https://sputniknews.com.tr/20231218/putin-merkez-secim-komisyonuna-gelerek-adaylik-kayit-belgelerini-teslim-etti-1078582030.html
Putin, Merkez Seçim Komisyonu’na gelerek adaylık kayıt belgelerini teslim etti
Putin, Merkez Seçim Komisyonu’na gelerek adaylık kayıt belgelerini teslim etti
Rusya’da 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine aday olacak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na gelerek adaylık için... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T17:45+0300
2023-12-18T17:45+0300
2023-12-18T17:45+0300
dünya
vladimir putin
rusya
seçim
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Putin’in devlet başkanlığına adaylık için Merkez Seçim Komisyonu'na gerekli kayıt belgelerini teslim ettiğini söyledi.Putin, Rusya Devlet Başkanı adayı olmak üzere gerekli belgeleri teslim eden ilk kişi oldu.Rus lider, pasaportunu sunarak gerekli tüm belgeleri imzaladı
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, seçim
vladimir putin, rusya, seçim
Putin, Merkez Seçim Komisyonu’na gelerek adaylık kayıt belgelerini teslim etti
Rusya’da 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine aday olacak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na gelerek adaylık için gerekli kayıt belgelerini teslim ettiği bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Putin’in devlet başkanlığına adaylık için Merkez Seçim Komisyonu'na gerekli kayıt belgelerini teslim ettiğini söyledi.
Putin, Rusya Devlet Başkanı adayı olmak üzere gerekli belgeleri teslim eden ilk kişi oldu.
Rus lider, pasaportunu sunarak gerekli tüm belgeleri imzaladı