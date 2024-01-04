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https://sputniknews.com.tr/20240104/mit-yakalamisti-mossad-icin-calisan-ajanlar-saglik-kontrolu-icin-hastaneye-goturuldu-1079313801.html
MİT yakalamıştı: Mossad için çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
MİT yakalamıştı: Mossad için çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a çalıştıkları gerekçesi ile MİT unsurları tarafından çökertilen casus ve dün sorguları başlayan 34 şüpheli, yoğun... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T09:22+0300
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Alınan bilgiye göre, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan casus ağın yön Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstabul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılmış, ajan ağında yer alan 46 şüphelinin 34’ü İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonda yakalanmıştı.Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk kapsamında olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri dün akşam saatlerinde başlandı. İfade işlemleri devam eden zanlılar, sağlık kontrolü için bu sabah erken saatlerde hastaneye götürüldü. Aralarında kadın şüphelilerin de olduğu 34 kişinin ifadelerine bugün de devam edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240102/istanbul-merkezli-8-ilde-operasyon-mossad-casuslugu-suclamasiyla-33-supheli-gozaltina-alindi-1079255559.html
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mossad, israil, ajan, mit
mossad, israil, ajan, mit

MİT yakalamıştı: Mossad için çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

09:22 04.01.2024
© İHAMossad ajanları yakalandı
Mossad ajanları yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© İHA
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İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a çalıştıkları gerekçesi ile MİT unsurları tarafından çökertilen casus ve dün sorguları başlayan 34 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan casus ağın yön Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstabul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılmış, ajan ağında yer alan 46 şüphelinin 34’ü İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonda yakalanmıştı.
Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk kapsamında olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri dün akşam saatlerinde başlandı. İfade işlemleri devam eden zanlılar, sağlık kontrolü için bu sabah erken saatlerde hastaneye götürüldü. Aralarında kadın şüphelilerin de olduğu 34 kişinin ifadelerine bugün de devam edilecek.
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
TÜRKİYE
İstanbul merkezli 8 ilde operasyon: 'Mossad casusluğu' suçlamasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı
2 Ocak, 13:57
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