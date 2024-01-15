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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-ukraynanin-kursk-bolgesindeki-unsurlara-saldiri-girisimi-engellendi-1079649042.html
Rusya: Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki unsurlara saldırı girişimi engellendi
Rusya: Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki unsurlara saldırı girişimi engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin, Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 3 adet Toçka-U füzesi düşürdüğünü bildirdi. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T08:43+0300
2024-01-15T08:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
toçka-u
füze
füze saldırısı
kursk
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, nöbette olan Rus hava savunma sistemlerinin, Kursk semalarında Ukrayna ordusuna ait üç Toçka-U taktik füzesinin düşürüldüğü belirtilirken, terör saldırısının gece yarısı düzenlendiği de eklendiDaha önce Kursk Valisi Roman Starovoyt, hava savunma güçlerinin ön bilgilere göre Fatejskiy ilçesi semalarında 3 Ukrayna füzeyi etkisiz hale getirdiğini Telegram kanalında duyurmuştu.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde bölge topraklarına yaklaşık 70 top atışı gerçekleştirdiğini duyururken, ayrıca gerçekleştirilen İHA saldırıları sonucu 2 sivilin yaralandığı doğrulanmıştı.Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 23 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini belirtmiş, ABD yapımı HIMARS ve Uragan adlı çoklu roketatar sistemlerine ait 17 füzenin havada imha edildiğini de eklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240114/isvicre-ukraynada-baris-muzakerelerine-rusyayi-da-dahil-etmeye-cagirdi-1079639305.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, toçka-u, füze, füze saldırısı, kursk, kiev, rus ordusu, hava savunma sistemi, belgorod
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, toçka-u, füze, füze saldırısı, kursk, kiev, rus ordusu, hava savunma sistemi, belgorod

Rusya: Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki unsurlara saldırı girişimi engellendi

08:43 15.01.2024
© AP PhotoS-400 S 400 hava savunma sistemleri
S-400 S 400 hava savunma sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AP Photo
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin, Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 3 adet Toçka-U füzesi düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, nöbette olan Rus hava savunma sistemlerinin, Kursk semalarında Ukrayna ordusuna ait üç Toçka-U taktik füzesinin düşürüldüğü belirtilirken, terör saldırısının gece yarısı düzenlendiği de eklendi
Daha önce Kursk Valisi Roman Starovoyt, hava savunma güçlerinin ön bilgilere göre Fatejskiy ilçesi semalarında 3 Ukrayna füzeyi etkisiz hale getirdiğini Telegram kanalında duyurmuştu.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde bölge topraklarına yaklaşık 70 top atışı gerçekleştirdiğini duyururken, ayrıca gerçekleştirilen İHA saldırıları sonucu 2 sivilin yaralandığı doğrulanmıştı.
Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 23 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini belirtmiş, ABD yapımı HIMARS ve Uragan adlı çoklu roketatar sistemlerine ait 17 füzenin havada imha edildiğini de eklemişti.
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