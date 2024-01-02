https://sputniknews.com.tr/20240102/kizilayda-supheli-cantali-sahisla-ilgili-bakan-yerlikayadan-aciklama-1079244163.html

İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya Ankara'da çantalı şüpheli bir şahsın devriye görevindeki polisin üzerine koşarak gelmesi olayıyla ilgili "Şahıs, 'dur' ihtarına... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T00:39+0300

2024-01-02T00:39+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıklar'daki Vekaletler Caddesi'nde devriye görevi yapan polise yönelik şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin yaralı olarak yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240101/sehirlerarasi-otobuslerle-ilgili-yeni-uygulama-yururlukte-1079242922.html

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