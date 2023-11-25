https://sputniknews.com.tr/20231125/ukrayna-guvenlik-servisi-kirim-koprusune-saldiri-duzenleme-tehdidinde-bulundu-1077771926.html
Ukrayna Güvenlik Servisi, Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenleme tehdidinde bulundu
Ukrayna Güvenlik Servisi, Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenleme tehdidinde bulundu
Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk, Kırım Köprüsü'nün patlatılacağı tehdidinde bulundu. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T14:13+0300
2023-11-25T14:13+0300
2023-11-25T14:13+0300
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kırım köprüsü
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rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
dmitriy medvedev
kremlin
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, Ukrayna televizyonu 1+1’de yayımlanan belgeselde, Kiev rejimi adına ‘Kırım Köprüsü'nün patlatılacağı’ yönünde yeni tehditlerde bulundu.Malyuk, “İleride birçok sürpriz olacak, ve sadece Kırım Köprüsü'nde değil” ifadesini kullandı.Daha önce, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Kırım’a olası bir saldırının Rusya’ya yapılmış saldırı olacağını ve çatışmanın tırmanmasına yol açacağını belirterek, Kiev yönetiminin bu tür eylemlerin Rusya tarafından ‘her türlü silahın kullanılacağı kaçınılmaz misilleme’ ile karşılanacağını anlaması gerektiğini ifade etmişti.8 Ekim 2022 tarihinde Kırım Köprüsü üzerinde bir kamyon patlaması meydana gelmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) terör saldırısının arkasında Ukraynalı yetkililerin olduğunu belirtmiş, Ukrayna Güvenlik Servisi ise bu hususta yorum yapmamıştı. Kremlin, Kiev rejiminin sivil nesnelere yönelik terörist saldırı yöntemlerinin, kendisini özel operasyonun hedeflerini tam olarak yerine getirme ihtiyacına daha da ikna ettiğini defalarca vurgulamıştı.17 Temmuz 2023 gecesi Ukrayna iki insansız hava aracıyla Kırım köprüsüne yine bir saldırı girişiminde bulunmuş ve bu saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti. Rus donanmasına ait Karadeniz Filosu gemileri bu süreçte Kırım Köprüsü'ne saldırmaya çalışan mürettebatsız tekneleri pek çok imha etti.
https://sputniknews.com.tr/20230721/zelenskiy-kirim-koprusu-hedefimiz-yok-edilmeli-1073827697.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, kırım köprüsü, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), dmitriy medvedev, kremlin
ukrayna, ukrayna ordusu, kırım köprüsü, rusya, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), dmitriy medvedev, kremlin
Ukrayna Güvenlik Servisi, Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenleme tehdidinde bulundu
Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk, Kırım Köprüsü'nün patlatılacağı tehdidinde bulundu.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, Ukrayna televizyonu 1+1’de yayımlanan belgeselde, Kiev rejimi adına ‘Kırım Köprüsü'nün patlatılacağı’ yönünde yeni tehditlerde bulundu.
Malyuk, “İleride birçok sürpriz olacak, ve sadece Kırım Köprüsü'nde değil” ifadesini kullandı.
Daha önce, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Kırım’a olası bir saldırının Rusya’ya yapılmış saldırı olacağını ve çatışmanın tırmanmasına yol açacağını belirterek, Kiev yönetiminin bu tür eylemlerin Rusya tarafından ‘her türlü silahın kullanılacağı kaçınılmaz misilleme’ ile karşılanacağını anlaması gerektiğini ifade etmişti.
8 Ekim 2022 tarihinde Kırım Köprüsü üzerinde bir kamyon patlaması meydana gelmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) terör saldırısının arkasında Ukraynalı yetkililerin olduğunu belirtmiş, Ukrayna Güvenlik Servisi ise bu hususta yorum yapmamıştı. Kremlin, Kiev rejiminin sivil nesnelere yönelik terörist saldırı yöntemlerinin, kendisini özel operasyonun hedeflerini tam olarak yerine getirme ihtiyacına daha da ikna ettiğini defalarca vurgulamıştı.
17 Temmuz 2023 gecesi Ukrayna iki insansız hava aracıyla Kırım köprüsüne yine bir saldırı girişiminde bulunmuş ve bu saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti. Rus donanmasına ait Karadeniz Filosu gemileri bu süreçte Kırım Köprüsü'ne saldırmaya çalışan mürettebatsız tekneleri pek çok imha etti.