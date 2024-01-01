https://sputniknews.com.tr/20240101/sehirlerarasi-otobuslerle-ilgili-yeni-uygulama-yururlukte-1079242922.html

Şehirlerarası otobüslerle ilgili yeni uygulama yürürlükte

Şehirlerarası otobüslerle ilgili yeni uygulama yürürlükte

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca uygulamaya alınan şehirlerarası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı. Bakan Uraloğlu, cihazın yeni yıldan... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T21:50+0300

2024-01-01T21:50+0300

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türkiye

otobüs

yolcu otobüsü

uygulama

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Şehirlerarası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı. Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.Şehirlerarası otobüs şoförü Erhan Elibol, Anadolu Ajansı muhabirine, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2024 itibarıyla şehirlerarası otobüslerde araç takip cihazının kullanımının zorunlu olacağını, böylece anlık takip gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240101/1-ocak-itibariyle-yururluge-girdi-restoran-kafe-ve-pastanelere-yeni-uygulama-1079240248.html

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