https://sputniknews.com.tr/20240112/zelensky-abdli-politikacilar-yuzunden-ukraynali-emeklilerin-parasini-odeyemiyoruz-1079577991.html

Zelenskiy: ABD'li politikacılar yüzünden Ukraynalı emeklilerin parasını ödeyemiyoruz

Zelenskiy: ABD'li politikacılar yüzünden Ukraynalı emeklilerin parasını ödeyemiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başta ABD başkan adayı ve Florida Valisi Ron DeSantis olmak üzere kongredeki Cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya yardımı... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T15:32+0300

2024-01-12T15:32+0300

2024-01-12T15:32+0300

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vladimir zelenskiy

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Letonya’nın başkenti Riga’da basın mensuplarına konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, Ron DeSantis’in ABD’nin Ukraynalı memur ve emeklilerin maaşlarının ödenmesi için fon sağlamasına kızmasıyla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Ortaklardan Ukrayna’ya mali yardımlarda gecikmenin olması durumunda ülke nüfusunun en savunmasız gruplarının zarar göreceğini kaydeden Zelenskiy, Ukrayna’da yaklaşık 12 milyon emeklinin bulunduğunu, emekli maaşlarını alamamaları durumunda yok olacaklarını vurguladı.DeSantis’in genç olduğunu ve “emeklileri desteklemenin ne olduğunu anlamadığını” dile getiren Zelenskiy, Ukrayna’ya silah için tahsis edilen fonun yüzde 70’inin ABD’de kaldığını kaydederek, “Oysa bu parayı Amerikan emekliler dahil insanlar alıyordu. DeSantis emekli olunca şahsen ben, ABD’nin emeklilere yardım ettiği için ona büyük bir minnetle yardım edeceğim” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240112/ukrayna-yeni-seferberlige-hazirlaniyor-halk-sert-tepkiyle-karsiliyor-kasada-da-para-yok--1079577846.html

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