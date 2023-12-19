https://sputniknews.com.tr/20231219/-restoran-kafe-ve-pastanelere-yeni-duzenleme-1-ocak-2024-itibariyle-gecerli-olacak-1078586579.html

Restoran, kafe ve pastanelere yeni düzenleme: 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak

Restoran, kafe ve pastanelere yeni düzenleme: 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin fiyat listelerini... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T00:21+0300

2023-12-19T00:21+0300

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Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yönetmelikte "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231217/sehirlerarasi-otobuslerle-ilgili-yeni-uygulama-1-ocak-2024-itibariyla-yururlukte-olacak-1078545913.html

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