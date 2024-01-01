https://sputniknews.com.tr/20240101/1-ocak-itibariyle-yururluge-girdi-restoran-kafe-ve-pastanelere-yeni-uygulama-1079240248.html
1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi: Restoran, kafe ve pastanelere yeni uygulama
1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi: Restoran, kafe ve pastanelere yeni uygulama
Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre restoran ve kafelerde fiyat belirtme zorunluluğu 1 Ocak itibarıyla başladı. 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T19:08+0300
2024-01-01T19:08+0300
2024-01-01T19:08+0300
türkiye
kafe
restoran
fiyat
resmî gazete
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Ticaret Bakanlığı’nın çalışmasıyla yürürlüğe giren ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulamaya alındı.Yönetmeliğe göre, lokanta, restoran ve kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu oldu.Yönetmelikle "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur" uygulaması getirildi.
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kafe, restoran, fiyat, resmî gazete
kafe, restoran, fiyat, resmî gazete
1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi: Restoran, kafe ve pastanelere yeni uygulama
Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre restoran ve kafelerde fiyat belirtme zorunluluğu 1 Ocak itibarıyla başladı.
Ticaret Bakanlığı’nın çalışmasıyla yürürlüğe giren ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulamaya alındı.
Yönetmeliğe göre, lokanta, restoran ve kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapıs
ı ve masalara
koyulması zorunlu
oldu.
Yönetmelikle "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur" uygulaması getirildi.