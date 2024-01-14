https://sputniknews.com.tr/20240114/ukrayna-ordusu-belgorod-saldirilarini-surduruyor-1079626080.html

Ukrayna ordusu Belgorod saldırılarını sürdürüyor

Ukrayna ordusu Belgorod saldırılarını sürdürüyor

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde bölge topraklarına yaklaşık 70 top atışı gerçekleştirdiğini duyururken, ayrıca... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T14:20+0300

2024-01-14T14:20+0300

2024-01-14T14:20+0300

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insansız hava aracı (iha)

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Ukrayna’nın Harkov sınırında yer alan Rus bölgesi Belgorod’ın bölge valisi Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, altı bölgeye atılan toplam mermisi sayısının 68 olduğunun altını çizerken, ayrıca insansız hava araçları (İHA) yardımıyla gerçekleştirilen saldırılar sonucu iki vatandaşın yaralandığını bildirdi.Gladkov, yazılı mesajında, “Borisov bölgesinde Lozovaya Rudka köyü yakınlarına 3 topçu saldırısı, , Bogun-Gorod köyü yakınlarına da 3 topçu saldırısı düzenlendi. Valuysk kent bölgesinde 7 top ateşi gerçekleşti” ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aynı zamanda Kursk Bölgesi'nin Glushkovsky ilçesine bağlı Tetkino köyüne insansız hava araçlarıyla saldırdığı da bildirilirken, bir kişinin şarapnel parçalarıyla yaralandığı bilgisi paylaşıldı.Rusya Savunma Bakanlığı: 23 İHA saldırısı önlendiBakanlık tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 23 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği, ABD yapımı HIMARS ve Uragan adlı çoklu roketatar sistemlerine ait 17 füzenin havada imha edildiği bildirildi.Askeri operasyonla ilgili güncel verilere yer verilen yazılı açıklamada, Ukrayna birliklerinin gün içinde Kupyansk ve Krasniy Liman istikametinde yaklaşık 210 askerini kaybettiği belirtilirken, Donetsk istikametindeki Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun üç saldırısını püskürttüğü, Kiev'in 300'den fazla askerini, 9 tankını, 4 zırhlı aracını kaybettiği ifade edildi.Ukrayna’daki mühimmat deposu imha edildiBakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo havaalanında konuşlanan havacılık mühimmat deposunu vurduğunu bildirirken, “Bu saldırıda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin atış pozisyonlarındaki 98. topçu birliği ve askeri teçhizat imha edilmiştir” ifadelerini kullandı.Rus askerlerinin Herson istikametindeki Ukrayna birliklerini bozguna uğrattığı da belirtilirken, 60’a yakın düşman askerinin etkisiz hale getirildiği eklendi.Zaporojye istikametinde Ukrayna ordusuna ait 6 tugaya ait insan gücü ve teçhizatın yok edildiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda Ukrayna ordusunun 60’tan fazla askerini kaybettiğini aktardı.Bakanlık, son bir günde Güney Donetsk istikametindeki Rus birliklerinin 170'den fazla Ukraynalı askeri personeli ve iki tankı da imha ettiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240109/eski-avusturya-disisleri-bakani-acikladi-bati-ukraynanin-belgorod-saldirilarindan-ne-bekliyor-1079475387.html

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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, harkov, kiev, insansız hava aracı (iha), donetsk