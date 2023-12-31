https://sputniknews.com.tr/20231231/yilsonu-2024de-dunya-pek-cok-secim-yapacak-1079030116.html

2024'de dünya pek çok 'seçim' yapacak

2024'de dünya pek çok 'seçim' yapacak

2024 yılında dünyanın pek çok ülkesinde sandık kurulacak. Rusya, Amerika, Avrupa Parlamentosu’nda, Brezilya, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T13:49+0300

2023-12-31T13:49+0300

2023-12-31T13:49+0300

seçim

genel seçim

genel seçim

seçim sonuçları

yerel seçim

endonezya

rusya

ukrayna

türkiye

hindistan

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Yeni yılda en fazla merak edilen konu, dünya genelinde yaşanacak olaylar. Bu konu da en önemli başlıklardan bir tanesi de dünya genelinde yaşanacak seçimler olacak. Seçim sonuçları o ülke kadar global ölçekte de etkili olması bekleniyor. 2024, tüm gözlerin seçimlere çevrildiği, dünya çapında önemli kararların alındığı bir yıl olacak.İlk seçim Endonezya'da2024 yılından ilk sandık kurulacak ülke Endonezya olacak. 14 Şubat 2024'te başkanlık seçiminde 200 milyondan fazla seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlerde başkanlık için eski Cakarta Valisi Anies Baswedan, eski Java Valisi Ganjar Pranowo ve mevcut Savunma Bakanı Prabowo Subianto yarışacak.Rusya'da Putin yeniden adayRusya'da seçim komisyonu başkanlık seçimlerinin 15-17 Mart 2024'te yapılacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevdeki beşinci dönemi için yeniden aday olacağını açıkladı. Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olmasına dair belgeleri teslim ederek başvurusunu imzaladı. Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76.69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.Ukrayna'da seçim belirsizliğiUkrayna’da normal süreçte 2024 yılının Mart ayında başkanlık seçimi yapılması gerekiyor. Ukrayna yönetimi Rusya’nın özel operasyonunu bahane ederek seçimleri ötelemek istiyor. Kiev yönetimi Şubat 2022'de, Rusya'nın özel operasyonu sonrasında, seçimleri yasaklamış ve sıkıyönetim ilan etmişti.Türkiye’de yerel seçim yapılacakMart ayı içerisinde seçim heyecanı yaşanacak olan bir diğer ülke ise Türkiye olacak. 31 Mart 2024 günü yerel seçim gerçekleşecek. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde iktidar ve muhalefet açısından en büyük rekabet İstanbul'da yaşanacak. İktidar yerel seçimleri de kazanarak 2023 galibiyetini yinelemek istiyor. Bu seçimden sonra normal koşullarda Türkiye’de 4 yıl boyunca seçim olmayacak.Hindistan seçimleri Nisan ayındaHindistan’da genel seçimler, Nisan 2024'te düzenlenecek. Hindistan'da 26 siyasi parti, 2024 genel seçimlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi'ne (BJP) rakip olmak için ittifak kurdu.Pakistan’da da seçim varHindistan’ın komşusu Pakistan Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, halkın 2024'te ocağın son haftasında sandık başına gideceği belirtildi. Yaklaşık 127 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimlerde, gelecek 5 yıl için ülkeyi yönetecek yeni hükümet seçilecek.'Nasıl bir Avrupa' oylamasıAvrupa Birliği (AB) Konseyi’nin bir sonraki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için tarihi 6-9 Haziran 2024 olarak belirledi. Avrupalı siyasetçiler bu seçimleri AB üyesi ülkelerin “Nasıl bir Avrupa görmek istediğimize karar vereceğiz” şeklinde yorumluyor. Avrupa’da artan ırkçılığın bu seçimlere önemli etkisi olması ihtimal dahilinde.Afrika kıtasında da seçim varGüney Afrika Cumhuriyeti'nde 2024 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde aralarında ana muhalefet partisi Demokratik İttifak'ın da bulunduğu 7 muhalefet partisi ittifak kurma konusunda anlaştı. Ülkede ilk demokratik seçimlerin düzenlendiği 1994'den bu yana Afrika Ulusal Kongresi (ANC) iktidarda bulunuyor.Venezüella’da seçim için anlaşıldıVenezüella'da hükümet ile muhalefet seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaştı. Hükümet ile muhalefet arasında 11 ay önce ara verilen diyaloğun yeniden başlamasının ardından taraflar bu konuda anlaşmaya vardı.ABD, Başkan seçmek için sandık başına gidecek2024 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerinin 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapılacak başkanlık seçim ile ABD'nin 47. başkanını belirlenmiş olacak. ABD Başkanı Joe Biden’in aday olduğu seçimde, ABD’nin önceki dönem başkanı Donald Trump da başkanlık için yarışıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231231/2023un-dikkat-ceken-secimleri--1078921759.html

https://sputniknews.com.tr/20231231/dunyada-ilginc-yeni-yil-kutlama-gelenekleri-1078900499.html

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rusya

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