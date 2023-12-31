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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231231/rus-senator-kosacev-belgoroda-yapilan-saldiriyi-kiev-rejiminin-panigine-bagladi-1079211967.html
Rus senatör Kosaçev, Belgorod'a yapılan saldırıyı Kiev rejiminin paniğine bağladı
Rus senatör Kosaçev, Belgorod'a yapılan saldırıyı Kiev rejiminin paniğine bağladı
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Kiev'in Belgorod'a yönelik saldırısını ‘rejim ıstırabı’ olarak nitelendirirken... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T11:44+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
belgorod
rusya
rusya federasyon konseyi
konstantin kosaçev
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Ukrayna ordusunun Belgorod’a gerçekleştirdiği ve son bilgilere göre 24 kişinin ölümüne neden olan roket saldırısını değerlendiren Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, alaycı bir şekilde planlanmış ve acımasızca uygulanmış saldırıyla Kiev rejiminin, kendisine ve dünyaya ‘savaşçı ruhun kararlılığını ve yılmaz kazanma iradesini’ göstermeyi umduğunu vurgularken, “Aslında bu suç bunun tam tersidir. Korkudan panik atak geçirdiğinde geriye kalan tek şey, yasaklanmış mühimmat kullanarak ve savaşın temel kurallarını ihlal etmektir. Burada ayrım gözetmeksizin ve acımadan sivillere saldıran rejimin ıstırabı söz konusudur" diye yazdı.Kosaçev, Kiev'in böyle bir suç işlerken amacının dikkatleri karşı saldırının başarısızlığından başka yöne çekmek olduğuna değinirken, ayrıca Batı'nın sessizliğinin Belgorod'daki suça iştirakini teyit ettiğini de kaydetti.“Kiev bugün bir suç rejimini temsil etmektedir ve bu suça karışan herkes terörizmin müttefiki ve sponsorudur” diyen Rus senatör, hain saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında can kaybı 24'e yükseldiRusya'nın Belgorod şehrine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.Sabah saatlerinde 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, daha sonra Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Adli tıp uzmanları bir çocuğun daha öldüğünü tespit etti. Bir yaralı daha hastanede bilinci yerine gelmeden öldü. Federal ve bölgesel doktorlardan oluşan gruplar, hastanın hayatı için sonuna kadar mücadele etti” diye yazdı.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği belirtilmiş, 2'si çocuk 14 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231231/ukraynanin-rusyaya-duzenledigi-fuze-saldirisinda-can-kaybi-22ye-yukseldi-1079207964.html
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Rus senatör Kosaçev, Belgorod'a yapılan saldırıyı Kiev rejiminin paniğine bağladı

11:44 31.12.2023
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Kiev'in Belgorod'a yönelik saldırısını ‘rejim ıstırabı’ olarak nitelendirirken, ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıları panik atak geçirmeye benzetti.
Ukrayna ordusunun Belgorod’a gerçekleştirdiği ve son bilgilere göre 24 kişinin ölümüne neden olan roket saldırısını değerlendiren Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, alaycı bir şekilde planlanmış ve acımasızca uygulanmış saldırıyla Kiev rejiminin, kendisine ve dünyaya ‘savaşçı ruhun kararlılığını ve yılmaz kazanma iradesini’ göstermeyi umduğunu vurgularken, “Aslında bu suç bunun tam tersidir. Korkudan panik atak geçirdiğinde geriye kalan tek şey, yasaklanmış mühimmat kullanarak ve savaşın temel kurallarını ihlal etmektir. Burada ayrım gözetmeksizin ve acımadan sivillere saldıran rejimin ıstırabı söz konusudur" diye yazdı.
Kosaçev, Kiev'in böyle bir suç işlerken amacının dikkatleri karşı saldırının başarısızlığından başka yöne çekmek olduğuna değinirken, ayrıca Batı'nın sessizliğinin Belgorod'daki suça iştirakini teyit ettiğini de kaydetti.
Kiev bugün bir suç rejimini temsil etmektedir ve bu suça karışan herkes terörizmin müttefiki ve sponsorudur” diyen Rus senatör, hain saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında can kaybı 24'e yükseldi

Rusya'nın Belgorod şehrine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.
Sabah saatlerinde 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, daha sonra Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Adli tıp uzmanları bir çocuğun daha öldüğünü tespit etti. Bir yaralı daha hastanede bilinci yerine gelmeden öldü. Federal ve bölgesel doktorlardan oluşan gruplar, hastanın hayatı için sonuna kadar mücadele etti” diye yazdı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği belirtilmiş, 2'si çocuk 14 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Ukrayna Rusya Belgorod füze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında can kaybı 22'ye yükseldi
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