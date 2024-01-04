El Salvador'da kartellerle mücadele için OHAL ilan edilmişti: Cinayetler yüzde 70 azaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TFF olayın üstünden 6 gün geçtikten sonra açıklama yapma gereği duydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerel seçimlerde açıklanmayan adaylar tartışılıyor
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin otomobil sektöründe yaşadığı sorunlar
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
19:26
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
19:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Selçuk Bayraktar, Koç ailesini üçe katladı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Yunanistan’dan Türkiye’ye İtalya taktiği
10:30
35 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240104/el-salvadorda-kartellerle-mucadele-icin-ohal-ilan-edilmisti-cinayetler-yuzde-70-azaldi--1079315205.html
El Salvador'da kartellerle mücadele için OHAL ilan edilmişti: Cinayetler yüzde 70 azaldı
El Salvador'da kartellerle mücadele için OHAL ilan edilmişti: Cinayetler yüzde 70 azaldı
El Salvador'da çetelerle mücadele amacıyla Mart 2022’de ilan edilen OHAL, geçtiğimiz yıl cinayetlerin yüzde 70 oranında azalmasını sağladı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T10:04+0300
2024-01-04T10:04+0300
dünya
el salvador
kartel
kartel savaşı
hapishane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/04/1079314796_70:0:3711:2048_1920x0_80_0_0_3a06256310a33cc40e993133a0b87d88.jpg
Silahlı çetelere karşı geniş çaplı mücadele yürüten El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin Mart 2022’de ilan ettiği OHAL başarılı oldu. Adalet ve Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro yaptığı açıklamada, El Salvador'daki cinayet oranın geçtiğimiz sene yaklaşık yüzde 70 oranında azaldığını belirterek, bir önceki yıl 495 olan cinayet sayısının geçen yıl 154'e düştüğünü söyledi. Bu istatistiğin her 100 bin kişi başına 2,4'lük bir cinayet oranı anlamına geldiğini aktaran Villatoro, söz konusu cinayet oranının Kanada dışında Amerika kıtasındaki en düşük oran olduğunu aktardı.Resmi verilere göre, El Salvador'da 2021 ve 2020 yıllarında binde fazla, 2019 yılında ise 2 binden fazla cinayet işlendi. Ülkede, Mart 2022’de ilan edilen OHAL ile güvenlik güçlerinin şüpheli çete üyelerini hızlı bir şekilde tutuklamasına ve hapse atmasına izin verildi.Resmi verilere göre, OHAL’in yürürlüğe girmesinden bu yana güvenlik güçleri yaklaşık 75 bin şüpheli çete üyesini tutukladı ve 7 binini daha sonra serbest bıraktı.Kıtanın en büyük hapishanesi inşa edilmiştiEl Salvador’da çetelere karşı savaşta tutuklananların sayısının çok yüksek olması sebebiyle dev bir hapishane inşa edilerek, 1 Şubat 2023 tarihinde hizmete açılmıştı. Kapasitesi 40 bin kişi olan hapishane, Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240104/mit-yakalamisti-mossad-icin-calisan-ajanlar-saglik-kontrolu-icin-hastaneye-goturuldu-1079313801.html
el salvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/04/1079314796_525:0:3256:2048_1920x0_80_0_0_db66f1a5e0576f697fa00b2498ad5381.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
el salvador, kartel, kartel savaşı, hapishane
el salvador, kartel, kartel savaşı, hapishane

El Salvador'da kartellerle mücadele için OHAL ilan edilmişti: Cinayetler yüzde 70 azaldı

10:04 04.01.2024
© İHA / Government of El Salvador HANDOUTEl Salvador, kartel
El Salvador, kartel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© İHA / Government of El Salvador HANDOUT
Abone ol
El Salvador'da çetelerle mücadele amacıyla Mart 2022’de ilan edilen OHAL, geçtiğimiz yıl cinayetlerin yüzde 70 oranında azalmasını sağladı.
Silahlı çetelere karşı geniş çaplı mücadele yürüten El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin Mart 2022’de ilan ettiği OHAL başarılı oldu. Adalet ve Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro yaptığı açıklamada, El Salvador'daki cinayet oranın geçtiğimiz sene yaklaşık yüzde 70 oranında azaldığını belirterek, bir önceki yıl 495 olan cinayet sayısının geçen yıl 154'e düştüğünü söyledi.
Bu istatistiğin her 100 bin kişi başına 2,4'lük bir cinayet oranı anlamına geldiğini aktaran Villatoro, söz konusu cinayet oranının Kanada dışında Amerika kıtasındaki en düşük oran olduğunu aktardı.
Resmi verilere göre, El Salvador'da 2021 ve 2020 yıllarında binde fazla, 2019 yılında ise 2 binden fazla cinayet işlendi. Ülkede, Mart 2022’de ilan edilen OHAL ile güvenlik güçlerinin şüpheli çete üyelerini hızlı bir şekilde tutuklamasına ve hapse atmasına izin verildi.
Resmi verilere göre, OHAL’in yürürlüğe girmesinden bu yana güvenlik güçleri yaklaşık 75 bin şüpheli çete üyesini tutukladı ve 7 binini daha sonra serbest bıraktı.

Kıtanın en büyük hapishanesi inşa edilmişti

El Salvador’da çetelere karşı savaşta tutuklananların sayısının çok yüksek olması sebebiyle dev bir hapishane inşa edilerek, 1 Şubat 2023 tarihinde hizmete açılmıştı. Kapasitesi 40 bin kişi olan hapishane, Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak biliniyor.
Mossad ajanları yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
TÜRKİYE
MİT yakalamıştı: Mossad için çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
09:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала