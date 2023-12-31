Dünyada ilginç yeni yıl kutlama gelenekleri
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCURomanya yeni yıl geleneği
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
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Dünyanın birçok ülkesi yeni yıla girerken birbirinden ilginç sahip olduğu ritüeller eşliğinde yeni yıl geleneğini gerçekleştiriyor. Sputnik yeni yıl öncesi ülkelerin dikkat çekici yeni yıl ritüellerini derledi.
Sputnik, Asya'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya uzanan toplumların uzun yıllardır yeni yıla girerken uyguladıkları gelenekleri araştırdı.
İspanya
Yeni yıla girmeden önce 12 üzüm tanesi yeniyor
Akdeniz ülkesi olan İspanya'da yeni yıl öncesi İspanyollar her bir ayı simgeleyen 12 üzüm tanesini yiyerek yeni yıla giriyor. Gece yarısında yenmesi ritüel haline gelen ülkede, 12 üzümün tamamını tek hamlede yemeyi başaramayanlar için kendisini kötü bir yılın beklediği kabul ediliyor.
© Sputnik / Дмитрий Макеев/
Danimarka
Danimarkalılar oturduğu evin kapısının önünde tabak kırarak yeni yıla giriyor
Danimarka'da yaşan birçok insan yeni yılda kendisine şans getireceğine inandığı için yaşadığı evin giriş kapısı önünde tabakları birbirine vurarak kırıyor.
© AFP 2023 / ALEX HALADAKırık tabak
© AFP 2023 / ALEX HALADA
İtalya
İtalya'da şans getireceğine inanan hem kadınlar hem de erkekler yeni yıl öncesinde aşkta şanslı olmak için kırmızı iç çamaşırı giyiyor
İtalya'da ilginç bir geleneğe göre aşk konusunda şanslı olmak isteyenler kadın ve erkek fark etmeksizin yeni yıl öncesinde kırmızı iç çamaşırı giyerek yeni yıla girmeyi tercih ediyor.
© AFP 2023 / JOHANNES EISELEiç çamaşır
© AFP 2023 / JOHANNES EISELE
Güney Afrika
Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşayanlar evlerinde bulunan eski eşyaları pencereden fırlatarak yeni yılda eskilerden kurtularak yeni başlangıçlara yol açılacağına inanılıyor
Johannesburg'ta kent sakinleri yeni yıla girmeden önce evlerinde yer alan eski ev eşyaları pencereden dışarı atıyor. Bu sayede yeni yılın güzel bir şans getireceği kabul ediliyor.
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOKoltuk
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
Belarus
Belarus'ta bekar kadınların yeni yılda evlenme olasılığını horozlar belirliyor
Belarus'ta yeni yıl öncesi evlenmek isteyen bekar kadınların önüne mısır bırakılıyor. Ardından mısırların bırakıldığı yerin ortasına horoz getiriliyor. Horoz, kimin önünde bulunan mısırı seçip yerse o kişinin diğer mısır konulardan önce evlenileceğine inanılıyor.
© Flickr / Stefan HajduHoroz
© Flickr / Stefan Hajdu
Romanya
Romanya'da yılbaşı öncesi ayı kostümü giyilerek dans ediliyor, bu sayede kötü ruhları kovulması amaçlanır
Romanyalılar yeni yıl öncesi kötü ruhları kovmak ayı kostümü giyerek dans edilir.
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCURomanya yeni yıl geleneği
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
Japonya
Japonya'da yeni yıl öncesi olan gece ülkenin farklı noktalarında 108 kez çan çalınıyor
Yeni yıl öncesi Japonya'nın birçok kentinde yer alan budist tapınaklarında yeni yılın iyi şans getirmesi için tam 108 kez çan çalınıyor.
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIJaponya yeni yıl geleneği
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
İskoçya
İskoçya'nın Stonehaven şehrinde yılbaşı gecesi Hogmanay festivalinde kötü ruhları kovmak için ateş topları kafa üzerinde gezdirilip denize atılıyor.
100 yılı aşkın süredir İskoçya'nın Stonehaven kentinde yapılan Hogmanay festivalinde kötü ruhlardan arınmak amacıyla ateş topu insanların başlarının üzerinde gezdirip denize fırlatılıyor.
Ateş topunun güneşi simgelediğine inanılıyor.
Ateş topunun güneşi simgelediğine inanılıyor.
© AFP 2023 / ANDY BUCHANANHogmanay İskoçya
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
Türkiye
Türkiye'de birçok aile yeni yılın bolluk getirmesi için yaşadıkları evin kapısının önünde nar kırarak yeni yıla adım atıyor
Bazı Türk aileler yeni yılın bereket getirmesini umut ederek nar parçasını kapı önünde kırarak yeni yıla giriyor.
© İHANar
© İHA
ABD
ABD'nin Indiana eyaletinde yeni yıl arifesinde yerel halk karpuzları yere fırlatarak yeni yıla giriyor
ABD Indiana eyaletinde yer alan Vincennes şehrinde yeni yılda şans getireceğine inanan kent sakinleri yeni yıl arifesinde karpuzları havaya kaldırıp yere düşürüyor.
© Fotoğraf : PixabayKarpuz
© Fotoğraf : Pixabay
Yılbaşı günü New York'ta Times Meydanı'nda toplananlar Geri Sayım Topu'nun geri sayım anında yere inişini izlemek için bir araya geliyor
Times Meydanı'nda toplanan New Yorklular Geri Sayım Topu'nun son 1 dakikadan itibaren geri sayım anında yere düşüşünü görmek için yeni yılın başlangıcını kutluyor.
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYGeri Sayım Topu Times Meydanı
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Hollanda
Hollanda'da geçen yılın uğursuzluklarını defetmek adına yeni yıla girilirken sokakta yılbaşı ağaçları ateşe veriliyor
Hollandalılar yeni yıla girmeden önce sokakta yılbaşı ağacı yakarak geçen yılın kötü anlarından kurtulmayı amaçlıyor.
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Almanya
Almanya'nın Köln kentinde yaşayanlar yılbaşı gecesi Alman çöreği veya dolgulu çörek yiyerek yeni yıla girmeyi tercih ediyor
Alman çöreği veya dolgulu çörek Almanlar için yılbaşı gecesi yenilmesi gereken yiyeceklerin başını çekiyor. Başta Köln şehri sakinleri olmak üzere bazı Almanlar, bu özel günde Alman çöreği tüketiyor.
© AFP 2023 / JOE KLAMARKrapfen
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
Brezilya
Brezilyalılar bulundukları bölgeye göre yeni yıla farklı ritüeller uygulayarak giriyor
Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'da bazı insanlar iyi şanslara sahip olma umuduyla yeni yıla mercimek yiyerek giriyor.
© AAkırmızı mercimek
© AA
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayanlar ise yeni yıla girildiği dakikalarda Copacabana sahiline akın ederek üzerlerinde kıyafetlerle birlikte denize koşuyor. Denizde yüzerken her dalga atlayışında bir dilek tutuyor.
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELCopacabana sahili Rio de Janeiro
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
Rusya
Rusya'da yeni yıl öncesinde yeni yıldan beklenilen tüm dilekler bir kağıda yazılıyor. Ardından dilek yazılan kağıt yakılarak kül edilir. Küller ise o akşam içilecek olan şampanya kadehine atılır. Yeni yıl öncesi bu kadeh içilerek yeni yılda dileklerin gerçekleşmesi hayal ediliyor.
Ruslar, yeni yıla dakikalar kala yeni yılda beklentilerini ve hayallerini içeren dilekleri bir kağıda yazıyor. Sonrasında dilek kağıdı mumla yakılır. Küle dönen kağıt parçası şampanya dolu bir kadehe döküyorlar. Dilek tutan kişi kağıda yazılan hayallerin gerçekleşmesi için kadehini saat 00.00 olmadan bitiriyorlar.
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийŞarap
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Yunanistan
Yunanistan'da yılbaşı gecesi yeniden doğuşu simgeleyen soğanlar kapı önlerine asılıyor
Yunan geleneklerine göre yılbaşı gecesi kapı önlerine soğan asılması yeniden doğuşu simgeleyerek yeni yılın huzurlu bir şekilde başlayacağını ifade ediyor.
© AASoğan
© AA
Ekvador
Ekvadorlular macera dolu bir yıl geçirmek umuduyla yeni yıl öncesinde boş bir bavulla sokakta yürüyüş yapıyor
Güney Amerika ülkesi olan Ekvador'da yeni yılda farklı yerlere seyahat etmek isteyenler, yeni yıl öncesi yaşadıkları bölgenin sokaklarında ellerinde boş bavullarla geziyorlar.
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONbavul
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
Şili
Şili'de halk yeni yıla sevdikleriyle girmek için ölen akrabalarının olduğu mezarlıklara giderek yeni yıl kutlamasını gerçekleştiriyor
Şili'nin Talca bölgesinde yaşayan tüm aileler, Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarına benzer şekilde, yeni yıla girerken ölen akrabalarıyla birlikte kutlamak için mezarlıklarda toplanıyor.
© AFP 2023 / JOE RAEDLEABD- Mezarlık
© AFP 2023 / JOE RAEDLE