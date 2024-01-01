https://sputniknews.com.tr/20240101/naci-gorurden-tuncelideki-deprem-sonrasi-uyari-7nin-uzerinde-deprem-uretmeye-hazir-1079239021.html
Naci Görür'den Tunceli'deki deprem sonrası uyarı: 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır
Naci Görür'den Tunceli'deki deprem sonrası uyarı: 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır
Tunceli'de meydana gelen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür depremin yaşandığı fay hattı ile ilgili uyarılarda bulunarak hattın 7'nin üzerinde deprem üretmeye... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T17:46+0300
2024-01-01T17:46+0300
2024-01-01T17:52+0300
türkiye
naci görür
deprem
tunceli
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Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bugün Tunceli'de yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Yedisu Fayı'nın kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır olduğu uyarısında bulundu."Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4.2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır" diyen Görür açıklamasına şöyle devam etti: AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240101/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-istanbul-icin-kritik-tsunami-uyarisi-3-ilce-gomulecek-1079238247.html
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naci görür istanbul, naci görür tunceli, naci görür deprem, 7 büyüklüğünde, naci görür kimdir
Naci Görür'den Tunceli'deki deprem sonrası uyarı: 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır
17:46 01.01.2024 (güncellendi: 17:52 01.01.2024)
Tunceli'de meydana gelen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür depremin yaşandığı fay hattı ile ilgili uyarılarda bulunarak hattın 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bugün Tunceli'de
yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Yedisu Fayı'nın kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır olduğu uyarısında bulundu.
"Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4.2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır" diyen Görür açıklamasına şöyle devam etti:
" Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür’ e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır. DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İSTİYORUZ, sevgiyle."
AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.