https://sputniknews.com.tr/20240101/tuncelide-deprem-meydana-geldi-1079237136.html
Tunceli'de deprem meydana geldi
Tunceli'de deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T16:38+0300
2024-01-01T16:38+0300
2024-01-01T17:22+0300
yaşam
deprem
afad
son depremler
tunceli
sarsıntı
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
pülümür
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.28'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240101/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-istanbul-icin-kritik-tsunami-uyarisi-3-ilce-gomulecek-1079238247.html
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deprem, afad, son depremler, tunceli, sarsıntı, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), pülümür
deprem, afad, son depremler, tunceli, sarsıntı, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), pülümür
Tunceli'de deprem meydana geldi
16:38 01.01.2024 (güncellendi: 17:22 01.01.2024)
AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.28'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak kaydedildi.