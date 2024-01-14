https://sputniknews.com.tr/20240114/putin-secim-kampanyasinin-ilk-mitingine-hazirlaniyor-1079631123.html

Putin, seçim kampanyasının ilk mitingine hazırlanıyor

Putin, seçim kampanyasının ilk mitingine hazırlanıyor

Rusya’da bu yılın mart ayında yapılacak ve tüm dünyanın takip edeceği başkanlık seçimlerine aday olan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta aday... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T16:09+0300

2024-01-14T16:09+0300

2024-01-14T16:25+0300

dünya

rusya

devlet başkanlığı seçimi

aday

vladimir putin

moskova. kremlin. putin

seçim

mart

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Rus devlet kanalı Rossiya 1’de yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında paylaşılan bilgiye göre Putin'in önümüzdeki hafta başkan adayı olarak ilk etkinliğini gerçekleştireceği belirtilirken, Rus liderin gelecek haftaki programında ayrıca hükümet üyeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı ile birlikte uluslararası düzeyde temasların da yer aldığı eklendi.Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi, başkanlık seçimlerinin 17 Mart 2024 tarihinde yapılmasını kararlaştırırken, oy verme işlemi 15-17 Mart arasında olmak üzere üç gün sürecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 18 Aralık 2023’te Sputnik’e demecinde Putin'in devlet başkanlığına adaylık için Merkez Seçim Komisyonu'na gerekli kayıt belgelerini teslim ettiğini söylemişti.Putin, Rusya Devlet Başkanı adayı olmak üzere gerekli belgeleri teslim eden ilk kişi olmuştu.Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76.69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.Putin, geçtiğimiz ay parlamentonun alt kanadı Duma’nın yöneticileriyle görüşmede, “Önümüzde seçim kampanyası var. Birkaç temel hususun belirlenmesi gerekiyor. Öncelikle her şey, rekabet temelinde ve Rusya Federasyonu kanunlarına tam uygunluk şekilde yapılmalı” ifadesini kullanmıştı.Seçimlere müdahaleden sorumlu olanların cezalandırılacağını kaydeden Putin, “Rusya’nın iç işlerine yapılacak her türlü müdahale, Rusya Federasyonu yasalarına uygun sert şekilde önü kesilecek” dedi.‘Rusya’da tek iktidar kaynağı halk’Rus lider, “Halkımızın özgürlüğünü, egemenliğini ve kendi geleceğini kendi seçme hakkını savunacağız. Ülkemizde iktidarın tek kaynağı yalnızca ve yalnızca Rusya halkı” diye kaydetti.Parlamento yöneticilerine, sergiledikleri konsolide duruştan dolayı teşekkür eden Putin, “Tüm fraksiyonların temsilcileri tek cephe hareket ediyorlar. Burada askeri terim kullanabiliriz, çünkü herkes Rusya’nın ulusal çıkarlarını savunuyor” ifadesini kullandı.Milletvekillerinin, “en kilit, belirleyici, dönüm noktası olan anlarda gerçek birlik ve vatanseverlik sergilediğini ve aslında seçmenlerinin iradesini yansıttıklarını” söyleyen Putin, “Bu, Kırım ve Sivastopol’ün yeniden Rusya’yla birleştiği 2014’te de öyleydi, kurtarılan tarihi topraklarımız Donbass ile Novorossiya’nın tekrar Rusya’nın birer ayrılmaz parçaları haline geldikleri 2022’de de öyle” diye ekledi.2024 yılında ilk seçim Endonezya'daBu yıl ilk sandık kurulacak ülke Endonezya olacak. 14 Şubat 2024'te başkanlık seçiminde 200 milyondan fazla seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlerde başkanlık için eski Cakarta Valisi Anies Baswedan, eski Java Valisi Ganjar Pranowo ve mevcut Savunma Bakanı Prabowo Subianto yarışacak.

https://sputniknews.com.tr/20231217/putin-rusya-ya-kendine-yeten-egemen-bir-guc-olacak-ya-da-hic-var-olmayacak-1078550261.html

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rusya, devlet başkanlığı seçimi, aday, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, seçim, mart