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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/blinkenin-micotakisten-ukraynaya-yeni-silah-sevkiyati-talep-ettigi-iddiasi-1079495656.html
Blinken’in Miçotakis’ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı talep ettiği iddiası
Blinken’in Miçotakis’ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı talep ettiği iddiası
Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turu çerçevesinde Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T11:33+0300
2024-01-10T11:33+0300
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kiryakos miçotakis
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Yunan haber portalı Newsbreak’in ‘Blinken'den Miçotakis'e Ukrayna'ya yeni silahlar konusunda ültimatom’ başlıklı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Ocak'ta Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında Miçotakis'ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapmasını talep etti.Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelerin ardından İstanbul'dan gelen Blinken'i Girit'in Hanya ilindeki evinde misafir ettiği hatırlatılırken, görüşmelerin gündeminde Ortadoğu gelişmeler, Ukrayna gerilimi ve Yunanistan ile ABD arasındaki F-35 savaş uçaklarının alımını da içeren stratejik işbirliğinin yer aldığı vurgulandı.Yunanistan Başbakanlık Ofisi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Kiryakos Miçotakis ve Blinken'in Ukrayna'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek “ABD Dışişleri Bakanı Yunanistan'ın Ukrayna'ya başından beri verdiği destek için minnettarlığını ifade etti” ifadelerini kullandı.Miçotakis'e ültimatomÖte yandan Blinken'in Yunanistan ziyaretinin gerçek bir Waterloo'ya dönüştüğü ve Miçotakis’in evini gezerken çekilen mutlu fotoğraflarla sınırlı kalmadığının altını çizen Newsbreak, olayların Yunanistan için ciddi ve son derece acı verici bir şekilde geliştiğini yazarken, “Ne yazık ki Blinken'in ziyaretinden daha kötü bir gelişme var. Edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni silah sistemleri göndermesini talep etti. Hatta başbakanın nihai yanıtı için birkaç günlük bir ültimatom verdi” ifadelerini kullandı.F-35 anlaşmaları bağlamında Blinken’in Yunanistan’dan Ukrayna’ya ‘daha fazla askeri yardım’ talebinin şantaj olarak değerlendirilebileceği dikkat çekilirken, Yunan haber portalı, haberinin devamında, “Yunanistan zaten her şeyini verdi. Ukrayna'yı savunma sistemleriyle takviye etmek için özellikle adalardaki hava savunmasını kurban etti. Peki geriye ne kaldı? Blinken, her cephede başarısız olan Zelenskiy'e tam olarak ne göndermemizi istiyor? Sadece S-300 mü? Yoksa yerini F-35'lerin alacağı mantığıyla F-16'ları da mı göndermeliyiz?" diye göndermede bulundu.Yunan haber portalı, “Miçotakis bu şantaja boyun eğerse, ulusal çıkarlarımıza hayal bile edilemeyecek zararlar verecektir” ifadelerini kullandığı yazısında, ülkenin Ukrayna’daki askeri operasyonun başlamasının ardından Batı'da Kiev’e silah ve askeri teçhizat gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.Atina’nın 27 Şubat 2022'de Polonya üzerinden iki C-130 uçağıyla 40 ton askeri ekipman gönderdiği anımsatılırken, bunun ardından Yunanistan'ın yeni silah ve askeri teçhizat sevkiyatları yapmayı sürdürdüğü aktarıldı.Aynı zamanda Atina, Kiev'e modernize edilmiş Leopard 2A6 tankları ve Rus yapımı S-300 karadan havaya füze sistemlerinin yanı sıra ‘Yunanistan'ın kendi savunma kabiliyetini zayıflatabilecek’ silah sistemlerini göndermeyeceği vurgulanırken, daha önce açıklama yapan Yunan Savunma Bakanlığı, S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilmesi için üreticinin izninin gerektiğini ve bunun da pek mümkün olmadığını itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231023/yunan-basini-hukumet-yuzunden-hava-savunmasi-kevgire-dondu-1076626073.html
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abd, yunanistan, atina, washington, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, kiev, kiryakos miçotakis, antony blinken
abd, yunanistan, atina, washington, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, kiev, kiryakos miçotakis, antony blinken

Blinken’in Miçotakis’ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı talep ettiği iddiası

11:33 10.01.2024
© Yunanistan Başbakanlık OfisiABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (sağda) Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (sağda) Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© Yunanistan Başbakanlık Ofisi
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Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turu çerçevesinde Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Ukrayna'ya yeni silah tedariki konusunda ültimatom verdiği iddia edildi.
Yunan haber portalı Newsbreak’in ‘Blinken'den Miçotakis'e Ukrayna'ya yeni silahlar konusunda ültimatom’ başlıklı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Ocak'ta Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında Miçotakis'ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapmasını talep etti.
Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelerin ardından İstanbul'dan gelen Blinken'i Girit'in Hanya ilindeki evinde misafir ettiği hatırlatılırken, görüşmelerin gündeminde Ortadoğu gelişmeler, Ukrayna gerilimi ve Yunanistan ile ABD arasındaki F-35 savaş uçaklarının alımını da içeren stratejik işbirliğinin yer aldığı vurgulandı.
Yunanistan Başbakanlık Ofisi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Kiryakos Miçotakis ve Blinken'in Ukrayna'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek “ABD Dışişleri Bakanı Yunanistan'ın Ukrayna'ya başından beri verdiği destek için minnettarlığını ifade etti” ifadelerini kullandı.

Miçotakis'e ültimatom

Öte yandan Blinken'in Yunanistan ziyaretinin gerçek bir Waterloo'ya dönüştüğü ve Miçotakis’in evini gezerken çekilen mutlu fotoğraflarla sınırlı kalmadığının altını çizen Newsbreak, olayların Yunanistan için ciddi ve son derece acı verici bir şekilde geliştiğini yazarken, “Ne yazık ki Blinken'in ziyaretinden daha kötü bir gelişme var. Edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni silah sistemleri göndermesini talep etti. Hatta başbakanın nihai yanıtı için birkaç günlük bir ültimatom verdi” ifadelerini kullandı.
F-35 anlaşmaları bağlamında Blinken’in Yunanistan’dan Ukrayna’ya ‘daha fazla askeri yardım’ talebinin şantaj olarak değerlendirilebileceği dikkat çekilirken, Yunan haber portalı, haberinin devamında, “Yunanistan zaten her şeyini verdi. Ukrayna'yı savunma sistemleriyle takviye etmek için özellikle adalardaki hava savunmasını kurban etti. Peki geriye ne kaldı? Blinken, her cephede başarısız olan Zelenskiy'e tam olarak ne göndermemizi istiyor? Sadece S-300 mü? Yoksa yerini F-35'lerin alacağı mantığıyla F-16'ları da mı göndermeliyiz?" diye göndermede bulundu.
Yunan haber portalı, “Miçotakis bu şantaja boyun eğerse, ulusal çıkarlarımıza hayal bile edilemeyecek zararlar verecektir” ifadelerini kullandığı yazısında, ülkenin Ukrayna’daki askeri operasyonun başlamasının ardından Batı'da Kiev’e silah ve askeri teçhizat gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.
Atina’nın 27 Şubat 2022'de Polonya üzerinden iki C-130 uçağıyla 40 ton askeri ekipman gönderdiği anımsatılırken, bunun ardından Yunanistan'ın yeni silah ve askeri teçhizat sevkiyatları yapmayı sürdürdüğü aktarıldı.
Aynı zamanda Atina, Kiev'e modernize edilmiş Leopard 2A6 tankları ve Rus yapımı S-300 karadan havaya füze sistemlerinin yanı sıra ‘Yunanistan'ın kendi savunma kabiliyetini zayıflatabilecek’ silah sistemlerini göndermeyeceği vurgulanırken, daha önce açıklama yapan Yunan Savunma Bakanlığı, S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilmesi için üreticinin izninin gerektiğini ve bunun da pek mümkün olmadığını itiraf etmişti.
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