https://sputniknews.com.tr/20240106/rus-hava-savunmasi-karadeniz-uzerinde-ukrayna-ordusunun-6-neptun-fuzesini-imha-etti-1079386361.html
Rus hava savunması Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusunun 6 Neptun füzesini imha etti
Rus hava savunması Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusunun 6 Neptun füzesini imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 6 adet Neptun gemisavar seyir füzesini imha ettiğini... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T19:14+0300
2024-01-06T19:14+0300
2024-01-06T19:25+0300
ukrayna krizi
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neptün
füze
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s-400 hava savunma sistemleri
rusya
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna’ya ait 6 adet Neptun gemisavar seyir füzesi ile yapılan saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.Açıklamada, “6 Ocak 2024'te, Moskova saatiyle 17.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere Neptün gemisavar füzelerini kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimleri önlendi. Görevdeki hava savunma sistemleri Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde 6 Ukrayna füzesini saptadı ve imha etti” ifadelerine yer verildi.Neptun R-360 füzesi 870 kg ağırlığında olup, 150 kilogramlık savaş başlığı taşıyabilmekte. Füzenin menzili 280 kilometreye ulaşabilirken uçuş hızı yaklaşık 900 km/saate ulaşabiliyor. Sistem aynı anda 24 füzenin atılmasını sağlayabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240106/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1079385292.html
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ukrayna, neptün, füze, kırım, s-400 hava savunma sistemleri, rusya
ukrayna, neptün, füze, kırım, s-400 hava savunma sistemleri, rusya
Rus hava savunması Karadeniz üzerinde Ukrayna ordusunun 6 Neptun füzesini imha etti
19:14 06.01.2024 (güncellendi: 19:25 06.01.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 6 adet Neptun gemisavar seyir füzesini imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna’ya ait 6 adet Neptun gemisavar seyir füzesi ile yapılan saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.
Açıklamada, “6 Ocak 2024'te, Moskova saatiyle 17.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere Neptün gemisavar füzelerini kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimleri önlendi. Görevdeki hava savunma sistemleri Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde 6 Ukrayna füzesini saptadı ve imha etti” ifadelerine yer verildi.
Neptun R-360 füzesi 870 kg ağırlığında olup, 150 kilogramlık savaş başlığı taşıyabilmekte. Füzenin menzili 280 kilometreye ulaşabilirken uçuş hızı yaklaşık 900 km/saate ulaşabiliyor. Sistem aynı anda 24 füzenin atılmasını sağlayabiliyor.