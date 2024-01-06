https://sputniknews.com.tr/20240106/ingiliz-emekli-general-ukrayna-rus-savunma-endustrisiyle-bas-edemez-1079379691.html

İngiliz emekli general: Ukrayna, Rus savunma endüstrisiyle baş edemez

İngiliz emekli general: Ukrayna, Rus savunma endüstrisiyle baş edemez

Emekli İngiliz Orgeneral Sean Bell, 2024'te bir milyon İHA üretmeyi hedefleyen Ukrayna’nın güç ve potansiyel açısından Rus savunma endüstrisiyle baş... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T13:51+0300

2024-01-06T13:51+0300

2024-01-06T13:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ingiltere

ukrayna genelkurmay başkanlığı

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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) emekli Orgeneral Sean Bell, Sky News’in internet sitesinde yayınlanan makalesinde, Ukrayna'nın 2024'te bir milyon insansız hava aracı (İHA) üretse bile güç ve potansiyel açısından Rus savunma endüstrisiyle boy ölçüşemeyeceğini vurguladı.Bell, “Ukrayna bu yıl 1 milyon insansız hava aracı üretmeyi umuyor, ancak güç ve potansiyel açısından Rus savunma endüstrisiyle boy ölçüşemez ve Rus sanayisini tehdit edebilecek silahlara sahip değil” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkede insansız hava aracı üretiminin 2023'te yüz kat arttığını, 200’den fazla firmanın İHA üretmeye başladığını ifade etmişti.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 2 bin 470 kilometrelik cephe hattını ‘kapatmak’ için ülkenin kendi ‘drone ordusuna’ sahip olması gerektiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240106/meksikada-bir-uyusturucu-karteli-hedef-gruba-dronelar-ile-saldirdi-cok-sayida-olu-var--1079378388.html

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