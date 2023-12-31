https://sputniknews.com.tr/20231231/rusyanin-belgorod-saldirisina-yaniti-gecikmedi-1079212637.html

Rusya’nın Belgorod saldırısına yanıtı gecikmedi

Rusya’nın Belgorod saldırısına yanıtı gecikmedi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod'a düzenlediği terör saldırısına karşılık olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov’daki karar alma... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T12:16+0300

2023-12-31T12:16+0300

2023-12-31T12:40+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

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ukrayna güvenlik servisi

harkov

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod'a düzenlediği terör saldırısına karşılık olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov’daki karar alma merkezlerini ve askeri tesisleri vurduğunu duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun bir gün önce Belgorod’a düzenlediği saldırı sonucu, aralarında çocukların da olduğu 24 sivilin yaşamını yitirdiği hatırlatılırken, “Bu terör eylemine karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, suç işleyen Kiev rejimi tarafından kullanılan Harkov kentindeki karar alma merkezlerini ve askeri tesisleri vurdu” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı, kentte bulunan eski otel kompleksi 'Harkov Sarayı’na (Harkov Palace) düzenlenen füze saldırısında, Belgorod’daki terör eyleminin planlanması ve icrasında yer alan Ukrayna Askeri İstihbarat ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin imha edildiğini belirtti.Aynı zamanda yüksek hassasiyetli füzeler yardımıyla Rusya Federasyonu'nda sabotaj hazırlığında olan Ukrayna İstihbaratı üst düzey temsilcileri, yabancı paralı askerler ve Kraken adlı paralı asker grubuna ait savaşçıların ortadan kaldırıldığı da eklendi.Bununla birlikte Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukraynalı tugayların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarına füze saldırıları düzenlediğini duyuran Rus Savunma Bakanlığı, toplamda 600 militanın etkisiz hale getirildiğine vurgu yaptığı mesajında, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 59. Motorize Piyade Tugayı ve 79. Hava İndirme Taarruz Tugayı olmak üzere toplam sayıları 600'e varan yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarına füze saldırıları gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.Kiev rejiminin yeni yıl tatili sırasında Donetsk'i vurmak için kullanmayı planladığı iki ABD yapımı HIMARS füze rampasını imha ettiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun keşif uçuşları için kullandığı ve Hmelnitsi bölgesinde yer alan hava kontrol merkezinin ve Harkov ile Zaporojye’deki orduya yakıt sağlayan merkezlerin yok edildiğini bildirdi.Bakanlık, yazılı açıklamasının sonunda, Rus Silahlı Kuvvetlerinin sadece askeri tesisleri ve doğrudan bu amaçla ilgili altyapıyı vurduğun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231231/rus-senator-kosacev-belgoroda-yapilan-saldiriyi-kiev-rejiminin-panigine-bagladi-1079211967.html

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