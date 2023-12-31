https://sputniknews.com.tr/20231231/ukraynanin-rusyaya-duzenledigi-fuze-saldirisinda-can-kaybi-22ye-yukseldi-1079207964.html

Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında can kaybı 22'ye yükseldi

Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği füze saldırısında can kaybı 22'ye yükseldi

Rusya'nın Belgorod şehrine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi. 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T08:50+0300

2023-12-31T08:50+0300

2023-12-31T08:50+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod'a düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini duyururken, “Büyük bir üzüntüyle, Belgorod kentine yapılan saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin sayısında artış olduğunu bildirmek isterim. Kurbanlardan biri gece hastanede vefat etti” diye yazdı.Vali, 109 yaralıdan 25'inin durumunun ciddiyetini koruduğunu ve federal tıp merkezlerine nakledilmelerinin planlandığını söyledi.Gladkov, ayrıca, 30 apartman ve 381 daireyle birlikte birkaç müstakil evin de hasar gördüğünü aktardı.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının 2 adet misket içerikli ‘Olha’ füzesi ve Çekya yapımı ‘Vampire’ roketleriyle düzenlendiği belirtilmiş, 2'si çocuk 14 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirilmişti.BMGK'da Rusya'nın Belgorod kentine düzenlenen saldırı görüşüldüRusya'nın talebiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırı ile ilgili gelişmeler ele alındı.BMGK toplantısında konuşan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, bölgede tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.Khiari, Rusya'nın iki gün önce gerçekleştirdiği füze saldırılarında en az 39 kişinin, Ukrayna'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırıda ise en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve bölgede tansiyonun daha da yükseldiğini söyledi.Her iki ülkedeki çeşitli saldırılarda sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Khiari, “Gerek Ukrayna, gerekse Rusya Federasyonunda şehirlere ve köylere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz. Sivillere ve sivil altyapısına yönelik saldırılar uluslararası insani hukukun ihlalidir ve bunlar son bulmalıdır” ifadesini kullandı.Khiari, BM olarak bölgede tansiyonun düşürülmesinin ve sivillerin korunmasının öneminin farkında olduklarını ve bunun için çaba gösterdiklerini dile getirdi.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise toplantıda yaptığı konuşmada, Belgorod'a düzenlenen saldırıyı kınadı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bu saldırıların hesabını vereceğini iddia etti.İsim vermeden Ukrayna'ya destek veren Batılı ülkeleri de eleştiren Nebenzya, Kiev'e sağlanan destek sayesinde Ukrayna'nın Rus kentlerini vurduğunu sözlerine ekledi.Öte yandan Rusya'nın toplantıya katılmasını beklediği Çekya'nın BMGK'deki temsilcisinin toplantıya katılmadığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231230/rusya-belgorod-saldirisinin-tum-failleri-ve-organizatorleri-cezalandirilacak-1079205445.html

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