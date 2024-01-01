https://sputniknews.com.tr/20240101/sehirlerarasi-otobuslerle-ilgili-yeni-uygulama-yururlukte-1079242922.html
Şehirlerarası otobüslerle ilgili yeni uygulama yürürlükte
Şehirlerarası otobüslerle ilgili yeni uygulama yürürlükte
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca uygulamaya alınan şehirlerarası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı. Bakan Uraloğlu, cihazın yeni yıldan... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T21:50+0300
2024-01-01T21:50+0300
2024-01-01T21:53+0300
türkiye
otobüs
yolcu otobüsü
uygulama
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Şehirlerarası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı. Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.Şehirlerarası otobüs şoförü Erhan Elibol, Anadolu Ajansı muhabirine, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2024 itibarıyla şehirlerarası otobüslerde araç takip cihazının kullanımının zorunlu olacağını, böylece anlık takip gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240101/1-ocak-itibariyle-yururluge-girdi-restoran-kafe-ve-pastanelere-yeni-uygulama-1079240248.html
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araç takip cihazı nedir, otobüslerde araç takip sistemi nedir, araç takip cihazı nasıl çalışır, araç takip cihazı zorunlu mu
araç takip cihazı nedir, otobüslerde araç takip sistemi nedir, araç takip cihazı nasıl çalışır, araç takip cihazı zorunlu mu
Şehirlerarası otobüslerle ilgili yeni uygulama yürürlükte
21:50 01.01.2024 (güncellendi: 21:53 01.01.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca uygulamaya alınan şehirlerarası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı. Bakan Uraloğlu, cihazın yeni yıldan itibaren zorunlu olacağını açıklamıştı.
Şehirlerarası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı. Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık
araçların anlık hareketlerini görebilecek.
Şehirlerarası otobüs şoförü Erhan Elibol, Anadolu Ajansı muhabirine, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.
Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2024 itibarıyla şehirlerarası otobüslerde araç takip cihazının kullanımının zorunlu olacağını, böylece anlık takip gerçekleştirileceğini açıklamıştı.