https://sputniknews.com.tr/20240106/rus-hava-savunmasi-karadeniz-uzerinde-ukrayna-ordusunun-6-neptun-fuzesini-imha-etti-1079386361.html

Rus hava savunması Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusunun 6 Neptun füzesini imha etti

Rus hava savunması Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusunun 6 Neptun füzesini imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 6 adet Neptun gemisavar seyir füzesini imha ettiğini... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T19:14+0300

2024-01-06T19:14+0300

2024-01-06T19:25+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna’ya ait 6 adet Neptun gemisavar seyir füzesi ile yapılan saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.Açıklamada, “6 Ocak 2024'te, Moskova saatiyle 17.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere Neptün gemisavar füzelerini kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimleri önlendi. Görevdeki hava savunma sistemleri Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde 6 Ukrayna füzesini saptadı ve imha etti” ifadelerine yer verildi.Neptun R-360 füzesi 870 kg ağırlığında olup, 150 kilogramlık savaş başlığı taşıyabilmekte. Füzenin menzili 280 kilometreye ulaşabilirken uçuş hızı yaklaşık 900 km/saate ulaşabiliyor. Sistem aynı anda 24 füzenin atılmasını sağlayabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240106/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1079385292.html

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