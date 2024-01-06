https://sputniknews.com.tr/20240106/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1079385292.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Herson bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopterini düşürdüğünü duyurdu. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T17:57+0300

2024-01-06T17:57+0300

2024-01-06T17:57+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı:Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birliklerinin topçu birimleriyle koordineli eylemleri sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 30. ve 32. mekanize tugaylarının taaruz gruplarının Sinkovka yerleşimi bölgesindeki dört karşı saldırısı püskürtülerek, Ukrayna birliklerinin Harkov bölgesindeki Kislovka, Kotlyarovka, Tabayevka ve Krahmalnoye yerleşim bölgelerindeki tahkimat noktaları vuruldu. Ukraynalı 80’den fazla asker etkisiz hale getirilirken 2 zırhlı personel aracı, 3 otomobil, 1 Vilha çoklu roketatar sistemi aracı ve 1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri topçu birimlerinin desteğiyle, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Çervonaya Dibrova ve Serebryanskiy bölgelerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 100’den fazla asker, 2 otomobil ve 1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava, topçu ve çoklu roketatar sistemleri birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Saldırı Tugayının Novomihaylovka bölgesindeki birimlerini vurdu. Ukraynalı 90’dan fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve 6 otomobil imha edildi.Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri hava saldırıları ve topçu ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 117. Mekanize Tugayı, 71. Piyade Tugayı ve Ukrayna Ulusal Muhafızları 15. Tugayının Verbovoye, Rabotino ve Malaya Tokmaçka bölgelerindeki insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin bu bölgelerdeki kayıpları 25 asker, 1 tank, 2 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil olarak gerçekleşti.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri ve topçu ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin Georgiyevka bölgesindeki saldırıları püskürtülürken, 28. ve 42. mekanize tugaylarının Andreyevka, Bogdanovka, Kleşeyevka ve Kurdyumovka bölgelerindeki birimleri vuruldu. Ukraynalı 190'dan fazla asker, 1 tank, 2 zırhlı muharebe aracı ve 4 kamyonet yok edildi.Herson yönünde, Dnepr Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İngulets bölgesindeki birimleri vuruldu. Ukraynalı 45'e yakın asker, 1 tank, 4 otomobil, 1 Msta-B obüs ve bir mühimmat deposu imha edildi.Ayrıca, hava savunma sistemleri LHC, Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna'ya ait bir Mi-8 helikopteri ve 29 insansız hava aracını düşürürken, 4 güdümlü füze ve bir HIMARS füzesini de önledi.Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 565 uçak, 265 helikopter, 10 bin 488 insansız hava aracı, 447 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 494 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 201 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 645 sahra ve havan topu ile 17 bin 121 adet özel askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240106/abdli-eski-istihbarat-subayi-odessa-ve-harkov-rusya-topraklari-olacak-1079379918.html

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