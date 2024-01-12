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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Emekli maaşları ne kadar artacak?
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240112/zelensky-abdli-politikacilar-yuzunden-ukraynali-emeklilerin-parasini-odeyemiyoruz-1079577991.html
Zelenskiy: ABD'li politikacılar yüzünden Ukraynalı emeklilerin parasını ödeyemiyoruz
Zelenskiy: ABD'li politikacılar yüzünden Ukraynalı emeklilerin parasını ödeyemiyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başta ABD başkan adayı ve Florida Valisi Ron DeSantis olmak üzere kongredeki Cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya yardımı... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T15:32+0300
2024-01-12T15:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
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vladimir zelenskiy
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Letonya’nın başkenti Riga’da basın mensuplarına konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, Ron DeSantis’in ABD’nin Ukraynalı memur ve emeklilerin maaşlarının ödenmesi için fon sağlamasına kızmasıyla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Ortaklardan Ukrayna’ya mali yardımlarda gecikmenin olması durumunda ülke nüfusunun en savunmasız gruplarının zarar göreceğini kaydeden Zelenskiy, Ukrayna’da yaklaşık 12 milyon emeklinin bulunduğunu, emekli maaşlarını alamamaları durumunda yok olacaklarını vurguladı.DeSantis’in genç olduğunu ve “emeklileri desteklemenin ne olduğunu anlamadığını” dile getiren Zelenskiy, Ukrayna’ya silah için tahsis edilen fonun yüzde 70’inin ABD’de kaldığını kaydederek, “Oysa bu parayı Amerikan emekliler dahil insanlar alıyordu. DeSantis emekli olunca şahsen ben, ABD’nin emeklilere yardım ettiği için ona büyük bir minnetle yardım edeceğim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ukrayna-yeni-seferberlige-hazirlaniyor-halk-sert-tepkiyle-karsiliyor-kasada-da-para-yok--1079577846.html
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ukrayna, abd, para, nato, vladimir zelenskiy
ukrayna, abd, para, nato, vladimir zelenskiy

Zelenskiy: ABD'li politikacılar yüzünden Ukraynalı emeklilerin parasını ödeyemiyoruz

15:32 12.01.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başta ABD başkan adayı ve Florida Valisi Ron DeSantis olmak üzere kongredeki Cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya yardımı engelleyen tutumunun Ukraynalı emeklileri maaşsız bırakma riskiyle karşı karşıya koyduğunu belirtti.
Letonya’nın başkenti Riga’da basın mensuplarına konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, Ron DeSantis’in ABD’nin Ukraynalı memur ve emeklilerin maaşlarının ödenmesi için fon sağlamasına kızmasıyla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:
“Cumhuriyetçiler ve DeSantis gibileri, askerlerimize ücret ödeme konusunda bize yardımcı olmayı reddetti ve bunun tamamen Ukrayna’nın sorunu olduğunu söylediler. Sonra da NATO ülkesi olduğu için savaşa destek veremeyeceklerinden askerlere yardım edememekten bahsediyorlar. Askerlere ücret ödenmesi için vermediler, bütçemiz için yardıma ihtiyacımız vardı.”
Ortaklardan Ukrayna’ya mali yardımlarda gecikmenin olması durumunda ülke nüfusunun en savunmasız gruplarının zarar göreceğini kaydeden Zelenskiy, Ukrayna’da yaklaşık 12 milyon emeklinin bulunduğunu, emekli maaşlarını alamamaları durumunda yok olacaklarını vurguladı.
DeSantis’in genç olduğunu ve “emeklileri desteklemenin ne olduğunu anlamadığını” dile getiren Zelenskiy, Ukrayna’ya silah için tahsis edilen fonun yüzde 70’inin ABD’de kaldığını kaydederek, “Oysa bu parayı Amerikan emekliler dahil insanlar alıyordu. DeSantis emekli olunca şahsen ben, ABD’nin emeklilere yardım ettiği için ona büyük bir minnetle yardım edeceğim” dedi.
Ukrayna Kiev hükümet binası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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