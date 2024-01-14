https://sputniknews.com.tr/20240114/zaharova-washingtonun-ukraynaya-tahsis-ettigi-fonlar-abdye-iade-ediliyor-1079636605.html

Zaharova: Washington'un Ukrayna'ya tahsis ettiği fonlar ABD’ye iade ediliyor

Zaharova: Washington'un Ukrayna'ya tahsis ettiği fonlar ABD’ye iade ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD tarafından Ukrayna'ya tahsis edilen mali kaynakların yeniden ABD makamlarına iade edildiğini söyledi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T17:39+0300

2024-01-14T17:39+0300

2024-01-14T17:39+0300

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Rus devlet kanalı Rossiya-1’e konuşan Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya tahsis ettiği yardımların yeniden kendisine geri döndüğünün altını çizerken, "ABD Ukrayna'ya nasıl yardım edebilir sorusunun cevabı fon ayırmaktır. Peki bu para nereye gidiyor? Bu para aynı demokratik ekibe bir şekilde geri dönüyor” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 27 Aralık'ta Washington'un Kiev'e 2023'ün son mali yardımı olarak nitelendirilen 250 milyon dolarlık bir askeri yardım paketi sağladığını duyurmuştu.ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Washington yönetimi, ABD'de 1 Ekim'de başlayan 2024 mali yılında öncelikle İsrail ve Ukrayna'ya yardım sağlamak, Çin ve Rusya'ya karşı koymak amacıyla ek bütçe ödeneği sağlanması için Ekim 2023'te Kongre'ye talepte bulunmuş, bu amaçlar için yaklaşık 106 milyar dolar tahsis edilmesini istemişti.Aralık ayının başlarında ABD Senatosu'nda bu tasarıya ilişkin bir oylama yapılmış, onay çıkmamıştı.Olumlu karar için 60 senatörün oyu gerekirken 49 kişi lehte, 51 kişi de aleyhte oy kullanmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeyi 2024 yılında da sürdüreceğine inanırken, 'siyasi şovun' sona ermesinin seçim öncesinde Demokratlar için ölüm anlamına geleceğini belirtti.Zelenskiy itiraf etti: Paranın çoğu ABD’de kalıyorUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington ziyareti sırasında Kiev'e tahsis edilen yardımlarla ilgili itirafta bulunurken söz konusu yardımların büyük bölümünün ABD'de kaldığını belirtti.Daha önce ABD'li yetkililerin kamuoyuyla paylaştığı ve Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın yüzde 90'ının ABD içinde kullanıldığına ve ekonominin büyümesi için harcandığına dair gerçekler, Zelenskiy tarafından da Washington'da resmen itiraf edildi.ABD Başkanı Joe Biden'la basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının üçte ikisinin ABD'de kaldığı ve kullanıldığının bilinmesi önemli" dedi.Daha önce ABD’nin Ukrayna'ya yaptığı mali yardımları ‘demokrasi mücadelesi’ ile ilişkilendiren Biden, “Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta. Amerikalılar yanınızda” diye konuşmuştu.Yakın zamanda ise Beyaz Saray'da ABD ulusuna hitaben bir konuşma yapan Biden, ABD'nin Ukrayna ve İsrail'e desteğinin devam etmesinin 'gelecek nesiller boyunca' Amerikan güvenliğine fayda sağlayacak 'akıllı bir yatırım' olduğunu söyledi.

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