https://sputniknews.com.tr/20231219/-restoran-kafe-ve-pastanelere-yeni-duzenleme-1-ocak-2024-itibariyle-gecerli-olacak-1078586579.html
Restoran, kafe ve pastanelere yeni düzenleme: 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak
Restoran, kafe ve pastanelere yeni düzenleme: 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin fiyat listelerini... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T00:21+0300
2023-12-19T00:21+0300
2023-12-19T00:38+0300
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kafe
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fiyat
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Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yönetmelikte "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231217/sehirlerarasi-otobuslerle-ilgili-yeni-uygulama-1-ocak-2024-itibariyla-yururlukte-olacak-1078545913.html
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son dakika, kafe, resmi gazete, fiyat
son dakika, kafe, resmi gazete, fiyat
Restoran, kafe ve pastanelere yeni düzenleme: 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak
00:21 19.12.2023 (güncellendi: 00:38 19.12.2023)
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu olacak. Yeni düzenleme 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yönetmelikte "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur" ifadelerine yer verildi.