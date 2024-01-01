https://sputniknews.com.tr/20240101/naci-gorurden-tuncelideki-deprem-sonrasi-uyari-7nin-uzerinde-deprem-uretmeye-hazir-1079239021.html

Naci Görür'den Tunceli'deki deprem sonrası uyarı: 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır

Naci Görür'den Tunceli'deki deprem sonrası uyarı: 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır

Tunceli'de meydana gelen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür depremin yaşandığı fay hattı ile ilgili uyarılarda bulunarak hattın 7'nin üzerinde deprem üretmeye... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T17:46+0300

2024-01-01T17:46+0300

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türkiye

naci görür

deprem

tunceli

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Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bugün Tunceli'de yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Yedisu Fayı'nın kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır olduğu uyarısında bulundu."Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4.2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır" diyen Görür açıklamasına şöyle devam etti: AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240101/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-istanbul-icin-kritik-tsunami-uyarisi-3-ilce-gomulecek-1079238247.html

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