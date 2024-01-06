https://sputniknews.com.tr/20240106/donetsk-yonetimi-son-bombardimanlarda-2-sivil-hayatini-kaybetti-9-sivil-yaralandi-1079387929.html
Donetsk yönetimi: Son bombardımanlarda 2 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı
Donetsk yönetimi: Son bombardımanlarda 2 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna birliklerinin bugün DHC’ye yönelik gerçekleştirdiği bombardımanda 2 sivil vatandaşın hayatını... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T21:53+0300
2024-01-06T21:53+0300
2024-01-06T21:54+0300
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna krizi
belgorod
ukrayna krizi
denis puşilin
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DHC lideri Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DGC’ne yönelik bombardımanlarının yol açtığı sivil kayıplar ve tahribatlara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Puşilin, “Düşman güçleri bugün Donetsk, Makeyevka, Gorlovka ve Yasinovataya bölgesini bombaladı. Makeyevka ve Gorlovka'da bombardıman sonucu 2 sivil hayatını kaybetti. Donetsk'in Kuybışevskiy ilçesinde, Makeyevka'nın Çervonogvardeysk ilçesinde, Gorlovka'nın Nikitovka ilçesinde olmak üzere 9 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.Bombardımanlarda ayrıca 4 konut binasının, 2 sivil altyapı tesisinin ve bir otomobilin hasar gördüğüne dikkat çeken Puşilin, “44 kez ateş açıldığı tespit edildi, 152, 155 mm’lik topçu sistemleri, saldırı insansız hava araçları (İHA) kullanılarak, misket bombaları dahil olmak üzere 111 adet mühimmat ateşlendi” bilgisini verdi.Daha önce Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko bir can kaybı ve 2 yaralı olduğu konusunda bilgi vermişti, DHC Merkez Bölgesi Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin ise Donetsk’te 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.Belgorod Bölge Valisi Gladkov: Hava savunma sistemleri bir hava hedefini düşürdü, yaralanan olmadıDiğer yandan Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod’a yaklaşmakta olan bir hava hedefini düşürdüklerini, ön bilgilere göre olayda yaralanan olmadığını, tahribat oluşmadığını bildirdi.Gladkov, Telegram kanalından paylaştığı mesajda, “Belgorod bölgesinde hava savunma sistemi, şehre yaklaşmakta olan bir hava hedefini düşürdü. Acil servisler, sahadaki sonuçlarla ilgili bilgileri netleştiriyor” ifadelerini kullandı.Vali ayrıca ön bilgilere göre olayda yaralanan olmadığını ve tahribat oluşmadığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240106/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-ordusu-cephenin-bazi-bolgelerini-yarmaya-basladi-1079387638.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), belgorod, ukrayna krizi, denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), belgorod, ukrayna krizi, denis puşilin
Donetsk yönetimi: Son bombardımanlarda 2 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı
21:53 06.01.2024 (güncellendi: 21:54 06.01.2024)
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna birliklerinin bugün DHC’ye yönelik gerçekleştirdiği bombardımanda 2 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, 9 sivilin ise yaralandığını bildirdi.
DHC lideri Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DGC’ne yönelik bombardımanlarının yol açtığı sivil kayıplar ve tahribatlara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Puşilin, “Düşman güçleri bugün Donetsk, Makeyevka, Gorlovka ve Yasinovataya bölgesini bombaladı. Makeyevka ve Gorlovka'da bombardıman sonucu 2 sivil hayatını kaybetti. Donetsk'in Kuybışevskiy ilçesinde, Makeyevka'nın Çervonogvardeysk ilçesinde, Gorlovka'nın Nikitovka ilçesinde olmak üzere 9 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.
Bombardımanlarda ayrıca 4 konut binasının, 2 sivil altyapı tesisinin ve bir otomobilin hasar gördüğüne dikkat çeken Puşilin, “44 kez ateş açıldığı tespit edildi, 152, 155 mm’lik topçu sistemleri, saldırı insansız hava araçları (İHA) kullanılarak, misket bombaları dahil olmak üzere 111 adet mühimmat ateşlendi” bilgisini verdi.
Daha önce Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko bir can kaybı ve 2 yaralı olduğu konusunda bilgi vermişti, DHC Merkez Bölgesi Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin ise Donetsk’te 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Belgorod Bölge Valisi Gladkov: Hava savunma sistemleri bir hava hedefini düşürdü, yaralanan olmadı
Diğer yandan Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod’a yaklaşmakta olan bir hava hedefini düşürdüklerini, ön bilgilere göre olayda yaralanan olmadığını, tahribat oluşmadığını bildirdi.
Gladkov, Telegram kanalından paylaştığı mesajda, “Belgorod bölgesinde hava savunma sistemi, şehre yaklaşmakta olan bir hava hedefini düşürdü. Acil servisler, sahadaki sonuçlarla ilgili bilgileri netleştiriyor” ifadelerini kullandı.
Vali ayrıca ön bilgilere göre olayda yaralanan olmadığını ve tahribat oluşmadığını sözlerine ekledi.