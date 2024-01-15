https://sputniknews.com.tr/20240115/alman-ordusu-rusya-ile-savas-senaryosu-hazirladi-savas-ne-zaman-cikacak-ve-neredeyogunlasacak-1079654414.html
Alman ordusu, Rusya ile savaşa hazırlanıyor: Savaş ne zaman çıkacak ve nerede yoğunlaşacak?
Alman ordusu, Rusya ile savaşa hazırlanıyor: Savaş ne zaman çıkacak ve nerede yoğunlaşacak?
Alman ordusu, Rusya ile NATO arasında çıkabilecek potansiyel bir dünya savaşı için hazırlıklara başladı. Alman gazetesi Bild'in gizli ordu belgelerine ulaştığı... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T10:42+0300
2024-01-15T10:42+0300
2024-01-15T10:50+0300
ukrayna krizi
dünya savaşı
nato
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vladimir putin
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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Alman gazetesi Blind, Alman ordusunun Rusya ile NATO arasında çıkabilecek bir savaş senaryosu oluşturduğunu yazdı. Habere göre, 2024 yılında alevlenmesi beklenen Rusya - NATO ilişkileri, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişe geçmesiyle daha da kötüleşecek. Ukrayna ordusunun çoğunun Hazirana kadar büyük kayıplar yaşayıp Kiev'e kadar çekilmesi ardından, NATO ile Rusya arasındaki tansiyon en yüksek seviyeye ulaşacak. 2025 yılında ise, 300 bin kişilik NATO ordusu, doğuya konuşlandırılarak Rusya'ya karşı savaş başlatılacak. 30 bin askerin Alman askeri olması planlanırken, savaşın en ateşli noktaları Belarus ve Kaliningrad bölgesinde Suvalki koridorunda yaşanacağı belirtiliyor.Haberde, savaşın başlamasının ne gibi tehlikeler doğuracağı ve ne şekilde biteceğine dair tahminlere yer verilmiyor. Putin, birçok kez Batı'yı uyarmıştı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birçok kez Rusya'nın Avrupa ile savaşmayacağını ve bu ülkelere karşı bir tehdit olmadığını belirtmişti. ABD'nin Rusya ile Avrupa yakınlaşmasını istemediği için savaş çığırtkanlığı yaptığı belirtilirken, Putin "Sürekli Rusya'nın Avrupa'yı tehdit ettiği gibi bir hava oluşturulmaya çalışıyor. Sürekli korku pompalanmaya devam edilirken, içten içe biliyorlar, Rusya, Avrupa ile savaşmayacak. Biz de biliyoruz, Avrupa ile Rusya arasında bir savaş olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-ukraynanin-kursk-bolgesindeki-unsurlara-saldiri-girisimi-engellendi-1079649042.html
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dünya savaşı, nato, almanya, abd, rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
dünya savaşı, nato, almanya, abd, rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Alman ordusu, Rusya ile savaşa hazırlanıyor: Savaş ne zaman çıkacak ve nerede yoğunlaşacak?
10:42 15.01.2024 (güncellendi: 10:50 15.01.2024)
Alman ordusu, Rusya ile NATO arasında çıkabilecek potansiyel bir dünya savaşı için hazırlıklara başladı. Alman gazetesi Bild'in gizli ordu belgelerine ulaştığı 'Rusya'ya karşı savaş planında' neler var?
Alman gazetesi Blind, Alman ordusunun Rusya ile NATO arasında çıkabilecek bir savaş senaryosu oluşturduğunu yazdı. Habere göre, 2024 yılında alevlenmesi beklenen Rusya - NATO ilişkileri, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişe geçmesiyle daha da kötüleşecek. Ukrayna ordusunun çoğunun Hazirana kadar büyük kayıplar yaşayıp Kiev'e kadar çekilmesi ardından, NATO ile Rusya arasındaki tansiyon en yüksek seviyeye ulaşacak.
2025 yılında ise, 300 bin kişilik NATO ordusu, doğuya konuşlandırılarak Rusya'ya karşı savaş başlatılacak. 30 bin askerin Alman askeri olması planlanırken, savaşın en ateşli noktaları Belarus ve Kaliningrad bölgesinde Suvalki koridorunda yaşanacağı belirtiliyor.
Haberde, savaşın başlamasının ne gibi tehlikeler doğuracağı ve ne şekilde biteceğine dair tahminlere yer verilmiyor.
Putin, birçok kez Batı'yı uyarmıştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birçok kez Rusya'nın Avrupa ile savaşmayacağını ve bu ülkelere karşı bir tehdit olmadığını belirtmişti. ABD'nin Rusya ile Avrupa yakınlaşmasını istemediği için savaş çığırtkanlığı yaptığı belirtilirken, Putin "Sürekli Rusya'nın Avrupa'yı tehdit ettiği gibi bir hava oluşturulmaya çalışıyor. Sürekli korku pompalanmaya devam edilirken, içten içe biliyorlar, Rusya, Avrupa ile savaşmayacak. Biz de biliyoruz, Avrupa ile Rusya arasında bir savaş olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.