https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-ukraynanin-kursk-bolgesindeki-unsurlara-saldiri-girisimi-engellendi-1079649042.html

Rusya: Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki unsurlara saldırı girişimi engellendi

Rusya: Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki unsurlara saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin, Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 3 adet Toçka-U füzesi düşürdüğünü bildirdi. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T08:43+0300

2024-01-15T08:43+0300

2024-01-15T08:43+0300

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ukrayna krizi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, nöbette olan Rus hava savunma sistemlerinin, Kursk semalarında Ukrayna ordusuna ait üç Toçka-U taktik füzesinin düşürüldüğü belirtilirken, terör saldırısının gece yarısı düzenlendiği de eklendiDaha önce Kursk Valisi Roman Starovoyt, hava savunma güçlerinin ön bilgilere göre Fatejskiy ilçesi semalarında 3 Ukrayna füzeyi etkisiz hale getirdiğini Telegram kanalında duyurmuştu.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde bölge topraklarına yaklaşık 70 top atışı gerçekleştirdiğini duyururken, ayrıca gerçekleştirilen İHA saldırıları sonucu 2 sivilin yaralandığı doğrulanmıştı.Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 23 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini belirtmiş, ABD yapımı HIMARS ve Uragan adlı çoklu roketatar sistemlerine ait 17 füzenin havada imha edildiğini de eklemişti.

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