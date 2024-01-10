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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/scholz-abnin-ukraynaya-yaptigi-yardimin-azalmasindan-rahatsiz-1079509284.html
‘Scholz, AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın azalmasından rahatsız’
‘Scholz, AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın azalmasından rahatsız’
Almanya Başbakanı Scholz'un AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yetersiz yardımdan rahatsız olduğu belirtildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T16:28+0300
2024-01-10T16:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
askeri yardım
almanya
olaf scholz
avrupa
avrupa birliği
fransa
ispanya
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The Telegraph’ta yer alan haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başta Fransa, İspanya ve İtalya'ya olmak üzere, AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yardımın azalmasından rahatsız olduğu vurgulandı.Haberde, “Scholz, Avrupalı yetkililere, müttefikler üzerinde baskı oluşturmak için her ülkeden Ukrayna'ya yapılması planlanan silah sevkiyatlarının bir listesini hazırlama çağrısı yaptı. Başbakan, diğer AB ülkelerinin katkısının çok düşük olmasından dolayı öfkeli” ifadelerine yer verildi.ABD'den sonra Ukrayna'nın ikinci büyük uluslararası sponsoru olan Almanya'nın, Kiev'e yeterince yardım etmemeleri nedeniyle Fransa, İspanya ve İtalya'ya karşı rahatsızlığının giderek arttığına vurgu yapılan haberde, “Bu rahatsızlık, Almanya'nın AB'nin Ukrayna'ya yönelik silah fonuna yaptığı katkı miktarını azaltmaya çalışmasına yol açtı” denildi.Blinken’in Miçotakis’ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı talep ettiği iddiasıYunan haber portalı Newsbreak’in ‘Blinken'den Miçotakis'e Ukrayna'ya yeni silahlar konusunda ültimatom’ başlıklı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Ocak'ta Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında Miçotakis'ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapmasını talep etti.Blinken'in Yunanistan ziyaretinin gerçek bir Waterloo'ya dönüştüğü ve Miçotakis’in evini gezerken çekilen mutlu fotoğraflarla sınırlı kalmadığının altını çizen Newsbreak, olayların Yunanistan için ciddi ve son derece acı verici bir şekilde geliştiğini yazarken, “Ne yazık ki Blinken'in ziyaretinden daha kötü bir gelişme var. Edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni silah sistemleri göndermesini talep etti. Hatta başbakanın nihai yanıtı için birkaç günlük bir ültimatom verdi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/blinkenin-micotakisten-ukraynaya-yeni-silah-sevkiyati-talep-ettigi-iddiasi-1079495656.html
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ukrayna, askeri yardım, almanya, olaf scholz, avrupa, avrupa birliği, fransa, ispanya
ukrayna, askeri yardım, almanya, olaf scholz, avrupa, avrupa birliği, fransa, ispanya

‘Scholz, AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın azalmasından rahatsız’

16:28 10.01.2024
© AP Photo / Markus SchreiberAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya Başbakanı Scholz'un AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yetersiz yardımdan rahatsız olduğu belirtildi.
The Telegraph’ta yer alan haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başta Fransa, İspanya ve İtalya'ya olmak üzere, AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yardımın azalmasından rahatsız olduğu vurgulandı.
Haberde, “Scholz, Avrupalı yetkililere, müttefikler üzerinde baskı oluşturmak için her ülkeden Ukrayna'ya yapılması planlanan silah sevkiyatlarının bir listesini hazırlama çağrısı yaptı. Başbakan, diğer AB ülkelerinin katkısının çok düşük olmasından dolayı öfkeli” ifadelerine yer verildi.
ABD'den sonra Ukrayna'nın ikinci büyük uluslararası sponsoru olan Almanya'nın, Kiev'e yeterince yardım etmemeleri nedeniyle Fransa, İspanya ve İtalya'ya karşı rahatsızlığının giderek arttığına vurgu yapılan haberde, “Bu rahatsızlık, Almanya'nın AB'nin Ukrayna'ya yönelik silah fonuna yaptığı katkı miktarını azaltmaya çalışmasına yol açtı” denildi.

Blinken’in Miçotakis’ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı talep ettiği iddiası

Yunan haber portalı Newsbreak’in ‘Blinken'den Miçotakis'e Ukrayna'ya yeni silahlar konusunda ültimatom’ başlıklı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Ocak'ta Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında Miçotakis'ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapmasını talep etti.
Blinken'in Yunanistan ziyaretinin gerçek bir Waterloo'ya dönüştüğü ve Miçotakis’in evini gezerken çekilen mutlu fotoğraflarla sınırlı kalmadığının altını çizen Newsbreak, olayların Yunanistan için ciddi ve son derece acı verici bir şekilde geliştiğini yazarken, “Ne yazık ki Blinken'in ziyaretinden daha kötü bir gelişme var. Edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni silah sistemleri göndermesini talep etti. Hatta başbakanın nihai yanıtı için birkaç günlük bir ültimatom verdi” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (sağda) Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
Ukrayna krizi
Blinken’in Miçotakis’ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı talep ettiği iddiası
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