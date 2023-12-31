2023'te kültür-sanat adına neler yaşandı?

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Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
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ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
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SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
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Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
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Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
19:23
2 dk
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Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
19:32
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Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
19:43
2 dk
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Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
20:00
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Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
20:10
3 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
20:30
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Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
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Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
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Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
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Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
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Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
09:00
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SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
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ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
10:09
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
10:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbul'u Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
10:31
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
10:41
1 dk
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Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
10:50
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11:25
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Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
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18:22
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ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
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ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
19:00
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Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
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Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
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Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
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3 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
20:00
1 dk
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Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
20:12
2 dk
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Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
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SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
20:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
21:12
1 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
21:37
2 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
21:47
1 dk
SESLİ HABER
Politico: ‘ABD ve AB, Rusya'ya taviz vermeyi göz ardı etmiyor’
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Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
22:09
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Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
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2023'TE NELER OLDU?
Yıl boyunca dünya gündemine damga vuran olaylar, özel içerikler ve çok daha fazlası Sputnik'in 2023 özel sayfasında.
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2023'te kültür-sanat adına neler yaşandı?
2023'te kültür-sanat adına neler yaşandı?
2023 yılında kültür-sanat alanında Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı? Yılın hafızalara yer eden tüm gelişmeleri Sputnik'in hazırladığı almanakta. 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T13:36+0300
2023-12-31T13:36+0300
2023'te neler oldu?
kültür
kültür & sanat
dünya
oscar
zeki demirkubuz
grammy
grammy müzik ödülleri
the beatles
kuru otlar üstüne
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12 OcakTürk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 62 yaşında İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtildi.17 Ocak“Tabiat Dörtlemesi: Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları” anabaşlığı altında Su (2012), Toprak (2015) ve Hava (2018) adlı romanları kaleme alan Buket Uzuner’in, serinin devam kitabı olan Ateş’i okuyucularla buluştu.6 ŞubatMüzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 65. Grammy Ödülleri'nde, büyük ödüller Adele, Beyonce, Harry Styles ve Kendrick Lamar'ın oldu.27 MartSeslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.12 NisanAhmet Hamdi Tanpınar'ın eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Serdar Biliş'in yönetmenliğinde prömiyerini gerçekleştirdi.20 Nisan'Aşk-ı Memnu' ve 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterlerle tanınan Rana Cabbar, 78 yaşında hayata veda etti.27 NisanSelcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi ‘Kar ve Ayı’, 66’ncı San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde ‘Yeni Yönetmenler Ödülü’nü kazandı.2 MayısAmerikalı senaryo yazarları ve aktörlerin katılımıyla, daha iyi ücret ve yapay zeka (AI) için bir çerçeve talep etmek üzere greve gitti. Hollywood'da 1960 yılından bu yana benzeri görülmemiş olan bu grev, eylül ayında bir ücret anlaşması ve yapay zekanın kullanımına ilişkin güvencelerle sona erdi. Stüdyoların bu teknolojiyi seslerini ve görüntülerini klonlamak için kullanacağından ve haklarının ihlal edeceğinden endişe eden oyuncular kasım ayına kadar çekimlere gitmedi. Grev, ücret kazanımlarının yanı sıra, yapay zeka kullanımına yeni kısıtlamalar getirilmesiyle son buldu. Altı ay süren grev ABD ekonomisine en az 6 milyar dolara mal oldu.14 Mayısİsveçli şarkıcı ve söz yazarı Loreen, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Tattoo" adlı şarkısıyla kazandı.19 MayısAyşe Kulin’in "Yarın Yok" isimli distopik romanı Everest Yayınları tarafından yayımlandı.24 MayısDünyaca ünlü ses sanatçısı Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti.27 Mayıs76. Cannes Film Festivali’nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.9 HaziranBirleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kırgızların milli Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti.8 TemmuzMazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi müzisyen Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti. Uğur, 2013 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Bu hastalığı atlatan Uğur, 2020 yılında tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.12 TemmuzÇek asıllı Fransız yazar Milan Kundera 94 yaşında hayat veda etti. Kundera, "Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Ölümsüzlük", "Bilmemek" gibi Türkçeye de çevrilen romanlarıyla tanınıyordu.17 TemmuzDünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin, 76 yaşında hayatını kaybetti. Birkin’in Paris’teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulunduğu açıklandı.18 TemmuzDünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, 'Speak Now' albümüyle Billboard 200 listesinde 12. kez 1 numara oldu. Barbra Streisand'ı geride bırakan Swift, listede en çok 1 numara albüme sahip kadın şarkıcı olmayı başardı.20 TemmuzMurat Menteş’in mucizevi suçlarla dolu fantastik polisiye romanı Afili Hafiye, Alfa Yayınları’ndan çıktı.25 TemmuzBir süredir sağlık sorunları yaşayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti.26 TemmuzDünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti.7 AğustosŞarkılarıyla Türk rock müziğine iz bırakan ünlü müzisyen Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.11 AğustosResmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi.17 AğustosGreta Gerwig imzalı "Barbie", Christopher Nolan imzalı "Kara Şövalye" filmini geçerek Warner Bros.'un en çok izlenen filmi oldu.18 AğustosTüm zamanların en popüler gruplarından biri olarak gösterilen "TakeThat"ten ayrılarak solo kariyerine devam eden İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarı Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez Bodrum’da konser verdi.29 AğustosChristopher Nolan'ın Türkiye'de en çok seyirciye ulaşan filmi olan Oppenheimer Türkiye gişesinde üst üste beşinci hafta sonunda gişe lideri olurken, tüm zamanların en çok izlenen 15 yabancı filmi arasına adını yazdırdı.5 EylülBir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Mehmet Ulay, 81 yaşında vefat etti.8 EylülYönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Türkiye'nin 96'ıncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.29 EylülAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 60. kez düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini bildirdi.5 Ekim2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "yenilikçi oyunları ve nesirleri" dolayısıyla Norveçli yazar Jon Fosse kazandı.20 EkimRusya'nın kültür ve sanat örneklerinin sergilendiği 'Rus- Türk Kültür ve Sanat Haftası', Ankara Bilim Üniversitesi'nde başladı.21 EkimABD'li ressam, film yapımcısı ve grafik tasarımcı Andy Warhol'un 125 eserinin yer aldığı Andy Warhol-İstanbul sergisi sanatseverlerle buluştu. Etkinlik kapsamında, Türkiye'de ünlü Rus film yapımcısı Andrey Tarkovsky'nin filmlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bir belgesel, Samara G. Gallery'den güzel sanatlar sergisi, bir kitap ve hediyelik eşya fuarı yer aldı.28 EkimÜnlü müzisyenler, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bestelenen marşları yorumladı. Tarkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marşı sosyal medya hesapları üzerinde yayınladı. Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için marş besteleyen isimler arasında yer alan şarkıcı Kenan Doğulu da "İkinci Yüzyıl" adlı marşı besteledi. Rap şarkıcısı Norm Ender de Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı "Parla" adlı marşı söyledi.29 Ekim3 KasımJohn Lennon tarafından yazılmış; Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dokunuşlarıyla şekil almış ve 45 yıl sonra Paul ve Ringo tarafından final haline getirilmiş son The Beatles şarkısı "Now and Then" dinleyiciyle buluştu. Şarkı Birleşik Krallık'ta 54 yıl sonra yeniden bir numara oldu.16 KasımRusya'nın St. Petersburg kentindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi'nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel iki sergi açıldı. Sergilerde Ermitaj Müzesi’nin envanterindeki Osmanlı dönemine ait eşyalar yer aldı. "Sultan Tuğrasının Altında: Kaligrafi, Yazıbilimi, Mühürbilimi ve Parabilimi Konularında Osmanlı Mirası" ve "Boğazın Kokusu" temalarıyla düzenlenen sergilerin açılışına Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, Ermitaj Müzesi Müdürü Mihail Piotrovskiy ve çok sayıda davetli katıldı.17 KasımKocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden yazar ve sunucu Metin Uca hayatını kaybetti.27 KasımDünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan 2023 Booker Ödülü'nü, "Prophet Song" adlı kitabı ile İrlandalı yazar Paul Lynch kazandı.1 AralıkTiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Can Gürzap'ın daha önce aort anevrizması nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.4 AralıkYönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı "Ölümü Dünya 2", bu yılın en iyi açılış yapan Türk komedi filmi oldu.6 AralıkABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl Amerikalı şarkıcı Taylor Swift seçildi. 12 Grammy'nin aralarında olduğu sayısız ödülün sahibi Swift, 2023 yılına da damgasını vurdu.10 AralıkAnimasyon ustası Hayao Miyazaki'nin fantastik hikayesi "Çocuk ve Balıkçıl" (The Boy and the Heron), açılış hafta sonunda ABD'de 10 milyon doların üzerinde hasılatla ABD gişede zirveye çıkan ilk orijinal anime yapımı oldu.11 AralıkDünyaca ünlü rock grubu Scorpions, çok sevilen "Love at First Sting" albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenleyecekleri turne kapsamında İstanbul'da sahne alacağını açıkladı.15 Aralık“Masumiyet”, “Kader”, “Kıskanmak” ve “Yeraltı” gibi filmleriyle tanınan ve Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz’un “Hayat” filmi bugün vizyona girdi.
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kültür, kültür & sanat, dünya, oscar, zeki demirkubuz, grammy, grammy müzik ödülleri, the beatles, kuru otlar üstüne, film, festival, atlantic festival, taylor swift, time, ali atay, ölümlü dünya
kültür, kültür & sanat, dünya, oscar, zeki demirkubuz, grammy, grammy müzik ödülleri, the beatles, kuru otlar üstüne, film, festival, atlantic festival, taylor swift, time, ali atay, ölümlü dünya

2023'te kültür-sanat adına neler yaşandı?

13:36 31.12.2023
Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında 'Kuru Otlar Üstüne' filminin gösterimi yapıldı
Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında 'Kuru Otlar Üstüne' filminin gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
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2023 yılında kültür-sanat alanında Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı? Yılın hafızalara yer eden tüm gelişmeleri Sputnik'in hazırladığı almanakta.
Ocak
Ocak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023

12 Ocak

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 62 yaşında İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtildi.

17 Ocak

“Tabiat Dörtlemesi: Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları” anabaşlığı altında Su (2012), Toprak (2015) ve Hava (2018) adlı romanları kaleme alan Buket Uzuner’in, serinin devam kitabı olan Ateş’i okuyucularla buluştu.
Şubat
Şubat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023

6 Şubat

Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 65. Grammy Ödülleri'nde, büyük ödüller Adele, Beyonce, Harry Styles ve Kendrick Lamar'ın oldu.
Mart
Mart - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023

27 Mart

Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Nisan
Nisan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023

12 Nisan

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Serdar Biliş'in yönetmenliğinde prömiyerini gerçekleştirdi.

20 Nisan

'Aşk-ı Memnu' ve 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterlerle tanınan Rana Cabbar, 78 yaşında hayata veda etti.

27 Nisan

Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi ‘Kar ve Ayı’, 66’ncı San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde ‘Yeni Yönetmenler Ödülü’nü kazandı.
Mayıs
Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023

2 Mayıs

Amerikalı senaryo yazarları ve aktörlerin katılımıyla, daha iyi ücret ve yapay zeka (AI) için bir çerçeve talep etmek üzere greve gitti. Hollywood'da 1960 yılından bu yana benzeri görülmemiş olan bu grev, eylül ayında bir ücret anlaşması ve yapay zekanın kullanımına ilişkin güvencelerle sona erdi. Stüdyoların bu teknolojiyi seslerini ve görüntülerini klonlamak için kullanacağından ve haklarının ihlal edeceğinden endişe eden oyuncular kasım ayına kadar çekimlere gitmedi. Grev, ücret kazanımlarının yanı sıra, yapay zeka kullanımına yeni kısıtlamalar getirilmesiyle son buldu. Altı ay süren grev ABD ekonomisine en az 6 milyar dolara mal oldu.

14 Mayıs

İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Loreen, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Tattoo" adlı şarkısıyla kazandı.

19 Mayıs

Ayşe Kulin’in "Yarın Yok" isimli distopik romanı Everest Yayınları tarafından yayımlandı.

24 Mayıs

Dünyaca ünlü ses sanatçısı Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti.

27 Mayıs

76. Cannes Film Festivali’nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.
Haziran
Haziran - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023

9 Haziran

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kırgızların milli Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti.
Temmuz
Temmuz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
Temmuz

8 Temmuz

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi müzisyen Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti. Uğur, 2013 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Bu hastalığı atlatan Uğur, 2020 yılında tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

12 Temmuz

Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera 94 yaşında hayat veda etti. Kundera, "Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Ölümsüzlük", "Bilmemek" gibi Türkçeye de çevrilen romanlarıyla tanınıyordu.

17 Temmuz

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin, 76 yaşında hayatını kaybetti. Birkin’in Paris’teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulunduğu açıklandı.

18 Temmuz

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, 'Speak Now' albümüyle Billboard 200 listesinde 12. kez 1 numara oldu. Barbra Streisand'ı geride bırakan Swift, listede en çok 1 numara albüme sahip kadın şarkıcı olmayı başardı.

20 Temmuz

Murat Menteş’in mucizevi suçlarla dolu fantastik polisiye romanı Afili Hafiye, Alfa Yayınları’ndan çıktı.

25 Temmuz

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti.

26 Temmuz

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti.
Ağustos
Ağustos - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023

7 Ağustos

Şarkılarıyla Türk rock müziğine iz bırakan ünlü müzisyen Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

11 Ağustos

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

17 Ağustos

Greta Gerwig imzalı "Barbie", Christopher Nolan imzalı "Kara Şövalye" filmini geçerek Warner Bros.'un en çok izlenen filmi oldu.

18 Ağustos

Tüm zamanların en popüler gruplarından biri olarak gösterilen "TakeThat"ten ayrılarak solo kariyerine devam eden İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarı Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez Bodrum’da konser verdi.

29 Ağustos

Christopher Nolan'ın Türkiye'de en çok seyirciye ulaşan filmi olan Oppenheimer Türkiye gişesinde üst üste beşinci hafta sonunda gişe lideri olurken, tüm zamanların en çok izlenen 15 yabancı filmi arasına adını yazdırdı.
Eylül
Eylül - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023

5 Eylül

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Mehmet Ulay, 81 yaşında vefat etti.

8 Eylül

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Türkiye'nin 96'ıncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

29 Eylül

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 60. kez düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini bildirdi.
Ekim
Ekim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023

5 Ekim

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "yenilikçi oyunları ve nesirleri" dolayısıyla Norveçli yazar Jon Fosse kazandı.

20 Ekim

Rusya'nın kültür ve sanat örneklerinin sergilendiği 'Rus- Türk Kültür ve Sanat Haftası', Ankara Bilim Üniversitesi'nde başladı.

21 Ekim

ABD'li ressam, film yapımcısı ve grafik tasarımcı Andy Warhol'un 125 eserinin yer aldığı Andy Warhol-İstanbul sergisi sanatseverlerle buluştu. Etkinlik kapsamında, Türkiye'de ünlü Rus film yapımcısı Andrey Tarkovsky'nin filmlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bir belgesel, Samara G. Gallery'den güzel sanatlar sergisi, bir kitap ve hediyelik eşya fuarı yer aldı.

28 Ekim

Ünlü müzisyenler, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bestelenen marşları yorumladı. Tarkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marşı sosyal medya hesapları üzerinde yayınladı. Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için marş besteleyen isimler arasında yer alan şarkıcı Kenan Doğulu da "İkinci Yüzyıl" adlı marşı besteledi. Rap şarkıcısı Norm Ender de Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı "Parla" adlı marşı söyledi.

29 Ekim

Friends dizisindeki Chandler Bing rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, hayatını kaybetti. Perry'nin otopsi sonuçları, oyuncunun ölüm sebebinin anestezik ketamin kullanımı ardından havuzda boğulma olduğunu gösterdi.
Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik, Gülşen Bubikoğlu, Hülya Koçyiğit Belgin Doruk ve daha çok sayıda sayıda ünlü ismi seslendiren 94 yaşındaki dublaj sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı. Bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimarı alanında Sinan Genim, edebiyat alanında ise Nazan Bekiroğlu ödül sahibi oldu. Vefa Ödülleri’ne ise Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi değer görüldü.
Kasım
Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
Kasım

3 Kasım

John Lennon tarafından yazılmış; Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dokunuşlarıyla şekil almış ve 45 yıl sonra Paul ve Ringo tarafından final haline getirilmiş son The Beatles şarkısı "Now and Then" dinleyiciyle buluştu. Şarkı Birleşik Krallık'ta 54 yıl sonra yeniden bir numara oldu.

16 Kasım

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi'nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel iki sergi açıldı. Sergilerde Ermitaj Müzesi’nin envanterindeki Osmanlı dönemine ait eşyalar yer aldı. "Sultan Tuğrasının Altında: Kaligrafi, Yazıbilimi, Mühürbilimi ve Parabilimi Konularında Osmanlı Mirası" ve "Boğazın Kokusu" temalarıyla düzenlenen sergilerin açılışına Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, Ermitaj Müzesi Müdürü Mihail Piotrovskiy ve çok sayıda davetli katıldı.

17 Kasım

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden yazar ve sunucu Metin Uca hayatını kaybetti.

27 Kasım

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan 2023 Booker Ödülü'nü, "Prophet Song" adlı kitabı ile İrlandalı yazar Paul Lynch kazandı.
Aralık
Aralık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
Aralık

1 Aralık

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Can Gürzap'ın daha önce aort anevrizması nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

4 Aralık

Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı "Ölümü Dünya 2", bu yılın en iyi açılış yapan Türk komedi filmi oldu.

6 Aralık

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl Amerikalı şarkıcı Taylor Swift seçildi. 12 Grammy'nin aralarında olduğu sayısız ödülün sahibi Swift, 2023 yılına da damgasını vurdu.

10 Aralık

Animasyon ustası Hayao Miyazaki'nin fantastik hikayesi "Çocuk ve Balıkçıl" (The Boy and the Heron), açılış hafta sonunda ABD'de 10 milyon doların üzerinde hasılatla ABD gişede zirveye çıkan ilk orijinal anime yapımı oldu.

11 Aralık

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, çok sevilen "Love at First Sting" albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenleyecekleri turne kapsamında İstanbul'da sahne alacağını açıkladı.

15 Aralık

“Masumiyet”, “Kader”, “Kıskanmak” ve “Yeraltı” gibi filmleriyle tanınan ve Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz’un “Hayat” filmi bugün vizyona girdi.
Türkiye - Döviz - Dolar - Türk lirası - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
2023'TE NELER OLDU?
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