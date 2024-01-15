https://sputniknews.com.tr/20240115/alman-vekilden-zelenskiy-hakkinda-kucuk-dusurucu-sozler-1079655864.html

Alman vekilden Zelenskiy hakkında küçük düşürücü sözler

Alman vekilden Zelenskiy hakkında küçük düşürücü sözler

Almanya İçin Alternatif Partisi milletvekili Edgar Naujok, federal hükümetin bütçe krizinin ortasında izlediği Ukrayna politikasını eleştirerek Ukrayna Devlet... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T11:13+0300

2024-01-15T11:13+0300

2024-01-15T11:13+0300

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avrupa birliği

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Deutschland Kurier'e demeç veren Naujok, ABD'nin Ukrayna'yla ilgili durumda giderek daha fazla geri çekildiğini ifade etti.ABD'nin Kiev'in finansman sürecinin sonuna gelmekte olduğunu belirten Naujok, bu nedenle Zelenskiy'in başka kimden bir şeyler alabileceğini araştırmaya başladığını kaydetti.Naujok, "Biz ne yapıyoruz? Hızla ABD'nin yerini alıyoruz! Yaşasın! Bütçe, 4 milyar eurodan 8 milyara çıktı. Peki elimizde bu kadar para var mı? Bizim buna çok mu ihtiyacımız var?" sorularını yönelterek Alman hükümetinin izlediği Ukrayna politikasını eleştirdi.Bu durumu 'absürd' bulduğunun altını çizen Alman vekil, Almanya'nın dünya kalkınma endeksinde 8. sıradan 26. sıraya gerilediğine dikkat çekti. Gelecekte bizzat Almanya'nın yardıma ihtiyacı olacağı görüşünü paylaşan Naujok, Ukrayna'ya para vermenin paraları doğrudan çöpe atmak anlamına geldiğini ve bunun hiç kimseye yaramadığını vurguladı.Bu bağlamda, Alman çiftçilerin protestoları hakkında da yorum yapan bunun iyi bir şey olduğunu, zira bir yerde hükümetin politikasına dur denmesi gerektiğini ve bunun sonsuza kadar böyle devam edemeyeceğini belirtti.Aralık ayında Alman hükümeti bütçe tasarruf tedbirlerini duyurmuştu. Bu kapsamda, dizel yakıta yönelik sübvansiyonların yanı sıra ormancılık ve tarımda kullanılan araçlara uygulanan imtiyazlı vergilerin iptal edilmesi kararlaştırılmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, 2024 bütçesinin Ukrayna'ya doğrudan askeri yardım için 8 milyar euro ve Almanya'daki Ukraynalı mülteciler için 6 milyar euro içerdiğini belirtmişti. Hükümetin aldığı kararların ardından Alman çiftçiler protestolara başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240115/alman-ordusu-rusya-ile-savas-senaryosu-hazirladi-savas-ne-zaman-cikacak-ve-neredeyogunlasacak-1079654414.html

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almanya, ukrayna, ukrayna krizi, alman federal meclisi (bundestag), kiev, berlin, olaf scholz, avrupa birliği