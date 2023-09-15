Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da savaş uçaklarının üretildiği fabrikaları ziyaret etti
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'daki temaslarını sürdüren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Komsomolsk-na-Amure kentine giderek Rus savaş ve sivil uçaklarının imal edildiği fabrikalarda incelemelerde bulundu.
© Sputnik/
Rusya'daki temaslarını sürdüren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Komsomolsk-na-Amure kentine giderek Rus savaş ve sivil uçaklarının imal edildiği fabrikalarda incelemelerde bulundu.
Salı sabahı Rusya'ya gelen ve çarşamba günü Vostoçnıy Uzay Üssü'nde Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapan Kim Jong-un, bu sabah saatlerinde Komsomolsk-na-Amure kentine gitti.
Rusya hükümetinin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Kim, Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'la Komsomolsk-na-Amure kentindeki uçak fabrikalarını gezdi.
Yuriy Gagarin Havacılık Fabrikası Komsomolsk-na-Amure Mühendislik Merkezi ve İmalat Atölyeleri ile Yakovlev Test ve Tasarım Bürosu'nun tesislerine giden Kim, Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının imalat süreçlerini ve son montaj atölyesindeki işlemleri izledi.
Manturov, Rusya'nın havacılık alanında ve diğer sektörlerde Kuzey Kore'yle işbirliği potansiyeli gördüğünü belirterek "Bu, özellikle ülkelerimizin koyduğu teknolojik egemenliği sağlama hedeflerine ulaşılması için önem arz ediyor" dedi.
Rus yolcu uçağı Superjet 100'ün (SJ-100) üretildiği tesislere giderek bilgi alan Kim ve Manturov, programın sonunda Su-35 avcı uçağının gösteri uçuşunu izledi.
Komsomolsk-na-Amure kentinde yaklaşık 5 saat geçiren Kim, daha sonra zırhlı treniyle kentten ayrıldı. Kim, vali ve belediye başkanı tarafından uğurlandı.
Rusya hükümetinin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Kim, Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'la Komsomolsk-na-Amure kentindeki uçak fabrikalarını gezdi.
Yuriy Gagarin Havacılık Fabrikası Komsomolsk-na-Amure Mühendislik Merkezi ve İmalat Atölyeleri ile Yakovlev Test ve Tasarım Bürosu'nun tesislerine giden Kim, Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının imalat süreçlerini ve son montaj atölyesindeki işlemleri izledi.
Manturov, Rusya'nın havacılık alanında ve diğer sektörlerde Kuzey Kore'yle işbirliği potansiyeli gördüğünü belirterek "Bu, özellikle ülkelerimizin koyduğu teknolojik egemenliği sağlama hedeflerine ulaşılması için önem arz ediyor" dedi.
Rus yolcu uçağı Superjet 100'ün (SJ-100) üretildiği tesislere giderek bilgi alan Kim ve Manturov, programın sonunda Su-35 avcı uçağının gösteri uçuşunu izledi.
Komsomolsk-na-Amure kentinde yaklaşık 5 saat geçiren Kim, daha sonra zırhlı treniyle kentten ayrıldı. Kim, vali ve belediye başkanı tarafından uğurlandı.