https://sputniknews.com.tr/20240102/bakan-yerlikaya-duyurdu-sahinler-suc-orgutu-cokertildi-ilkay-yilmaz-yakalandi-1079247952.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Şahinler' suç örgütü çökertildi, İlkay Yılmaz yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Şahinler' suç örgütü çökertildi, İlkay Yılmaz yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 Operasyonu'nunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T09:23+0300
2024-01-02T09:23+0300
2024-01-02T09:23+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
suç
organize suç
organize suç örgütü
suç kaydı
suç örgütü
organize suç çetesi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27' operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, "Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz’ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240102/kizilayda-supheli-cantali-sahisla-ilgili-bakan-yerlikayadan-aciklama-1079244163.html
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ali yerlikaya, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi
ali yerlikaya, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Şahinler' suç örgütü çökertildi, İlkay Yılmaz yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 Operasyonu'nunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27' operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, "Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz’ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor" dedi.