https://sputniknews.com.tr/20240102/bakan-yerlikaya-duyurdu-sahinler-suc-orgutu-cokertildi-ilkay-yilmaz-yakalandi-1079247952.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Şahinler' suç örgütü çökertildi, İlkay Yılmaz yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Şahinler' suç örgütü çökertildi, İlkay Yılmaz yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 Operasyonu'nunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ali yerlikaya

operasyon

suç

organize suç

organize suç örgütü

suç kaydı

suç örgütü

organize suç çetesi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27' operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, "Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz’ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240102/kizilayda-supheli-cantali-sahisla-ilgili-bakan-yerlikayadan-aciklama-1079244163.html

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ali yerlikaya, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi