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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240115/alman-ordusu-rusya-ile-savas-senaryosu-hazirladi-savas-ne-zaman-cikacak-ve-neredeyogunlasacak-1079654414.html
Alman ordusu, Rusya ile savaşa hazırlanıyor: Savaş ne zaman çıkacak ve nerede yoğunlaşacak?
Alman ordusu, Rusya ile savaşa hazırlanıyor: Savaş ne zaman çıkacak ve nerede yoğunlaşacak?
Alman ordusu, Rusya ile NATO arasında çıkabilecek potansiyel bir dünya savaşı için hazırlıklara başladı. Alman gazetesi Bild'in gizli ordu belgelerine ulaştığı... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T10:42+0300
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ukrayna krizi
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Alman gazetesi Blind, Alman ordusunun Rusya ile NATO arasında çıkabilecek bir savaş senaryosu oluşturduğunu yazdı. Habere göre, 2024 yılında alevlenmesi beklenen Rusya - NATO ilişkileri, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişe geçmesiyle daha da kötüleşecek. Ukrayna ordusunun çoğunun Hazirana kadar büyük kayıplar yaşayıp Kiev'e kadar çekilmesi ardından, NATO ile Rusya arasındaki tansiyon en yüksek seviyeye ulaşacak. 2025 yılında ise, 300 bin kişilik NATO ordusu, doğuya konuşlandırılarak Rusya'ya karşı savaş başlatılacak. 30 bin askerin Alman askeri olması planlanırken, savaşın en ateşli noktaları Belarus ve Kaliningrad bölgesinde Suvalki koridorunda yaşanacağı belirtiliyor.Haberde, savaşın başlamasının ne gibi tehlikeler doğuracağı ve ne şekilde biteceğine dair tahminlere yer verilmiyor. Putin, birçok kez Batı'yı uyarmıştı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birçok kez Rusya'nın Avrupa ile savaşmayacağını ve bu ülkelere karşı bir tehdit olmadığını belirtmişti. ABD'nin Rusya ile Avrupa yakınlaşmasını istemediği için savaş çığırtkanlığı yaptığı belirtilirken, Putin "Sürekli Rusya'nın Avrupa'yı tehdit ettiği gibi bir hava oluşturulmaya çalışıyor. Sürekli korku pompalanmaya devam edilirken, içten içe biliyorlar, Rusya, Avrupa ile savaşmayacak. Biz de biliyoruz, Avrupa ile Rusya arasında bir savaş olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-ukraynanin-kursk-bolgesindeki-unsurlara-saldiri-girisimi-engellendi-1079649042.html
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dünya savaşı, nato, almanya, abd, rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
dünya savaşı, nato, almanya, abd, rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu

Alman ordusu, Rusya ile savaşa hazırlanıyor: Savaş ne zaman çıkacak ve nerede yoğunlaşacak?

10:42 15.01.2024 (güncellendi: 10:50 15.01.2024)
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKIAlman ordusu
Alman ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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Alman ordusu, Rusya ile NATO arasında çıkabilecek potansiyel bir dünya savaşı için hazırlıklara başladı. Alman gazetesi Bild'in gizli ordu belgelerine ulaştığı 'Rusya'ya karşı savaş planında' neler var?
Alman gazetesi Blind, Alman ordusunun Rusya ile NATO arasında çıkabilecek bir savaş senaryosu oluşturduğunu yazdı. Habere göre, 2024 yılında alevlenmesi beklenen Rusya - NATO ilişkileri, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişe geçmesiyle daha da kötüleşecek. Ukrayna ordusunun çoğunun Hazirana kadar büyük kayıplar yaşayıp Kiev'e kadar çekilmesi ardından, NATO ile Rusya arasındaki tansiyon en yüksek seviyeye ulaşacak.
2025 yılında ise, 300 bin kişilik NATO ordusu, doğuya konuşlandırılarak Rusya'ya karşı savaş başlatılacak. 30 bin askerin Alman askeri olması planlanırken, savaşın en ateşli noktaları Belarus ve Kaliningrad bölgesinde Suvalki koridorunda yaşanacağı belirtiliyor.
Haberde, savaşın başlamasının ne gibi tehlikeler doğuracağı ve ne şekilde biteceğine dair tahminlere yer verilmiyor.

Putin, birçok kez Batı'yı uyarmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birçok kez Rusya'nın Avrupa ile savaşmayacağını ve bu ülkelere karşı bir tehdit olmadığını belirtmişti. ABD'nin Rusya ile Avrupa yakınlaşmasını istemediği için savaş çığırtkanlığı yaptığı belirtilirken, Putin "Sürekli Rusya'nın Avrupa'yı tehdit ettiği gibi bir hava oluşturulmaya çalışıyor. Sürekli korku pompalanmaya devam edilirken, içten içe biliyorlar, Rusya, Avrupa ile savaşmayacak. Biz de biliyoruz, Avrupa ile Rusya arasında bir savaş olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
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