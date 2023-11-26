https://sputniknews.com.tr/20231126/ukrayna-rusyanin-4-bolgesine-20-ihayla-saldiri-girisimleri-duzenledi-1077790255.html
Ukrayna, Rusya'nın 4 bölgesine 20 İHA'yla saldırı girişimleri düzenledi
Ukrayna, Rusya'nın 4 bölgesine 20 İHA'yla saldırı girişimleri düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu gece ve sabah saatlerinde Rusya'nın 4 bölgesine 20 İHA'yla saldırı girişimlerinde bulunduğunu belirtti. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T11:01+0300
2023-11-26T11:01+0300
2023-11-26T11:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
moskova
insansız hava aracı (iha)
rus ordusu
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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına insansız hava aracı (İHA) yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre Kiev rejimine bağlı güçler, gece saatlerinde başkent Moskova, Tula, Kaluga ve Bryansk bölgelerine 11 İHA'yla terör saldırısı düzenledi. Rus hava savunma sistemleri, İHA'ların tamamını etkisiz hale getirdi.Kiev rejiminin sabah bir kez daha saldırı girişiminde bulunduğunu aktaran bakanlık, aynı 4 bölgenin 9 İHA'yla hedef alındığı girişimlerin de hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünün altını çizdi.Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, bölgedeki 4 belediyenin semalarında 5 İHA'ya önleme yapıldığını belirterek düşen İHA'ların bazı binalarda hasara yol açtığını kaydetti.Ölü ve yaralı bulunmadığını bildiren Vorobyev, ilgili belediyelerin yöneticilerinin acil müdahale merkezlerinin başında bulunduğunu ve gerektiğinde yardım sunacağını söyledi.Saldırı girişimleri nedeniyle başkent Moskova'daki Vnukovo, Domodedovo ve Şeremetevo ile Moskova Bölgesi'ndeki Jukovskiy havaalanlarında 29 seferde rötar, 3'ünde iptal yaşanırken Domodedovo ile Jukovskiy'de seferlerin normale döndüğü açıklandı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ukrayna-guvenlik-servisi-kirim-koprusune-saldiri-duzenleme-tehdidinde-bulundu-1077771926.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, moskova, insansız hava aracı (iha), rus ordusu
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, moskova, insansız hava aracı (iha), rus ordusu
Ukrayna, Rusya'nın 4 bölgesine 20 İHA'yla saldırı girişimleri düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu gece ve sabah saatlerinde Rusya'nın 4 bölgesine 20 İHA'yla saldırı girişimlerinde bulunduğunu belirtti.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına insansız hava aracı (İHA) yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre Kiev rejimine bağlı güçler, gece saatlerinde başkent Moskova, Tula, Kaluga ve Bryansk bölgelerine 11 İHA'yla terör saldırısı düzenledi. Rus hava savunma sistemleri, İHA'ların tamamını etkisiz hale getirdi.
Kiev rejiminin sabah bir kez daha saldırı girişiminde bulunduğunu aktaran bakanlık, aynı 4 bölgenin 9 İHA'yla hedef alındığı girişimlerin de hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünün altını çizdi.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, bölgedeki 4 belediyenin semalarında 5 İHA'ya önleme yapıldığını belirterek düşen İHA'ların bazı binalarda hasara yol açtığını kaydetti.
Ölü ve yaralı bulunmadığını bildiren Vorobyev, ilgili belediyelerin yöneticilerinin acil müdahale merkezlerinin başında bulunduğunu ve gerektiğinde yardım sunacağını söyledi.
Saldırı girişimleri nedeniyle başkent Moskova'daki Vnukovo, Domodedovo ve Şeremetevo ile Moskova Bölgesi'ndeki Jukovskiy havaalanlarında 29 seferde rötar, 3'ünde iptal yaşanırken Domodedovo ile Jukovskiy'de seferlerin normale döndüğü açıklandı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.