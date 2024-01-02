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https://sputniknews.com.tr/20240102/istanbul-merkezli-8-ilde-operasyon-mossad-casuslugu-suclamasiyla-33-supheli-gozaltina-alindi-1079255559.html
İstanbul merkezli 8 ilde operasyon: 'Mossad casusluğu' suçlamasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 8 ilde operasyon: 'Mossad casusluğu' suçlamasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı
İsrail istihbaratının, Türkiye’de yaşayan bazı yabancı uyruklulara yönelik takip, keşif ve adam kaçırma girişimi olabileceği yönündeki tespit üzerine harekete... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T13:57+0300
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türkiye
mossad
içişleri bakanlığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.Soruşturmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 13 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.Bakan Yerlikaya paylaştıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.Bakan Yerlikaya, baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar ile farklı ülkelere ait nakit paralarla, bir adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini ifade etti.Çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu söyleyen Yerlikaya, “Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240102/bakan-yerlikaya-duyurdu-sahinler-suc-orgutu-cokertildi-ilkay-yilmaz-yakalandi-1079247952.html
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mossad, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
mossad, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya

İstanbul merkezli 8 ilde operasyon: 'Mossad casusluğu' suçlamasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı

13:57 02.01.2024
© AAOperasyon
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© AA
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İsrail istihbaratının, Türkiye’de yaşayan bazı yabancı uyruklulara yönelik takip, keşif ve adam kaçırma girişimi olabileceği yönündeki tespit üzerine harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.
Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.
Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 13 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar ile farklı ülkelere ait nakit paralarla, bir adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini ifade etti.

Çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu söyleyen Yerlikaya, “Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum.” dedi.
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Şahinler' suç örgütü çökertildi, İlkay Yılmaz yakalandı
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