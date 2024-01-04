https://sputniknews.com.tr/20240104/mit-yakalamisti-mossad-icin-calisan-ajanlar-saglik-kontrolu-icin-hastaneye-goturuldu-1079313801.html

MİT yakalamıştı: Mossad için çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

MİT yakalamıştı: Mossad için çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a çalıştıkları gerekçesi ile MİT unsurları tarafından çökertilen casus ve dün sorguları başlayan 34 şüpheli, yoğun... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T09:22+0300

2024-01-04T09:22+0300

2024-01-04T09:22+0300

türkiye

mossad

israil

ajan

mit

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Alınan bilgiye göre, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan casus ağın yön Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstabul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılmış, ajan ağında yer alan 46 şüphelinin 34’ü İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonda yakalanmıştı.Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk kapsamında olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri dün akşam saatlerinde başlandı. İfade işlemleri devam eden zanlılar, sağlık kontrolü için bu sabah erken saatlerde hastaneye götürüldü. Aralarında kadın şüphelilerin de olduğu 34 kişinin ifadelerine bugün de devam edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240102/istanbul-merkezli-8-ilde-operasyon-mossad-casuslugu-suclamasiyla-33-supheli-gozaltina-alindi-1079255559.html

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