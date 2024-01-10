https://sputniknews.com.tr/20240110/scholz-abnin-ukraynaya-yaptigi-yardimin-azalmasindan-rahatsiz-1079509284.html
‘Scholz, AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın azalmasından rahatsız’
‘Scholz, AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın azalmasından rahatsız’
Almanya Başbakanı Scholz'un AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yetersiz yardımdan rahatsız olduğu belirtildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T16:28+0300
2024-01-10T16:28+0300
2024-01-10T16:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
askeri yardım
almanya
olaf scholz
avrupa
avrupa birliği
fransa
ispanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077407005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e70133696159393aa95dc567d760cb3d.jpg
The Telegraph’ta yer alan haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başta Fransa, İspanya ve İtalya'ya olmak üzere, AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yardımın azalmasından rahatsız olduğu vurgulandı.Haberde, “Scholz, Avrupalı yetkililere, müttefikler üzerinde baskı oluşturmak için her ülkeden Ukrayna'ya yapılması planlanan silah sevkiyatlarının bir listesini hazırlama çağrısı yaptı. Başbakan, diğer AB ülkelerinin katkısının çok düşük olmasından dolayı öfkeli” ifadelerine yer verildi.ABD'den sonra Ukrayna'nın ikinci büyük uluslararası sponsoru olan Almanya'nın, Kiev'e yeterince yardım etmemeleri nedeniyle Fransa, İspanya ve İtalya'ya karşı rahatsızlığının giderek arttığına vurgu yapılan haberde, “Bu rahatsızlık, Almanya'nın AB'nin Ukrayna'ya yönelik silah fonuna yaptığı katkı miktarını azaltmaya çalışmasına yol açtı” denildi.Blinken’in Miçotakis’ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı talep ettiği iddiasıYunan haber portalı Newsbreak’in ‘Blinken'den Miçotakis'e Ukrayna'ya yeni silahlar konusunda ültimatom’ başlıklı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Ocak'ta Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında Miçotakis'ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapmasını talep etti.Blinken'in Yunanistan ziyaretinin gerçek bir Waterloo'ya dönüştüğü ve Miçotakis’in evini gezerken çekilen mutlu fotoğraflarla sınırlı kalmadığının altını çizen Newsbreak, olayların Yunanistan için ciddi ve son derece acı verici bir şekilde geliştiğini yazarken, “Ne yazık ki Blinken'in ziyaretinden daha kötü bir gelişme var. Edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni silah sistemleri göndermesini talep etti. Hatta başbakanın nihai yanıtı için birkaç günlük bir ültimatom verdi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/blinkenin-micotakisten-ukraynaya-yeni-silah-sevkiyati-talep-ettigi-iddiasi-1079495656.html
ukrayna
almanya
avrupa birliği
fransa
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077407005_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_160072ce45408ec06edec92d54ebdb32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, askeri yardım, almanya, olaf scholz, avrupa, avrupa birliği, fransa, ispanya
ukrayna, askeri yardım, almanya, olaf scholz, avrupa, avrupa birliği, fransa, ispanya
‘Scholz, AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın azalmasından rahatsız’
Almanya Başbakanı Scholz'un AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yetersiz yardımdan rahatsız olduğu belirtildi.
The Telegraph’ta yer alan haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başta Fransa, İspanya ve İtalya'ya olmak üzere, AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yardımın azalmasından rahatsız olduğu vurgulandı.
Haberde, “Scholz, Avrupalı yetkililere, müttefikler üzerinde baskı oluşturmak için her ülkeden Ukrayna'ya yapılması planlanan silah sevkiyatlarının bir listesini hazırlama çağrısı yaptı. Başbakan, diğer AB ülkelerinin katkısının çok düşük olmasından dolayı öfkeli” ifadelerine yer verildi.
ABD'den sonra Ukrayna'nın ikinci büyük uluslararası sponsoru olan Almanya'nın, Kiev'e yeterince yardım etmemeleri nedeniyle Fransa, İspanya ve İtalya'ya karşı rahatsızlığının giderek arttığına vurgu yapılan haberde, “Bu rahatsızlık, Almanya'nın AB'nin Ukrayna'ya yönelik silah fonuna yaptığı katkı miktarını azaltmaya çalışmasına yol açtı” denildi.
Blinken’in Miçotakis’ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı talep ettiği iddiası
Yunan haber portalı Newsbreak’in ‘Blinken'den Miçotakis'e Ukrayna'ya yeni silahlar konusunda ültimatom’ başlıklı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Ocak'ta Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında Miçotakis'ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapmasını talep etti.
Blinken'in Yunanistan ziyaretinin gerçek bir Waterloo'ya dönüştüğü ve Miçotakis’in evini gezerken çekilen mutlu fotoğraflarla sınırlı kalmadığının altını çizen Newsbreak, olayların Yunanistan için ciddi ve son derece acı verici bir şekilde geliştiğini yazarken, “Ne yazık ki Blinken'in ziyaretinden daha kötü bir gelişme var. Edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni silah sistemleri göndermesini talep etti. Hatta başbakanın nihai yanıtı için birkaç günlük bir ültimatom verdi” ifadelerini kullandı.