Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Elçilik çalışanlarıyla sohbet eden Lavrov, daha sonra 2001-2006 döneminde Pyongyang büyükelçisi olarak görev yapan ve Aralık 2016'da Ankara Büyükelçisi olarak görevini yürütürken silahlı saldırıda öldürülen Andrey Karlov'un anıt levhasına çiçek bıraktı.