https://sputniknews.com.tr/20240101/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-istanbul-icin-kritik-tsunami-uyarisi-3-ilce-gomulecek-1079238247.html

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den İstanbul için kritik 'tsunami' uyarısı: '3 ilçe gömülecek'

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den İstanbul için kritik 'tsunami' uyarısı: '3 ilçe gömülecek'

Japonya yeni yıla 7.6'lık depremle girerken, Tunceli ve Hakkari'de de yılbaşıında depremler oldu. Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınında... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T17:18+0300

2024-01-01T17:18+0300

2024-01-01T17:18+0300

japonya

deprem

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istanbul

deprem

istanbul depremi

marmara depremi

tsunami

yaşam

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Türkiye'nin bitmeyen gündemi olan deprem sabah saatlerinde Japonya'yı vurarak dünyanın gündemi haline geldi. Korkunç sarsıntılar yaşayan ülkede tsunami uyarısı verildi. Dün Hakkari'de gerçekleşen depremin ardından ise bugün Tunceli'de bir sarsıntı daha oldu. Deprem hakkında açıklamlarda bulunan Yoshinori Moriwaki olası Marmara depreminde yaşanacak kötü senaryoyu açıkladı. Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin açıklamaları şöyle:Ege ve Akdeniz için tsunami tehlikesi'Türkiye'de tsunami için hangi bölgeler riski' sorusuna da yanıt veren uzman, "Hatay'dan sonraki denizde olabilir. Onun için Mersin, Antalya, Alanya tarafları deniz kenarı. Akdeniz komple. Ege'de de geçen sefer İzmir'de ara ara oldu, 1 metre vardı. 'Okyanus yok için tsunami olmaz' diyemem. Küçük denizse Akdeniz olsun, Ege olsun, Marmara olsun 'küçük bardak sallanırsa, dalga olur.' Buna göre; tsunami de olabilir ama 1 metre. Ama çok kötü senaryo ise kayma ile beraber oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim. Ege'de deprem oluyorsa... Ege'de deniz kenarı. İzmir olsun, Muğla tarafları ve Fethiye tarafları. Marmara da aynı. 1 metreden en kötü 3 metre diye söyleyebilirim. Tsunaminin içindeyseniz yüzmek mümkün değil. Şansa bir ağaca tutunursa kurtulabilir. Ne olursa olsun yukarı gidilmeli" ifadelerini kullandı.İstanbul'da tsunami olur mu?İstanbul'da da 3 ilçeye dikkat çeken Moriwaki, "Düz bir yer varsa Hatay'da tamamen geldi. Geldiği vakit 1 metreydi, tsunami oldu. Mesela İstanbul'u söylersek... Avcılar, Küçükçekmece veya Büyükçekmece o bölge tamamen suyun içinde kalabilir" dedi.Prof. Dr. Abdussamet Arslan ise konuyla ilgili olarak, "İstanbul, Marmara Denizi ile sınır. Marmara Denizi çok derin bir deniz değil. Dolayısıyla açıklıkta çok fazla değil. O bölgede oluşabilecek tsunami seviyeleri 1 ya da 1 buçuk metreyi geçmez diye tahmin ediliyor. Dolayısıyla sahil şeridindeki çok ince bir bant haricinde tsunami riski görmüyorum. Esas binalarımız yeterli deprem direncine sahip midir diye bakmamız gerekir” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240101/tuncelide-deprem-meydana-geldi-1079237136.html

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