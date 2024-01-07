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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240107/donetsk-lideri-pusilinukrayna-ordusu-belgorodu-vurarak-haddini-asti-1079396136.html
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna ordusu Belgorod’u vurarak haddini aştı
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna ordusu Belgorod’u vurarak haddini aştı
Ukrayna ordusunun yeni yıl arifesi ve sonrasında gerçekleştirdiği Belgorod ve Donetsk saldırılarına karşı Rus ordusunun yanıtını değerlendiren Donetsk Halk... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T13:05+0300
2024-01-07T13:19+0300
ukrayna krizi
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denis puşilin
rusya
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belgorod
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Sputnik’e konuşan Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod ve Donetsk'te sivil halkın ölümüne neden olarak sınırı aştığını belirtirken, bu nedenle Rusya'nın çok sert karşılık verdiğini, ancak sadece askeri tesisleri vurduğunu söyledi.Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı yanıtının titizlikle verildiğini kaydeden Puşilin, “Yanıt, çocuklara veya annelere değil, askeri altyapıya ve nesnelere yapılan saldırıyla veriliyor. Bu çok zorlu bir çalışma, ama askeri anlamda bu çalışma ivme kazanıyor” dedi.'Onlar gibi davranırsak anlamımızı yitiririz'Anne ve çocukların asla hedef alınmaması gerektiğinin altını çizen Puşilin, demecini, “İşte bu noktada düşman bu sınırları aştı. Düşmanın bu şekilde insanlıktan çıkması elbette bize güç veriyor. Kiminle karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Ancak biz onlar gibi davranırsak anlamımızı yitiririz” sözleriyle sürdürdü.DHC lideri Puşilin, sivil halka dokunmadan düşmanı yok etmenin gerekli olduğunu kaydederken, “Bu çok zor bir görev ama biz, Rusya ve ülkemiz bu durumla ilk kez karşılaşmıyor ve bununla başa çıkacağımıza eminim” vurgusu yaptı.Donetsk’in 2014'ten bu yana bombardıman altında olduğunu ancak bu durumun, bölgedeki insanların ‘insanlıktan çıkmasına’ yol açmadığını hatırlatan Puşilin, İnsanlığın kaybedilmesinin Rusya için çok daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Aralık’ta Ukrayna ordusunun Belgorod'a düzenlediği terör saldırısına karşılık olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov’daki karar alma merkezlerini ve askeri tesisleri vurduğunu duyurmuştu.Kiev rejiminin yeni yıl tatili sırasında Donetsk'i vurmak için kullanmayı planladığı iki ABD yapımı HIMARS füze rampasını imha ettiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun keşif uçuşları için kullandığı ve Hmelnitsi bölgesinde yer alan hava kontrol merkezinin ve Harkov ile Zaporojye’deki orduya yakıt sağlayan merkezlerin yok edildiğini bildirdi.Bakanlık, yazılı açıklamasının sonunda, Rus Silahlı Kuvvetlerinin sadece askeri tesisleri ve doğrudan bu amaçla ilgili altyapıyı vurduğun altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna askeri tesisleri ve altyapısına ‘hassas saldırılar’ düzenlediğini ve bu saldırılarını sürdüreceğini kaydederken, “Belgorod'daki terör saldırısının ertesi günü bu tür saldırıların gerçekleştirildiğini fark etmiş olmalısınız. Bugün de yapılıyor ve yarın da yapacağız” ifadelerini kulanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/donetsk-yonetimi-son-bombardimanlarda-2-sivil-hayatini-kaybetti-9-sivil-yaralandi-1079387929.html
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Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna ordusu Belgorod’u vurarak haddini aştı

13:05 07.01.2024 (güncellendi: 13:19 07.01.2024)
© Sputnik / Нина Зотина Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
 Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© Sputnik / Нина Зотина
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Ukrayna ordusunun yeni yıl arifesi ve sonrasında gerçekleştirdiği Belgorod ve Donetsk saldırılarına karşı Rus ordusunun yanıtını değerlendiren Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun sivillerin hayatını mal olan eylemleriyle haddini aştığını vurguladı.
Sputnik’e konuşan Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod ve Donetsk'te sivil halkın ölümüne neden olarak sınırı aştığını belirtirken, bu nedenle Rusya'nın çok sert karşılık verdiğini, ancak sadece askeri tesisleri vurduğunu söyledi.
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı yanıtının titizlikle verildiğini kaydeden Puşilin, “Yanıt, çocuklara veya annelere değil, askeri altyapıya ve nesnelere yapılan saldırıyla veriliyor. Bu çok zorlu bir çalışma, ama askeri anlamda bu çalışma ivme kazanıyor” dedi.

'Onlar gibi davranırsak anlamımızı yitiririz'

Anne ve çocukların asla hedef alınmaması gerektiğinin altını çizen Puşilin, demecini, “İşte bu noktada düşman bu sınırları aştı. Düşmanın bu şekilde insanlıktan çıkması elbette bize güç veriyor. Kiminle karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Ancak biz onlar gibi davranırsak anlamımızı yitiririz” sözleriyle sürdürdü.
DHC lideri Puşilin, sivil halka dokunmadan düşmanı yok etmenin gerekli olduğunu kaydederken, “Bu çok zor bir görev ama biz, Rusya ve ülkemiz bu durumla ilk kez karşılaşmıyor ve bununla başa çıkacağımıza eminim” vurgusu yaptı.
Donetsk’in 2014'ten bu yana bombardıman altında olduğunu ancak bu durumun, bölgedeki insanların ‘insanlıktan çıkmasına’ yol açmadığını hatırlatan Puşilin, İnsanlığın kaybedilmesinin Rusya için çok daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini sözlerine ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Aralık’ta Ukrayna ordusunun Belgorod'a düzenlediği terör saldırısına karşılık olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov’daki karar alma merkezlerini ve askeri tesisleri vurduğunu duyurmuştu.
Kiev rejiminin yeni yıl tatili sırasında Donetsk'i vurmak için kullanmayı planladığı iki ABD yapımı HIMARS füze rampasını imha ettiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun keşif uçuşları için kullandığı ve Hmelnitsi bölgesinde yer alan hava kontrol merkezinin ve Harkov ile Zaporojye’deki orduya yakıt sağlayan merkezlerin yok edildiğini bildirdi.
Bakanlık, yazılı açıklamasının sonunda, Rus Silahlı Kuvvetlerinin sadece askeri tesisleri ve doğrudan bu amaçla ilgili altyapıyı vurduğun altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna askeri tesisleri ve altyapısına ‘hassas saldırılar’ düzenlediğini ve bu saldırılarını sürdüreceğini kaydederken, “Belgorod'daki terör saldırısının ertesi günü bu tür saldırıların gerçekleştirildiğini fark etmiş olmalısınız. Bugün de yapılıyor ve yarın da yapacağız” ifadelerini kulanmıştı.
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