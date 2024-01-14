Ukrayna ordusu Belgorod saldırılarını sürdürüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İskoçya, Ukraynalıların yardımını kesti
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Artur Lyukmanov açıkladı: Ukraynalı hackerleri kim eğitiyor?
07:14
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:33
9 dk
SESLİ HABER
Almanların yüzde 64’ü Başbakan Scholz’dan memnun değil
08:12
1 dk
SESLİ HABER
Emekli İngiliz Albay: ABD Başkanı ve Batı Avrupalı liderler buna inanmıyor
08:26
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Orgeneral Bell: Ukrayna, Rus sanayisini tehdit edecek silahlara sahip değil
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist açıkladı: Doları etkileyecek 3 değişiklik olacak
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
09:25
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
10:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı: Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek
10:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Güney Amerika’da yeni keşif: 15 ton ağırlığında, 20 metre uzunlukta
11:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Rusya, Avrupa'ya 80-90 milyar metreküpe gaz ihracatı yapabilir
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
11:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li iş insanı açıkladı: Ukrayna yardımı, ABD ordusunun mühimmatını tüketti
12:12
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Batı’ya Napolyon göndermesi
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
12:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
16:13
1 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
16:22
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
16:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını böyle yazdı: ABD’li politikacılar Ukrayna’nın bölünmesi gerektiğini anladı
17:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Almanların yüzde 64’ü Başbakan Scholz’dan memnun değil
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist açıkladı: Doları etkileyecek 3 değişiklik olacak
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Batı’ya Napolyon göndermesi
09:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:33
9 dk
SESLİ HABER
Artur Lyukmanov açıkladı: Ukraynalı hackerleri kim eğitiyor?
10:00
1 dk
SESLİ HABER
İskoçya, Ukraynalıların yardımını kesti
10:11
1 dk
SESLİ HABER
Emekli İngiliz Albay: ABD Başkanı ve Batı Avrupalı liderler buna inanmıyor
10:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Emekli Orgeneral Bell: Ukrayna, Rus sanayisini tehdit edecek silahlara sahip değil
11:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li iş insanı açıkladı: Ukrayna yardımı, ABD ordusunun mühimmatını tüketti
11:19
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
11:32
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
11:41
2 dk
SESLİ HABER
Güney Amerika’da yeni keşif: 15 ton ağırlığında, 20 metre uzunlukta
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı: Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek
12:12
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Rusya, Avrupa'ya 80-90 milyar metreküpe gaz ihracatı yapabilir
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
18:52
2 dk
ÖZEL HABER
Amerikalı pedofil milyarder Epstein davası: “Türkiye’den çocuk kaçırıldığı anlamına geliyor”
19:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
19:20
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
19:52
1 dk
SESLİ HABER
Güney Amerika’da yeni keşif: 15 ton ağırlığında, 20 metre uzunlukta
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
20:19
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını böyle yazdı: ABD’li politikacılar Ukrayna’nın bölünmesi gerektiğini anladı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
20:43
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240114/ukrayna-ordusu-belgorod-saldirilarini-surduruyor-1079626080.html
Ukrayna ordusu Belgorod saldırılarını sürdürüyor
Ukrayna ordusu Belgorod saldırılarını sürdürüyor
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde bölge topraklarına yaklaşık 70 top atışı gerçekleştirdiğini duyururken, ayrıca... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T14:20+0300
2024-01-14T14:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
belgorod
harkov
kiev
insansız hava aracı (iha)
donetsk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079625798_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_f7fab2167776fc1ce739921d775be80b.jpg
Ukrayna’nın Harkov sınırında yer alan Rus bölgesi Belgorod’ın bölge valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, altı bölgeye atılan toplam mermisi sayısının 68 olduğunun altını çizerken, ayrıca insansız hava araçları (İHA) yardımıyla gerçekleştirilen saldırılar sonucu iki vatandaşın yaralandığını bildirdi.Gladkov, yazılı mesajında, “Borisov bölgesinde Lozovaya Rudka köyü yakınlarına 3 topçu saldırısı, , Bogun-Gorod köyü yakınlarına da 3 topçu saldırısı düzenlendi. Valuysk kent bölgesinde 7 top ateşi gerçekleşti” ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aynı zamanda Kursk Bölgesi'nin Glushkovsky ilçesine bağlı Tetkino köyüne insansız hava araçlarıyla saldırdığı da bildirilirken, bir kişinin şarapnel parçalarıyla yaralandığı bilgisi paylaşıldı.Rusya Savunma Bakanlığı: 23 İHA saldırısı önlendiBakanlık tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 23 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği, ABD yapımı HIMARS ve Uragan adlı çoklu roketatar sistemlerine ait 17 füzenin havada imha edildiği bildirildi.Askeri operasyonla ilgili güncel verilere yer verilen yazılı açıklamada, Ukrayna birliklerinin gün içinde Kupyansk ve Krasniy Liman istikametinde yaklaşık 210 askerini kaybettiği belirtilirken, Donetsk istikametindeki Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun üç saldırısını püskürttüğü, Kiev'in 300'den fazla askerini, 9 tankını, 4 zırhlı aracını kaybettiği ifade edildi.Ukrayna’daki mühimmat deposu imha edildiBakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo havaalanında konuşlanan havacılık mühimmat deposunu vurduğunu bildirirken, “Bu saldırıda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin atış pozisyonlarındaki 98. topçu birliği ve askeri teçhizat imha edilmiştir” ifadelerini kullandı.Rus askerlerinin Herson istikametindeki Ukrayna birliklerini bozguna uğrattığı da belirtilirken, 60’a yakın düşman askerinin etkisiz hale getirildiği eklendi.Zaporojye istikametinde Ukrayna ordusuna ait 6 tugaya ait insan gücü ve teçhizatın yok edildiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda Ukrayna ordusunun 60’tan fazla askerini kaybettiğini aktardı.Bakanlık, son bir günde Güney Donetsk istikametindeki Rus birliklerinin 170'den fazla Ukraynalı askeri personeli ve iki tankı da imha ettiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/eski-avusturya-disisleri-bakani-acikladi-bati-ukraynanin-belgorod-saldirilarindan-ne-bekliyor-1079475387.html
ukrayna
rusya
harkov
kiev
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079625798_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_a4518fa4a4f37bc6eda7d6b03464b416.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, harkov, kiev, insansız hava aracı (iha), donetsk
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, harkov, kiev, insansız hava aracı (iha), donetsk

Ukrayna ordusu Belgorod saldırılarını sürdürüyor

14:20 14.01.2024
© Sputnik / Антон ВергунRusya Belgorod otobüs durak
Rusya Belgorod otobüs durak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© Sputnik / Антон Вергун
Abone ol
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde bölge topraklarına yaklaşık 70 top atışı gerçekleştirdiğini duyururken, ayrıca gerçekleştirilen İHA saldırıları sonucu 2 sivilin yaralandığı doğrulandı.
Ukrayna’nın Harkov sınırında yer alan Rus bölgesi Belgorod’ın bölge valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, altı bölgeye atılan toplam mermisi sayısının 68 olduğunun altını çizerken, ayrıca insansız hava araçları (İHA) yardımıyla gerçekleştirilen saldırılar sonucu iki vatandaşın yaralandığını bildirdi.
Gladkov, yazılı mesajında, “Borisov bölgesinde Lozovaya Rudka köyü yakınlarına 3 topçu saldırısı, , Bogun-Gorod köyü yakınlarına da 3 topçu saldırısı düzenlendi. Valuysk kent bölgesinde 7 top ateşi gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aynı zamanda Kursk Bölgesi'nin Glushkovsky ilçesine bağlı Tetkino köyüne insansız hava araçlarıyla saldırdığı da bildirilirken, bir kişinin şarapnel parçalarıyla yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı: 23 İHA saldırısı önlendi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 23 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği, ABD yapımı HIMARS ve Uragan adlı çoklu roketatar sistemlerine ait 17 füzenin havada imha edildiği bildirildi.
Askeri operasyonla ilgili güncel verilere yer verilen yazılı açıklamada, Ukrayna birliklerinin gün içinde Kupyansk ve Krasniy Liman istikametinde yaklaşık 210 askerini kaybettiği belirtilirken, Donetsk istikametindeki Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun üç saldırısını püskürttüğü, Kiev'in 300'den fazla askerini, 9 tankını, 4 zırhlı aracını kaybettiği ifade edildi.

Ukrayna’daki mühimmat deposu imha edildi

Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo havaalanında konuşlanan havacılık mühimmat deposunu vurduğunu bildirirken, “Bu saldırıda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin atış pozisyonlarındaki 98. topçu birliği ve askeri teçhizat imha edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Rus askerlerinin Herson istikametindeki Ukrayna birliklerini bozguna uğrattığı da belirtilirken, 60’a yakın düşman askerinin etkisiz hale getirildiği eklendi.
Zaporojye istikametinde Ukrayna ordusuna ait 6 tugaya ait insan gücü ve teçhizatın yok edildiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda Ukrayna ordusunun 60’tan fazla askerini kaybettiğini aktardı.
Bakanlık, son bir günde Güney Donetsk istikametindeki Rus birliklerinin 170'den fazla Ukraynalı askeri personeli ve iki tankı da imha ettiğinin altını çizdi.
eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
Ukrayna krizi
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı açıkladı: Batı, Ukrayna'nın Belgorod saldırılarından ne bekliyor?
9 Ocak, 17:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала