https://sputniknews.com.tr/20240106/meksikada-bir-uyusturucu-karteli-hedef-gruba-dronelar-ile-saldirdi-cok-sayida-olu-var--1079378388.html
Meksika'da bir uyuşturucu karteli, hedef gruba dronelar ile saldırdı: Çok sayıda ölü var
Meksika'da bir uyuşturucu karteli, hedef gruba dronelar ile saldırdı: Çok sayıda ölü var
Meksika'da bir uyuşturucu kartelinin Guerrero eyaletinde küçük bir topluluğa dronelarla saldırı düzenledi. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T13:05+0300
2024-01-06T13:05+0300
2024-01-06T13:05+0300
dünya
meksika
drone
uyuşturucu
kartel
kartel savaşı
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İnsan hakları kuruluşu Minerva Bello Center'ın yöneticisi Jose Filiberto Velazquez, Guerrero'da bir topluluktan 30 kişiye silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.Velazquez, perşembe günü topluluğun 'La Familia Michoacana' karteli tarafından dronlarla saldırıya uğradığını öğrendiğini ancak iletişimin kısa bir süre sonra kesildiğini ifade etti.Yetkililerin hala bölgeye intikal edemediğinin altını çizen Velazquez, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Eyalet yetkilileri, bölgede bir 'şiddet eylemi' olduğunu ve güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğunu doğrularken daha fazla bilgi paylaşamayacaklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/el-salvadorda-kartellerle-mucadele-icin-ohal-ilan-edilmisti-cinayetler-yuzde-70-azaldi--1079315205.html
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meksika, drone, uyuşturucu, kartel, kartel savaşı
meksika, drone, uyuşturucu, kartel, kartel savaşı
Meksika'da bir uyuşturucu karteli, hedef gruba dronelar ile saldırdı: Çok sayıda ölü var
Meksika'da bir uyuşturucu kartelinin Guerrero eyaletinde küçük bir topluluğa dronelarla saldırı düzenledi.
İnsan hakları kuruluşu Minerva Bello Center'ın yöneticisi Jose Filiberto Velazquez, Guerrero'da bir topluluktan 30 kişiye silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Velazquez, perşembe günü topluluğun 'La Familia Michoacana' karteli tarafından dronlarla saldırıya uğradığını öğrendiğini ancak iletişimin kısa bir süre sonra kesildiğini ifade etti.
Yetkililerin hala bölgeye intikal edemediğinin altını çizen Velazquez, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Eyalet yetkilileri, bölgede bir 'şiddet eylemi' olduğunu ve güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğunu doğrularken daha fazla bilgi paylaşamayacaklarını kaydetti.