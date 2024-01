https://sputniknews.com.tr/20240106/abdli-eski-istihbarat-subayi-odessa-ve-harkov-rusya-topraklari-olacak-1079379918.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Odessa ve Harkov, Rusya toprakları olacak

ABD’li eski istihbarat subayı: Odessa ve Harkov, Rusya toprakları olacak

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna’nın Odessa, Nikolayev, Dnepropetrovsk ve Harkov bölgelerinin Rusya’nın kontrolüne... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, U.S. Tour of Duty adlı YouTube kanalına demecinde, Ukrayna’daki savaşın sonucunda Odessa ve Harkov'un yanı sıra Nikolayev ve Dnepropetrovsk'un da Rusya toprakları olacağını söyledi.Ritter, “Eylül ayına kadar her şeyin biteceği yönünde tahminler var. Her şey bittiğinde Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek. Odessa, Nikolayev, Dnepropetrovsk ve Harkov da Rusya toprakları olacak" dedi.Ritter ayrıca, Ukrayna ordusunun savaş alanında tam bir çöküş yaşadığını ve Rus Silahlı Kuvvetlerini hiçbir şeyin durduramayacağı anın uzak olmadığını vurguladı.

