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Dünyada ilginç yeni yıl kutlama gelenekleri
Dünyada ilginç yeni yıl kutlama gelenekleri
Dünyanın birçok ülkesi yeni yıla girerken birbirinden ilginç sahip olduğu ritüeller eşliğinde yeni yıl geleneğini gerçekleştiriyor. Sputnik yeni yıl öncesi... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T13:44+0300
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Sputnik, Asya'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya uzanan toplumların uzun yıllardır yeni yıla girerken uyguladıkları gelenekleri araştırdı. İspanyaYeni yıla girmeden önce 12 üzüm tanesi yeniyorAkdeniz ülkesi olan İspanya'da yeni yıl öncesi İspanyollar her bir ayı simgeleyen 12 üzüm tanesini yiyerek yeni yıla giriyor. Gece yarısında yenmesi ritüel haline gelen ülkede, 12 üzümün tamamını tek hamlede yemeyi başaramayanlar için kendisini kötü bir yılın beklediği kabul ediliyor. DanimarkaDanimarkalılar oturduğu evin kapısının önünde tabak kırarak yeni yıla giriyorDanimarka'da yaşan birçok insan yeni yılda kendisine şans getireceğine inandığı için yaşadığı evin giriş kapısı önünde tabakları birbirine vurarak kırıyor. İtalyaİtalya'da şans getireceğine inanan hem kadınlar hem de erkekler yeni yıl öncesinde aşkta şanslı olmak için kırmızı iç çamaşırı giyiyorİtalya'da ilginç bir geleneğe göre aşk konusunda şanslı olmak isteyenler kadın ve erkek fark etmeksizin yeni yıl öncesinde kırmızı iç çamaşırı giyerek yeni yıla girmeyi tercih ediyor.Güney AfrikaGüney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşayanlar evlerinde bulunan eski eşyaları pencereden fırlatarak yeni yılda eskilerden kurtularak yeni başlangıçlara yol açılacağına inanılıyorJohannesburg'ta kent sakinleri yeni yıla girmeden önce evlerinde yer alan eski ev eşyaları pencereden dışarı atıyor. Bu sayede yeni yılın güzel bir şans getireceği kabul ediliyor.BelarusBelarus'ta bekar kadınların yeni yılda evlenme olasılığını horozlar belirliyorBelarus'ta yeni yıl öncesi evlenmek isteyen bekar kadınların önüne mısır bırakılıyor. Ardından mısırların bırakıldığı yerin ortasına horoz getiriliyor. Horoz, kimin önünde bulunan mısırı seçip yerse o kişinin diğer mısır konulardan önce evlenileceğine inanılıyor.RomanyaRomanya'da yılbaşı öncesi ayı kostümü giyilerek dans ediliyor, bu sayede kötü ruhları kovulması amaçlanırRomanyalılar yeni yıl öncesi kötü ruhları kovmak ayı kostümü giyerek dans edilir.JaponyaJaponya'da yeni yıl öncesi olan gece ülkenin farklı noktalarında 108 kez çan çalınıyorYeni yıl öncesi Japonya'nın birçok kentinde yer alan budist tapınaklarında yeni yılın iyi şans getirmesi için tam 108 kez çan çalınıyor.İskoçyaİskoçya'nın Stonehaven şehrinde yılbaşı gecesi Hogmanay festivalinde kötü ruhları kovmak için ateş topları kafa üzerinde gezdirilip denize atılıyor.100 yılı aşkın süredir İskoçya'nın Stonehaven kentinde yapılan Hogmanay festivalinde kötü ruhlardan arınmak amacıyla ateş topu insanların başlarının üzerinde gezdirip denize fırlatılıyor. Ateş topunun güneşi simgelediğine inanılıyor.TürkiyeTürkiye'de birçok aile yeni yılın bolluk getirmesi için yaşadıkları evin kapısının önünde nar kırarak yeni yıla adım atıyorBazı Türk aileler yeni yılın bereket getirmesini umut ederek nar parçasını kapı önünde kırarak yeni yıla giriyor.ABDABD'nin Indiana eyaletinde yeni yıl arifesinde yerel halk karpuzları yere fırlatarak yeni yıla giriyorABD Indiana eyaletinde yer alan Vincennes şehrinde yeni yılda şans getireceğine inanan kent sakinleri yeni yıl arifesinde karpuzları havaya kaldırıp yere düşürüyor.Yılbaşı günü New York'ta Times Meydanı'nda toplananlar Geri Sayım Topu'nun geri sayım anında yere inişini izlemek için bir araya geliyorTimes Meydanı'nda toplanan New Yorklular Geri Sayım Topu'nun son 1 dakikadan itibaren geri sayım anında yere düşüşünü görmek için yeni yılın başlangıcını kutluyor.HollandaHollanda'da geçen yılın uğursuzluklarını defetmek adına yeni yıla girilirken sokakta yılbaşı ağaçları ateşe veriliyorHollandalılar yeni yıla girmeden önce sokakta yılbaşı ağacı yakarak geçen yılın kötü anlarından kurtulmayı amaçlıyor.AlmanyaAlmanya'nın Köln kentinde yaşayanlar yılbaşı gecesi Alman çöreği veya dolgulu çörek yiyerek yeni yıla girmeyi tercih ediyorAlman çöreği veya dolgulu çörek Almanlar için yılbaşı gecesi yenilmesi gereken yiyeceklerin başını çekiyor. Başta Köln şehri sakinleri olmak üzere bazı Almanlar, bu özel günde Alman çöreği tüketiyor. BrezilyaBrezilyalılar bulundukları bölgeye göre yeni yıla farklı ritüeller uygulayarak giriyorGüney Amerika ülkesi olan Brezilya'da bazı insanlar iyi şanslara sahip olma umuduyla yeni yıla mercimek yiyerek giriyor.Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayanlar ise yeni yıla girildiği dakikalarda Copacabana sahiline akın ederek üzerlerinde kıyafetlerle birlikte denize koşuyor. Denizde yüzerken her dalga atlayışında bir dilek tutuyor.RusyaRusya'da yeni yıl öncesinde yeni yıldan beklenilen tüm dilekler bir kağıda yazılıyor. Ardından dilek yazılan kağıt yakılarak kül edilir. Küller ise o akşam içilecek olan şampanya kadehine atılır. Yeni yıl öncesi bu kadeh içilerek yeni yılda dileklerin gerçekleşmesi hayal ediliyor.Ruslar, yeni yıla dakikalar kala yeni yılda beklentilerini ve hayallerini içeren dilekleri bir kağıda yazıyor. Sonrasında dilek kağıdı mumla yakılır. Küle dönen kağıt parçası şampanya dolu bir kadehe döküyorlar. Dilek tutan kişi kağıda yazılan hayallerin gerçekleşmesi için kadehini saat 00.00 olmadan bitiriyorlar.YunanistanYunanistan'da yılbaşı gecesi yeniden doğuşu simgeleyen soğanlar kapı önlerine asılıyorYunan geleneklerine göre yılbaşı gecesi kapı önlerine soğan asılması yeniden doğuşu simgeleyerek yeni yılın huzurlu bir şekilde başlayacağını ifade ediyor.EkvadorEkvadorlular macera dolu bir yıl geçirmek umuduyla yeni yıl öncesinde boş bir bavulla sokakta yürüyüş yapıyorGüney Amerika ülkesi olan Ekvador'da yeni yılda farklı yerlere seyahat etmek isteyenler, yeni yıl öncesi yaşadıkları bölgenin sokaklarında ellerinde boş bavullarla geziyorlar.ŞiliŞili'de halk yeni yıla sevdikleriyle girmek için ölen akrabalarının olduğu mezarlıklara giderek yeni yıl kutlamasını gerçekleştiriyorŞili'nin Talca bölgesinde yaşayan tüm aileler, Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarına benzer şekilde, yeni yıla girerken ölen akrabalarıyla birlikte kutlamak için mezarlıklarda toplanıyor.
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yeni yıl, 2024, 2023, kutlama, ritüel, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri
yeni yıl, 2024, 2023, kutlama, ritüel, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri

Dünyada ilginç yeni yıl kutlama gelenekleri

13:44 31.12.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCURomanya yeni yıl geleneği
Romanya yeni yıl geleneği - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
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Dünyanın birçok ülkesi yeni yıla girerken birbirinden ilginç sahip olduğu ritüeller eşliğinde yeni yıl geleneğini gerçekleştiriyor. Sputnik yeni yıl öncesi ülkelerin dikkat çekici yeni yıl ritüellerini derledi.
Sputnik, Asya'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya uzanan toplumların uzun yıllardır yeni yıla girerken uyguladıkları gelenekleri araştırdı.

İspanya

Yeni yıla girmeden önce 12 üzüm tanesi yeniyor
Akdeniz ülkesi olan İspanya'da yeni yıl öncesi İspanyollar her bir ayı simgeleyen 12 üzüm tanesini yiyerek yeni yıla giriyor. Gece yarısında yenmesi ritüel haline gelen ülkede, 12 üzümün tamamını tek hamlede yemeyi başaramayanlar için kendisini kötü bir yılın beklediği kabul ediliyor.
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinÜzüm
Üzüm - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Danimarka

Danimarkalılar oturduğu evin kapısının önünde tabak kırarak yeni yıla giriyor
Danimarka'da yaşan birçok insan yeni yılda kendisine şans getireceğine inandığı için yaşadığı evin giriş kapısı önünde tabakları birbirine vurarak kırıyor.
© AFP 2023 / ALEX HALADAKırık tabak
Kırık tabak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / ALEX HALADA

İtalya

İtalya'da şans getireceğine inanan hem kadınlar hem de erkekler yeni yıl öncesinde aşkta şanslı olmak için kırmızı iç çamaşırı giyiyor
İtalya'da ilginç bir geleneğe göre aşk konusunda şanslı olmak isteyenler kadın ve erkek fark etmeksizin yeni yıl öncesinde kırmızı iç çamaşırı giyerek yeni yıla girmeyi tercih ediyor.
© AFP 2023 / JOHANNES EISELEiç çamaşır
iç çamaşır - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / JOHANNES EISELE

Güney Afrika

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşayanlar evlerinde bulunan eski eşyaları pencereden fırlatarak yeni yılda eskilerden kurtularak yeni başlangıçlara yol açılacağına inanılıyor
Johannesburg'ta kent sakinleri yeni yıla girmeden önce evlerinde yer alan eski ev eşyaları pencereden dışarı atıyor. Bu sayede yeni yılın güzel bir şans getireceği kabul ediliyor.
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOKoltuk
Koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO

Belarus

Belarus'ta bekar kadınların yeni yılda evlenme olasılığını horozlar belirliyor
Belarus'ta yeni yıl öncesi evlenmek isteyen bekar kadınların önüne mısır bırakılıyor. Ardından mısırların bırakıldığı yerin ortasına horoz getiriliyor. Horoz, kimin önünde bulunan mısırı seçip yerse o kişinin diğer mısır konulardan önce evlenileceğine inanılıyor.
© Flickr / Stefan HajduHoroz
Horoz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© Flickr / Stefan Hajdu

Romanya

Romanya'da yılbaşı öncesi ayı kostümü giyilerek dans ediliyor, bu sayede kötü ruhları kovulması amaçlanır
Romanyalılar yeni yıl öncesi kötü ruhları kovmak ayı kostümü giyerek dans edilir.
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCURomanya yeni yıl geleneği
Romanya yeni yıl geleneği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU

Japonya

Japonya'da yeni yıl öncesi olan gece ülkenin farklı noktalarında 108 kez çan çalınıyor
Yeni yıl öncesi Japonya'nın birçok kentinde yer alan budist tapınaklarında yeni yılın iyi şans getirmesi için tam 108 kez çan çalınıyor.
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIJaponya yeni yıl geleneği
Japonya yeni yıl geleneği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI

İskoçya

İskoçya'nın Stonehaven şehrinde yılbaşı gecesi Hogmanay festivalinde kötü ruhları kovmak için ateş topları kafa üzerinde gezdirilip denize atılıyor.
100 yılı aşkın süredir İskoçya'nın Stonehaven kentinde yapılan Hogmanay festivalinde kötü ruhlardan arınmak amacıyla ateş topu insanların başlarının üzerinde gezdirip denize fırlatılıyor.
Ateş topunun güneşi simgelediğine inanılıyor.
© AFP 2023 / ANDY BUCHANANHogmanay İskoçya
Hogmanay İskoçya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN

Türkiye

Türkiye'de birçok aile yeni yılın bolluk getirmesi için yaşadıkları evin kapısının önünde nar kırarak yeni yıla adım atıyor
Bazı Türk aileler yeni yılın bereket getirmesini umut ederek nar parçasını kapı önünde kırarak yeni yıla giriyor.
© İHANar
Nar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© İHA

ABD

ABD'nin Indiana eyaletinde yeni yıl arifesinde yerel halk karpuzları yere fırlatarak yeni yıla giriyor
ABD Indiana eyaletinde yer alan Vincennes şehrinde yeni yılda şans getireceğine inanan kent sakinleri yeni yıl arifesinde karpuzları havaya kaldırıp yere düşürüyor.
© Fotoğraf : PixabayKarpuz
Karpuz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© Fotoğraf : Pixabay
Yılbaşı günü New York'ta Times Meydanı'nda toplananlar Geri Sayım Topu'nun geri sayım anında yere inişini izlemek için bir araya geliyor
Times Meydanı'nda toplanan New Yorklular Geri Sayım Topu'nun son 1 dakikadan itibaren geri sayım anında yere düşüşünü görmek için yeni yılın başlangıcını kutluyor.
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYGeri Sayım Topu Times Meydanı
Geri Sayım Topu Times Meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY

Hollanda

Hollanda'da geçen yılın uğursuzluklarını defetmek adına yeni yıla girilirken sokakta yılbaşı ağaçları ateşe veriliyor
Hollandalılar yeni yıla girmeden önce sokakta yılbaşı ağacı yakarak geçen yılın kötü anlarından kurtulmayı amaçlıyor.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinRusya - yılbaşı - yılbaşı ağacı
Rusya - yılbaşı - yılbaşı ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Multimedya arşivine gidin

Almanya

Almanya'nın Köln kentinde yaşayanlar yılbaşı gecesi Alman çöreği veya dolgulu çörek yiyerek yeni yıla girmeyi tercih ediyor
Alman çöreği veya dolgulu çörek Almanlar için yılbaşı gecesi yenilmesi gereken yiyeceklerin başını çekiyor. Başta Köln şehri sakinleri olmak üzere bazı Almanlar, bu özel günde Alman çöreği tüketiyor.
© AFP 2023 / JOE KLAMARKrapfen
Krapfen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR

Brezilya

Brezilyalılar bulundukları bölgeye göre yeni yıla farklı ritüeller uygulayarak giriyor
Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'da bazı insanlar iyi şanslara sahip olma umuduyla yeni yıla mercimek yiyerek giriyor.
© AAkırmızı mercimek
kırmızı mercimek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AA
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayanlar ise yeni yıla girildiği dakikalarda Copacabana sahiline akın ederek üzerlerinde kıyafetlerle birlikte denize koşuyor. Denizde yüzerken her dalga atlayışında bir dilek tutuyor.
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELCopacabana sahili Rio de Janeiro
Copacabana sahili Rio de Janeiro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL

Rusya

Rusya'da yeni yıl öncesinde yeni yıldan beklenilen tüm dilekler bir kağıda yazılıyor. Ardından dilek yazılan kağıt yakılarak kül edilir. Küller ise o akşam içilecek olan şampanya kadehine atılır. Yeni yıl öncesi bu kadeh içilerek yeni yılda dileklerin gerçekleşmesi hayal ediliyor.
Ruslar, yeni yıla dakikalar kala yeni yılda beklentilerini ve hayallerini içeren dilekleri bir kağıda yazıyor. Sonrasında dilek kağıdı mumla yakılır. Küle dönen kağıt parçası şampanya dolu bir kadehe döküyorlar. Dilek tutan kişi kağıda yazılan hayallerin gerçekleşmesi için kadehini saat 00.00 olmadan bitiriyorlar.
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийŞarap
Şarap - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Yunanistan

Yunanistan'da yılbaşı gecesi yeniden doğuşu simgeleyen soğanlar kapı önlerine asılıyor
Yunan geleneklerine göre yılbaşı gecesi kapı önlerine soğan asılması yeniden doğuşu simgeleyerek yeni yılın huzurlu bir şekilde başlayacağını ifade ediyor.
© AASoğan
Soğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AA

Ekvador

Ekvadorlular macera dolu bir yıl geçirmek umuduyla yeni yıl öncesinde boş bir bavulla sokakta yürüyüş yapıyor
Güney Amerika ülkesi olan Ekvador'da yeni yılda farklı yerlere seyahat etmek isteyenler, yeni yıl öncesi yaşadıkları bölgenin sokaklarında ellerinde boş bavullarla geziyorlar.
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONbavul
bavul - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON

Şili

Şili'de halk yeni yıla sevdikleriyle girmek için ölen akrabalarının olduğu mezarlıklara giderek yeni yıl kutlamasını gerçekleştiriyor
Şili'nin Talca bölgesinde yaşayan tüm aileler, Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarına benzer şekilde, yeni yıla girerken ölen akrabalarıyla birlikte kutlamak için mezarlıklarda toplanıyor.
© AFP 2023 / JOE RAEDLEABD- Mezarlık
ABD- Mezarlık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / JOE RAEDLE
Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında 'Kuru Otlar Üstüne' filminin gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
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