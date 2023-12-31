https://sputniknews.com.tr/20231231/rus-senator-kosacev-belgoroda-yapilan-saldiriyi-kiev-rejiminin-panigine-bagladi-1079211967.html

Rus senatör Kosaçev, Belgorod'a yapılan saldırıyı Kiev rejiminin paniğine bağladı

Rus senatör Kosaçev, Belgorod'a yapılan saldırıyı Kiev rejiminin paniğine bağladı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Kiev'in Belgorod'a yönelik saldırısını ‘rejim ıstırabı’ olarak nitelendirirken... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T11:44+0300

2023-12-31T11:44+0300

2023-12-31T11:44+0300

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konstantin kosaçev

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Ukrayna ordusunun Belgorod’a gerçekleştirdiği ve son bilgilere göre 24 kişinin ölümüne neden olan roket saldırısını değerlendiren Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, alaycı bir şekilde planlanmış ve acımasızca uygulanmış saldırıyla Kiev rejiminin, kendisine ve dünyaya ‘savaşçı ruhun kararlılığını ve yılmaz kazanma iradesini’ göstermeyi umduğunu vurgularken, “Aslında bu suç bunun tam tersidir. Korkudan panik atak geçirdiğinde geriye kalan tek şey, yasaklanmış mühimmat kullanarak ve savaşın temel kurallarını ihlal etmektir. Burada ayrım gözetmeksizin ve acımadan sivillere saldıran rejimin ıstırabı söz konusudur" diye yazdı.Kosaçev, Kiev'in böyle bir suç işlerken amacının dikkatleri karşı saldırının başarısızlığından başka yöne çekmek olduğuna değinirken, ayrıca Batı'nın sessizliğinin Belgorod'daki suça iştirakini teyit ettiğini de kaydetti.“Kiev bugün bir suç rejimini temsil etmektedir ve bu suça karışan herkes terörizmin müttefiki ve sponsorudur” diyen Rus senatör, hain saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında can kaybı 24'e yükseldiRusya'nın Belgorod şehrine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.Sabah saatlerinde 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, daha sonra Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Adli tıp uzmanları bir çocuğun daha öldüğünü tespit etti. Bir yaralı daha hastanede bilinci yerine gelmeden öldü. Federal ve bölgesel doktorlardan oluşan gruplar, hastanın hayatı için sonuna kadar mücadele etti” diye yazdı.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği belirtilmiş, 2'si çocuk 14 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231231/ukraynanin-rusyaya-duzenledigi-fuze-saldirisinda-can-kaybi-22ye-yukseldi-1079207964.html

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