https://sputniknews.com.tr/20240106/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-ordusu-cephenin-bazi-bolgelerini-yarmaya-basladi-1079387638.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu cephenin bazı bölgelerini yarmaya başladı

ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu cephenin bazı bölgelerini yarmaya başladı

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusu ölen askerlerin yerini dolduramadığı için Rus Silahlı Kuvvetleri’nin... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T21:18+0300

2024-01-06T21:18+0300

2024-01-06T21:20+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

rus askerleri

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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, U.S. Tour of Duty adlı YouTube kanalına demecinde Ukrayna ordusunun ölen askerlerin yerini dolduramadığına dikkat çekerek, Rus askerlerinin ise bu durumdan yararlanarak cephenin ayrı bölgelerini yarıp geçmeye başladığını anlattı.Ritter, “Ruslar ilk başta savunmaya geçti ve Ukraynalı askeri personeli darmadağın etti. Böylece düşman saflarında insan gücü sıkıntısı yaratarak, cephede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin üzerinde baskı kurma imkanına kavuştu” diye konuştu.Önce gelen darbeyi sindirerek Kiev’in 90 bin askerini etkisiz hale getirip, ardından da cephede yarma harekatı başlatmaktan ibaret olan Rusya’nın büyük stratejisinin sadece bir parçası olduğunu vurgulayan Ritter, “Onlar bu cevizi (Ukrayna'nın savunma hatlarını) kırıyor ve ilerliyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yaz aylarında başlattığı karşı taarruzunun büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Rus birlikleri özel harekat bölgesinde önemli başarılar elde etti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen aralık ayının sonlarında Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) büyük stratejik önemi bulunan Maryinka yerleşiminin kontrolünü tamamen ele geçirdikleri bildirmişti. Bununla birlikte Rus indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun Zaporojye'deki önemli mevzilerini ele geçirerek o hatlarda tutunmuş ve ardından bölgeyi düşman birliklerinden temizlemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240106/rus-hava-savunmasi-karadeniz-uzerinde-ukrayna-ordusunun-6-neptun-fuzesini-imha-etti-1079386361.html

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