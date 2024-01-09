https://sputniknews.com.tr/20240109/eski-avusturya-disisleri-bakani-acikladi-bati-ukraynanin-belgorod-saldirilarindan-ne-bekliyor-1079475387.html

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı açıkladı: Batı, Ukrayna'nın Belgorod saldırılarından ne bekliyor?

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı açıkladı: Batı, Ukrayna'nın Belgorod saldırılarından ne bekliyor?

Batı'nın Ukrayna ordusunun sınırdaki Rus bölgesi Belgorod'a düzenlediği saldırıları kınamadığına dikkat çeken eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, bu... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T17:27+0300

2024-01-09T17:27+0300

2024-01-09T17:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

belgorod

rusya

karin kneissl

avusturya dışişleri bakanı karin kneissl

avrupa

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079475125_0:159:3056:1878_1920x0_80_0_0_852237357bd85a49c673f795af09c39b.jpg

Gazeteci Flavio von Witzleben'in YouTube kanalına konuk olan Kneissl, Ukrayna ordusunun son dönemde sıklaştırdığı Belgorod saldırılarını yorumladı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg veya ABD'li yetkililerin Belgorod saldırılarını Rusya'da panik ve kaos yaratmak için düzenlediğini belirten Kneissl, bu amacın çatışmanın başından beri güdüldüğünü ancak başarılı olunamadığını vurguladı.Batı'nın Ukrayna eliyle sıradan Rusya vatandaşlarının hayatını zorlaştırmayı hedeflediğini kaydeden Kneissl, "Nitekim Washington'dan, Brüksel'den ve en başta da Kiev'den tekrar tekrar duyulan slogan tam da buydu: "Mümkün olduğu kadar çok Rus'u öldürmeliyiz, Ruslar dünyanın her yerinde öldürülmeli." Kiev'in üst yönetiminin açıklamaları bu yöndeydi ve ne yazık ki, yılbaşından bir gece önce Belgorod'daki buz pateni pistine yapılan saldırı bu tabloya uyuyor" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun 30 Aralık'ta Belgorod'daki buz pateni pistine Olha füzeleriyle düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 25 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.2 Ocak'ta 24 Olha ve Toçka-U füzesi, 3 Ocak'ta 12 Olha ve Toçka-U füzesi, 6 Ocak'ta da 129 havan mermisiyle Belgorod Bölgesi'ndeki yerleşimleri hedef alan Ukrayna, 1 kişinin ölmesine, 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.Karşı saldırıda başarısız olan Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240107/donetsk-lideri-pusilinukrayna-ordusu-belgorodu-vurarak-haddini-asti-1079396136.html

ukrayna

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, rusya, karin kneissl, avusturya dışişleri bakanı karin kneissl, avrupa, kiev