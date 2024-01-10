https://sputniknews.com.tr/20240110/scholz-abnin-ukraynaya-yaptigi-yardimin-azalmasindan-rahatsiz-1079509284.html

‘Scholz, AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın azalmasından rahatsız’

‘Scholz, AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın azalmasından rahatsız’

Almanya Başbakanı Scholz'un AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yetersiz yardımdan rahatsız olduğu belirtildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T16:28+0300

2024-01-10T16:28+0300

2024-01-10T16:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna

askeri yardım

almanya

olaf scholz

avrupa

avrupa birliği

fransa

ispanya

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The Telegraph’ta yer alan haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başta Fransa, İspanya ve İtalya'ya olmak üzere, AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yardımın azalmasından rahatsız olduğu vurgulandı.Haberde, “Scholz, Avrupalı yetkililere, müttefikler üzerinde baskı oluşturmak için her ülkeden Ukrayna'ya yapılması planlanan silah sevkiyatlarının bir listesini hazırlama çağrısı yaptı. Başbakan, diğer AB ülkelerinin katkısının çok düşük olmasından dolayı öfkeli” ifadelerine yer verildi.ABD'den sonra Ukrayna'nın ikinci büyük uluslararası sponsoru olan Almanya'nın, Kiev'e yeterince yardım etmemeleri nedeniyle Fransa, İspanya ve İtalya'ya karşı rahatsızlığının giderek arttığına vurgu yapılan haberde, “Bu rahatsızlık, Almanya'nın AB'nin Ukrayna'ya yönelik silah fonuna yaptığı katkı miktarını azaltmaya çalışmasına yol açtı” denildi.Blinken’in Miçotakis’ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı talep ettiği iddiasıYunan haber portalı Newsbreak’in ‘Blinken'den Miçotakis'e Ukrayna'ya yeni silahlar konusunda ültimatom’ başlıklı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Ocak'ta Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında Miçotakis'ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapmasını talep etti.Blinken'in Yunanistan ziyaretinin gerçek bir Waterloo'ya dönüştüğü ve Miçotakis’in evini gezerken çekilen mutlu fotoğraflarla sınırlı kalmadığının altını çizen Newsbreak, olayların Yunanistan için ciddi ve son derece acı verici bir şekilde geliştiğini yazarken, “Ne yazık ki Blinken'in ziyaretinden daha kötü bir gelişme var. Edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni silah sistemleri göndermesini talep etti. Hatta başbakanın nihai yanıtı için birkaç günlük bir ültimatom verdi” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240110/blinkenin-micotakisten-ukraynaya-yeni-silah-sevkiyati-talep-ettigi-iddiasi-1079495656.html

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ukrayna, askeri yardım, almanya, olaf scholz, avrupa, avrupa birliği, fransa, ispanya