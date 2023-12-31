2024'de dünya pek çok 'seçim' yapacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
07:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:29
7 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbul'u Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
08:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
08:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
09:13
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
09:25
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor
10:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
10:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
11:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
11:25
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
11:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
12:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
16:20
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi’
16:29
2 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
16:40
1 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
17:13
1 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
17:22
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
18:22
3 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
18:40
2 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
20:10
3 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
21:13
3 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
21:25
1 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı
21:33
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
21:45
3 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
21:55
1 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Politico: ‘ABD ve AB, Rusya'ya taviz vermeyi göz ardı etmiyor’
22:12
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Avrupa, Rus varlıklarına el koyma fikrinin yasallığından şüphe ediyor
22:38
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
09:11
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor
09:23
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
7 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
09:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
10:09
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
10:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbul'u Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
10:31
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
10:41
1 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
11:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
11:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
12:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
12:23
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
18:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
18:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
20:31
2 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
20:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
21:12
1 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
21:37
2 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
21:47
1 dk
SESLİ HABER
Politico: ‘ABD ve AB, Rusya'ya taviz vermeyi göz ardı etmiyor’
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
22:09
3 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
22:19
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi’
22:37
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
22:47
3 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
23:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
23:39
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
2023'TE NELER OLDU?
Yıl boyunca dünya gündemine damga vuran olaylar, özel içerikler ve çok daha fazlası Sputnik'in 2023 özel sayfasında.
https://sputniknews.com.tr/20231231/yilsonu-2024de-dunya-pek-cok-secim-yapacak-1079030116.html
2024'de dünya pek çok 'seçim' yapacak
2024'de dünya pek çok 'seçim' yapacak
2024 yılında dünyanın pek çok ülkesinde sandık kurulacak. Rusya, Amerika, Avrupa Parlamentosu’nda, Brezilya, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T13:49+0300
2023-12-31T13:49+0300
seçim
genel seçim
genel seçim
seçim sonuçları
yerel seçim
endonezya
rusya
ukrayna
türkiye
hindistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101668/28/1016682856_0:263:1200:938_1920x0_80_0_0_dd6ae0f5c912ace3c3d05ef3452e5e16.jpg
Yeni yılda en fazla merak edilen konu, dünya genelinde yaşanacak olaylar. Bu konu da en önemli başlıklardan bir tanesi de dünya genelinde yaşanacak seçimler olacak. Seçim sonuçları o ülke kadar global ölçekte de etkili olması bekleniyor. 2024, tüm gözlerin seçimlere çevrildiği, dünya çapında önemli kararların alındığı bir yıl olacak.İlk seçim Endonezya'da2024 yılından ilk sandık kurulacak ülke Endonezya olacak. 14 Şubat 2024'te başkanlık seçiminde 200 milyondan fazla seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlerde başkanlık için eski Cakarta Valisi Anies Baswedan, eski Java Valisi Ganjar Pranowo ve mevcut Savunma Bakanı Prabowo Subianto yarışacak.Rusya'da Putin yeniden adayRusya'da seçim komisyonu başkanlık seçimlerinin 15-17 Mart 2024'te yapılacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevdeki beşinci dönemi için yeniden aday olacağını açıkladı. Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olmasına dair belgeleri teslim ederek başvurusunu imzaladı. Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76.69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.Ukrayna'da seçim belirsizliğiUkrayna’da normal süreçte 2024 yılının Mart ayında başkanlık seçimi yapılması gerekiyor. Ukrayna yönetimi Rusya’nın özel operasyonunu bahane ederek seçimleri ötelemek istiyor. Kiev yönetimi Şubat 2022'de, Rusya'nın özel operasyonu sonrasında, seçimleri yasaklamış ve sıkıyönetim ilan etmişti.Türkiye’de yerel seçim yapılacakMart ayı içerisinde seçim heyecanı yaşanacak olan bir diğer ülke ise Türkiye olacak. 31 Mart 2024 günü yerel seçim gerçekleşecek. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde iktidar ve muhalefet açısından en büyük rekabet İstanbul'da yaşanacak. İktidar yerel seçimleri de kazanarak 2023 galibiyetini yinelemek istiyor. Bu seçimden sonra normal koşullarda Türkiye’de 4 yıl boyunca seçim olmayacak.Hindistan seçimleri Nisan ayındaHindistan’da genel seçimler, Nisan 2024'te düzenlenecek. Hindistan'da 26 siyasi parti, 2024 genel seçimlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi'ne (BJP) rakip olmak için ittifak kurdu.Pakistan’da da seçim varHindistan’ın komşusu Pakistan Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, halkın 2024'te ocağın son haftasında sandık başına gideceği belirtildi. Yaklaşık 127 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimlerde, gelecek 5 yıl için ülkeyi yönetecek yeni hükümet seçilecek.'Nasıl bir Avrupa' oylamasıAvrupa Birliği (AB) Konseyi’nin bir sonraki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için tarihi 6-9 Haziran 2024 olarak belirledi. Avrupalı siyasetçiler bu seçimleri AB üyesi ülkelerin “Nasıl bir Avrupa görmek istediğimize karar vereceğiz” şeklinde yorumluyor. Avrupa’da artan ırkçılığın bu seçimlere önemli etkisi olması ihtimal dahilinde.Afrika kıtasında da seçim varGüney Afrika Cumhuriyeti'nde 2024 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde aralarında ana muhalefet partisi Demokratik İttifak'ın da bulunduğu 7 muhalefet partisi ittifak kurma konusunda anlaştı. Ülkede ilk demokratik seçimlerin düzenlendiği 1994'den bu yana Afrika Ulusal Kongresi (ANC) iktidarda bulunuyor.Venezüella’da seçim için anlaşıldıVenezüella'da hükümet ile muhalefet seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaştı. Hükümet ile muhalefet arasında 11 ay önce ara verilen diyaloğun yeniden başlamasının ardından taraflar bu konuda anlaşmaya vardı.ABD, Başkan seçmek için sandık başına gidecek2024 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerinin 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapılacak başkanlık seçim ile ABD'nin 47. başkanını belirlenmiş olacak. ABD Başkanı Joe Biden’in aday olduğu seçimde, ABD’nin önceki dönem başkanı Donald Trump da başkanlık için yarışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231231/2023un-dikkat-ceken-secimleri--1078921759.html
https://sputniknews.com.tr/20231231/dunyada-ilginc-yeni-yil-kutlama-gelenekleri-1078900499.html
endonezya
rusya
ukrayna
hindistan
pakistan
venezuela
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101668/28/1016682856_0:150:1200:1050_1920x0_80_0_0_936d9f19f77096990dd1e471fc97a527.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünyada seçim heyecanı, endonezya seçimleri,2024 yılında hangi ülkelerde seçim yapılacak,rusyada seçim ne zaman yapılacak,rusya seçim sonuçları,rusyada kimler aday,ukrayna seçimleri ne zaman,ukraynada seçim ne zaman yapılacak,ukrayna seçim sonuçları,türkiyede yerel seçim,yerel seçim sonuçları, yerel seçimde kimler aday, hindistan seçimleri ne zaman,hindistan seçim sonuçları,pakistan seçimleri ne zaman,pakistan seçim sonuçları,afrikada seçim ne zaman yapılacak,güney afrika seçimleri ne zaman,güney afrikada kimler aday,güney afrikada seçimi kim kazandı,güney afrikada seçim sonuçları,venezuela seçimleri ne zaman yapılacak,venezuela seçimlerinde kimler aday,venezuela seçimini kim kazandı,venezuela seçim sonuçları,abd seçimleri ne zaman,abdde kimler aday,abd başkanı kim olacak. abd anket sonuçları,abd seçimlerini kim kazandı,abd seçimlerini kim kaybetti
dünyada seçim heyecanı, endonezya seçimleri,2024 yılında hangi ülkelerde seçim yapılacak,rusyada seçim ne zaman yapılacak,rusya seçim sonuçları,rusyada kimler aday,ukrayna seçimleri ne zaman,ukraynada seçim ne zaman yapılacak,ukrayna seçim sonuçları,türkiyede yerel seçim,yerel seçim sonuçları, yerel seçimde kimler aday, hindistan seçimleri ne zaman,hindistan seçim sonuçları,pakistan seçimleri ne zaman,pakistan seçim sonuçları,afrikada seçim ne zaman yapılacak,güney afrika seçimleri ne zaman,güney afrikada kimler aday,güney afrikada seçimi kim kazandı,güney afrikada seçim sonuçları,venezuela seçimleri ne zaman yapılacak,venezuela seçimlerinde kimler aday,venezuela seçimini kim kazandı,venezuela seçim sonuçları,abd seçimleri ne zaman,abdde kimler aday,abd başkanı kim olacak. abd anket sonuçları,abd seçimlerini kim kazandı,abd seçimlerini kim kaybetti

2024'de dünya pek çok 'seçim' yapacak

13:49 31.12.2023
© Fotoğraf : www.nasa.govDünya
Dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
© Fotoğraf : www.nasa.gov
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
2024 yılında dünyanın pek çok ülkesinde sandık kurulacak. Rusya, Amerika, Avrupa Parlamentosu’nda, Brezilya, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika, Venezüella ve Türkiye'de gerçekleşecek seçimler uluslararası gündemi de etkileyecek.
Yeni yılda en fazla merak edilen konu, dünya genelinde yaşanacak olaylar. Bu konu da en önemli başlıklardan bir tanesi de dünya genelinde yaşanacak seçimler olacak. Seçim sonuçları o ülke kadar global ölçekte de etkili olması bekleniyor. 2024, tüm gözlerin seçimlere çevrildiği, dünya çapında önemli kararların alındığı bir yıl olacak.

İlk seçim Endonezya'da

2024 yılından ilk sandık kurulacak ülke Endonezya olacak. 14 Şubat 2024'te başkanlık seçiminde 200 milyondan fazla seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlerde başkanlık için eski Cakarta Valisi Anies Baswedan, eski Java Valisi Ganjar Pranowo ve mevcut Savunma Bakanı Prabowo Subianto yarışacak.

Rusya'da Putin yeniden aday

Rusya'da seçim komisyonu başkanlık seçimlerinin 15-17 Mart 2024'te yapılacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevdeki beşinci dönemi için yeniden aday olacağını açıkladı. Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olmasına dair belgeleri teslim ederek başvurusunu imzaladı. Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76.69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

Ukrayna'da seçim belirsizliği

Ukrayna’da normal süreçte 2024 yılının Mart ayında başkanlık seçimi yapılması gerekiyor. Ukrayna yönetimi Rusya’nın özel operasyonunu bahane ederek seçimleri ötelemek istiyor. Kiev yönetimi Şubat 2022'de, Rusya'nın özel operasyonu sonrasında, seçimleri yasaklamış ve sıkıyönetim ilan etmişti.
Finlandiya seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
2023'TE NELER OLDU?
2023'ün dikkat çeken seçimleri
13:37

Türkiye’de yerel seçim yapılacak

Mart ayı içerisinde seçim heyecanı yaşanacak olan bir diğer ülke ise Türkiye olacak. 31 Mart 2024 günü yerel seçim gerçekleşecek. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde iktidar ve muhalefet açısından en büyük rekabet İstanbul'da yaşanacak. İktidar yerel seçimleri de kazanarak 2023 galibiyetini yinelemek istiyor. Bu seçimden sonra normal koşullarda Türkiye’de 4 yıl boyunca seçim olmayacak.

Hindistan seçimleri Nisan ayında

Hindistan’da genel seçimler, Nisan 2024'te düzenlenecek. Hindistan'da 26 siyasi parti, 2024 genel seçimlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi'ne (BJP) rakip olmak için ittifak kurdu.

Pakistan’da da seçim var

Hindistan’ın komşusu Pakistan Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, halkın 2024'te ocağın son haftasında sandık başına gideceği belirtildi. Yaklaşık 127 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimlerde, gelecek 5 yıl için ülkeyi yönetecek yeni hükümet seçilecek.

'Nasıl bir Avrupa' oylaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin bir sonraki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için tarihi 6-9 Haziran 2024 olarak belirledi. Avrupalı siyasetçiler bu seçimleri AB üyesi ülkelerin “Nasıl bir Avrupa görmek istediğimize karar vereceğiz” şeklinde yorumluyor. Avrupa’da artan ırkçılığın bu seçimlere önemli etkisi olması ihtimal dahilinde.

Afrika kıtasında da seçim var

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2024 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde aralarında ana muhalefet partisi Demokratik İttifak'ın da bulunduğu 7 muhalefet partisi ittifak kurma konusunda anlaştı. Ülkede ilk demokratik seçimlerin düzenlendiği 1994'den bu yana Afrika Ulusal Kongresi (ANC) iktidarda bulunuyor.

Venezüella’da seçim için anlaşıldı

Venezüella'da hükümet ile muhalefet seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaştı. Hükümet ile muhalefet arasında 11 ay önce ara verilen diyaloğun yeniden başlamasının ardından taraflar bu konuda anlaşmaya vardı.

ABD, Başkan seçmek için sandık başına gidecek

2024 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerinin 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapılacak başkanlık seçim ile ABD'nin 47. başkanını belirlenmiş olacak. ABD Başkanı Joe Biden’in aday olduğu seçimde, ABD’nin önceki dönem başkanı Donald Trump da başkanlık için yarışıyor.
Romanya yeni yıl geleneği - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
2023'TE NELER OLDU?
Dünyada ilginç yeni yıl kutlama gelenekleri
13:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала