https://sputniknews.com.tr/20231205/rus-hava-savunmasi-azak-denizi-ve-kirim-uzerinde-35-ihayi-etkisiz-hale-getirdi-1078079896.html
Rus hava savunması, Azak Denizi ve Kırım üzerinde 35 İHA'yı etkisiz hale getirdi
Rus hava savunması, Azak Denizi ve Kırım üzerinde 35 İHA'yı etkisiz hale getirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Azak Denizi ve Kırım üzerinde Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilen 35 farklı insansız hava aracının... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T08:50+0300
2023-12-05T08:50+0300
2023-12-05T08:50+0300
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hava savunma
ukrayna
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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hiçbir hedefine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına insansız deniz ve hava araçları yardımıyla saldırıda bulunmak için tüm çabalarını sürdürüyor.Bakanlığın resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Bu gece, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki belirli nesnelere uçak tipi İHA yardımıyla düzenlediği terör saldırısı girişimleri önlenmiştir” denildi.Rus hava savunma sistemlerinin toplamda 22 drone imha ettiği, 13 İHA’yı da etkisiz hale getirdiği eklendi.Ayrıca sabah saat 06.00 sıralarında Rus savunma sistemlerinin Azak Denizi üzerinde 6 Ukrayna İHA'sını daha etkisiz hale getirdiği belirtilirken, İHA saldırıları nedeniyle Kırım Köprüsü üzerinde geçiçi olarak kapatılan taşıt trafiği, dört saatten fazla bir süre sonra yeniden açıldı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemlerini engelleyen drone'lar yardımıyla neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine saldırmaya çalışırken, İHA ve insansız deniz araçlarının Batı ülkelerinin yardımlarıyla üretildiği de biliniyor.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, Ukrayna televizyonu 1+1’de yayımlanan belgeselde, Kiev rejimi adına ‘Kırım Köprüsü'nün patlatılacağı’ yönünde yeni tehditlerde bulunmuştu.Malyuk, “İleride birçok sürpriz olacak, ve sadece Kırım Köprüsü'nde değil” ifadesini kullandı.8 Ekim 2022 tarihinde Kırım Köprüsü üzerinde bir kamyon patlaması meydana gelmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) terör saldırısının arkasında Ukraynalı yetkililerin olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230721/zelenskiy-kirim-koprusu-hedefimiz-yok-edilmeli-1073827697.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, drone
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, drone
Rus hava savunması, Azak Denizi ve Kırım üzerinde 35 İHA'yı etkisiz hale getirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Azak Denizi ve Kırım üzerinde Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilen 35 farklı insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hiçbir hedefine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına insansız deniz ve hava araçları yardımıyla saldırıda bulunmak için tüm çabalarını
sürdürüyor.
Bakanlığın resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Bu gece, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki belirli nesnelere uçak tipi İHA yardımıyla düzenlediği terör saldırısı girişimleri önlenmiştir” denildi.
Rus hava savunma sistemlerinin toplamda 22 drone imha ettiği, 13 İHA’yı da etkisiz hale getirdiği eklendi.
Ayrıca sabah saat 06.00 sıralarında Rus savunma sistemlerinin Azak Denizi üzerinde 6 Ukrayna İHA'sını daha etkisiz hale getirdiği belirtilirken, İHA saldırıları nedeniyle Kırım Köprüsü üzerinde geçiçi olarak kapatılan taşıt trafiği, dört saatten fazla bir süre sonra yeniden açıldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemlerini engelleyen drone'lar yardımıyla neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine saldırmaya çalışırken, İHA ve insansız deniz araçlarının Batı ülkelerinin yardımlarıyla üretildiği de biliniyor.
Başta Kırım
ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk
, Ukrayna televizyonu 1+1’de yayımlanan belgeselde, Kiev rejimi adına ‘Kırım Köprüsü'nün
patlatılacağı’ yönünde yeni tehditlerde bulunmuştu.
Malyuk, “İleride birçok sürpriz olacak, ve sadece Kırım Köprüsü'nde değil” ifadesini kullandı.
8 Ekim 2022 tarihinde Kırım Köprüsü üzerinde bir kamyon patlaması meydana gelmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) terör saldırısının arkasında Ukraynalı yetkililerin olduğunu belirtmişti.