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https://sputniknews.com.tr/20231019/lavrov-kuzey-kore-lideri-kimle-gorustu-ankara-buyukelcisi-karlovun-anitina-cicek--1076504528.html
Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim'le görüştü: Eski Ankara Büyükelçisi Karlov'un anıtına çiçek bırakıldı
Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim'le görüştü: Eski Ankara Büyükelçisi Karlov'un anıtına çiçek bırakıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyongyang'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geldi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T12:31+0300
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Pyongyang'da Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, Lavrov ile Kim arasındaki görüşmenin 1 saatin biraz üzerinde sürdüğü bildirildi.Dışişleri Bakanlığı, Telegram hesabından görüşmeye ait fotoğraflar paylaştı.Kuzey Kore lideri Kim, geçen ay Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.Lavrov, eski Ankara Büyükelçisi Karlov'un anıt levhasına çiçek bıraktıLavrov, Kuzey Kore'deki temaslarının son durağı olarak Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.Elçilik çalışanlarıyla sohbet eden Lavrov, daha sonra 2001-2006 döneminde Pyongyang büyükelçisi olarak görev yapan ve Aralık 2016'da Ankara Büyükelçisi olarak görevini yürütürken silahlı saldırıda öldürülen Andrey Karlov'un anıt levhasına çiçek bıraktı.
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sergey lavrov, rusya, kuzey kore, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, karlov suikasti, andrey karlov, anıt, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, ziyaret, resmi ziyaret
sergey lavrov, rusya, kuzey kore, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, karlov suikasti, andrey karlov, anıt, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, ziyaret, resmi ziyaret

Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim'le görüştü: Eski Ankara Büyükelçisi Karlov'un anıtına çiçek bırakıldı

12:31 19.10.2023 (güncellendi: 12:34 19.10.2023)
© Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pyongyang'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geldi.
Pyongyang'da Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, Lavrov ile Kim arasındaki görüşmenin 1 saatin biraz üzerinde sürdüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Telegram hesabından görüşmeye ait fotoğraflar paylaştı.
Kuzey Kore lideri Kim, geçen ay Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.

Lavrov, eski Ankara Büyükelçisi Karlov'un anıt levhasına çiçek bıraktı

Lavrov, Kuzey Kore'deki temaslarının son durağı olarak Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Elçilik çalışanlarıyla sohbet eden Lavrov, daha sonra 2001-2006 döneminde Pyongyang büyükelçisi olarak görev yapan ve Aralık 2016'da Ankara Büyükelçisi olarak görevini yürütürken silahlı saldırıda öldürülen Andrey Karlov'un anıt levhasına çiçek bıraktı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
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