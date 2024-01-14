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Pentagon’dan Yemen saldırılarını basına sızdıran Londra’ya tepki
Pentagon’dan Yemen saldırılarını basına sızdıran Londra’ya tepki
Londra'nın Ensarullah Hareketi'ne bağlı Yemenli isyancı Husilerin tesislerine yönelik saldırı hazırlıkları hakkında basına bilgi sızdırmasının ABD Savunma... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T12:47+0300
2024-01-14T12:47+0300
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rishi sunak
david cameron
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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İngiliz The Daily Telegraph gazetesi tarafından Pentagon’daki kaynaklara dayandırılarak paylaşılan haberde, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ABD'nin Husilere karşı yürüttüğü operasyona İngiliz güçlerinin katılmasını kabul ettiğini duyurduğu hatırlatılırken, Pentagon’un ise bahsi geçen bu acil durum toplantısının kamuoyuna sızdırılmasından duyduğu rahatsızlığı İngiliz muhataplarına ilettiği bildirildi.Pentagon’un Yemen saldırılarıyla ilgili bilgilerin bölgedeki savaş uçaklarının üslere dönmesinden sonra verilmesini planladığı anlaşılırken, gazeteye göre aynı zamanda İngiliz hükümeti bu sızıntının yapılan ortak operasyon üzerinde hiçbir etkisi olmadığında ısrar ediyor.The Daily Telegraph, Londra'nın aktif bir şekilde medyaya sızan bilginin kaynağını tespit etmeye çalıştığını iddia ederken, gazete ayrıca Washington'un olaya tepkisinin ne kadar keskin olduğu konusunda da netlik olmadığına vurgu yapıyor.Bununla birlikte İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'a göre, Londra'nın Amerikalı müttefiklerinden sızıntıya herhangi bir tepki geldiğinden haberdar değil.İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron açıklama yapmak zorunda kaldıİngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, The Telegraph gazetesinin internet sitesi için kaleme aldığı makalede, Yemen'deki Husilere yönelik ABD ile hava saldırıları gerçekleştirmelerine ilişkin "Gemilere saldıranlara karşı harekete geçmekte haklıyız" ifadesini kullandı.Ülkesinin ABD ile Yemen'deki Husilere karşı başlattığı hava saldırılarına dair detayları paylaşan Cameron, “Bir başbakan için, İngiliz kuvvetlerini harekete geçirmekten daha önemli bir karar yoktur" ifadesini kullanırken, Başbakan Rishi Sunak'ın hava saldırısı kararı alırken çok dikkatli ve kapsamlı değerlendirme yaptığını belirtti."Tüm alternatifler denendi mi? İşe yarayacak gerçekçi bir plan var mıydı? Tüm hedefler iyice incelendi mi?" diye soran Cameron, her şeyin dikkatli şekilde düşünüldüğünü, tüm bakanlıkların kendi alanında gerekli çalışmaları yaptığını savundu.Cameron, "Sonunda kabinede harekete geçmekten başka seçimimiz olmadığı konusunda mutabık kaldık” değerlendirmesinde bulunarak, Husilere karşı hava saldırıları yapmanın sebebi olarak da şunları kaydetti:"Kötü düşmanın dışarda yapacakları ülkemizde bize etki eder" diyen Cameron, Kızıldeniz'in uluslararası ticaret açısından önemli bir nokta olduğuna işaret ederek, burada yaşanacak olumsuzlukların dünyada fiyatları yükseltebileceğine dikkati çekti.‘Peki neden biz?’Cameron, 'Peki neden biz?" diye sorduğu bölümde ise İngiltere'nin Kızıldeniz'deki ticari gemi trafiğinin güvenliği için yapılan ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ kapsamında uluslararası koalisyonla hareket ettiğini vurguladı.ABD'nin İngiltere'ye yaptığı sınırlı askeri operasyon teklifinin de Başbakan Sunak tarafından dikkatli şekilde değerlendirildiğini kaydeden Cameron, "Hukuki tezler de olmak üzere tüm tezleri değerlendirdikten, kabinedeki meslektaşlarımızın yanı sıra askeri ve istihbarat uzmanlarıyla yaptığımız istişarelerden sonra (Başbakan Sunak) katılma kararı aldı" ifadelerini kullandı.Cameron, müttefiklerle hemfikir olduktan sonra yapılacak eylemlere destek vermenin gerektiğini belirtirken kendi başbakanlığı döneminde de Somalili deniz korsanlarıyla mücadelede bulunduklarını hatırlattı."O zaman gemileri kaçırmaya çalışanlarla mücadelede haklıydık. Bugün de gemilere saldıranlara karşı harekete geçmekte haklıyız" değerlendirmesinde bulunan Cameron, hava saldırılarından önce gerekli uyarıların da defalarca yapıldığını öne sürdü.Kendisinin de İranlı mevkidaşıyla Husilerin saldırıları konusunu konuştuğunu anımsatan Cameron, "Şüpheye yer bırakmadık. Ticari gemilere saldırılar kabul edilemez. Saldırılar durmalı. Durmazsa müdahale etmek zorunda kalacaktık" ifadelerini kullandı.Buna karşın Husilerin "gerilimi yükseltmeyi tercih ettiğini" savunan Cameron, 9 Ocak'ta İngiliz askeri gemisi HMS Diamond'a ve müttefik gemilerine 21 insansız hava aracı ve roket saldırısı yapıldığını kaydetti.‘Sivil kayıp yaşanmamasına özel önem gösterdik’Cameron, askeri müdahalelerin son seçenek olması gerektiğini vurguladığı makalesinde, 2 aydır gemilere yönelik saldırılara karşılık verilmeden beklendiğini vurguladı.Hava saldırılarının gerekli olduğunu savunan Cameron, saldırıların orantılı ve hukuki olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Kraliyet Hava Kuvvetleri, Husilerin gemicilik sektöründe çalışan tüm milletlerden sivillere karşı yaptıklarının taban tabana aksine şekilde, sivil kayıplarının yaşanmamasına özel olarak önem gösterdi.""Ortak eylemimizle, İran desteğiyle oluşturulan Husi varlığını zayıflatma konusunda bir miktar yol katetmiş olacağız" ifadesini kullanan Cameron, Husilere gerçekleştirdikleri eylemleri sona erdirme kararlılığının mesajını verdiklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-ve-ingiltere-ortadoguyu-vuruyor-savas-ucaklari-pes-pese-havalandi-1079610957.html
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ingiltere, abd, ortadoğu, yemen, husiler, rishi sunak, david cameron, abd savunma bakanlığı (pentagon), londra
ingiltere, abd, ortadoğu, yemen, husiler, rishi sunak, david cameron, abd savunma bakanlığı (pentagon), londra

Pentagon’dan Yemen saldırılarını basına sızdıran Londra’ya tepki

12:47 14.01.2024
© AP Photo / Paul Ellisİngiltere Başbakanı Rishi Sunak ABD Başkanı Joe Biden
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Paul Ellis
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Londra'nın Ensarullah Hareketi'ne bağlı Yemenli isyancı Husilerin tesislerine yönelik saldırı hazırlıkları hakkında basına bilgi sızdırmasının ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) büyük rahatsızlık yarattığı bildirildi.
İngiliz The Daily Telegraph gazetesi tarafından Pentagon’daki kaynaklara dayandırılarak paylaşılan haberde, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ABD'nin Husilere karşı yürüttüğü operasyona İngiliz güçlerinin katılmasını kabul ettiğini duyurduğu hatırlatılırken, Pentagon’un ise bahsi geçen bu acil durum toplantısının kamuoyuna sızdırılmasından duyduğu rahatsızlığı İngiliz muhataplarına ilettiği bildirildi.
Pentagon’un Yemen saldırılarıyla ilgili bilgilerin bölgedeki savaş uçaklarının üslere dönmesinden sonra verilmesini planladığı anlaşılırken, gazeteye göre aynı zamanda İngiliz hükümeti bu sızıntının yapılan ortak operasyon üzerinde hiçbir etkisi olmadığında ısrar ediyor.
The Daily Telegraph, Londra'nın aktif bir şekilde medyaya sızan bilginin kaynağını tespit etmeye çalıştığını iddia ederken, gazete ayrıca Washington'un olaya tepkisinin ne kadar keskin olduğu konusunda da netlik olmadığına vurgu yapıyor.
Bununla birlikte İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'a göre, Londra'nın Amerikalı müttefiklerinden sızıntıya herhangi bir tepki geldiğinden haberdar değil.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron açıklama yapmak zorunda kaldı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, The Telegraph gazetesinin internet sitesi için kaleme aldığı makalede, Yemen'deki Husilere yönelik ABD ile hava saldırıları gerçekleştirmelerine ilişkin "Gemilere saldıranlara karşı harekete geçmekte haklıyız" ifadesini kullandı.
Ülkesinin ABD ile Yemen'deki Husilere karşı başlattığı hava saldırılarına dair detayları paylaşan Cameron, “Bir başbakan için, İngiliz kuvvetlerini harekete geçirmekten daha önemli bir karar yoktur" ifadesini kullanırken, Başbakan Rishi Sunak'ın hava saldırısı kararı alırken çok dikkatli ve kapsamlı değerlendirme yaptığını belirtti.
"Tüm alternatifler denendi mi? İşe yarayacak gerçekçi bir plan var mıydı? Tüm hedefler iyice incelendi mi?" diye soran Cameron, her şeyin dikkatli şekilde düşünüldüğünü, tüm bakanlıkların kendi alanında gerekli çalışmaları yaptığını savundu.
Cameron, "Sonunda kabinede harekete geçmekten başka seçimimiz olmadığı konusunda mutabık kaldık” değerlendirmesinde bulunarak, Husilere karşı hava saldırıları yapmanın sebebi olarak da şunları kaydetti:
"Seyrüsefer serbestisi gerçekten önemlidir. 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de ticari gemilere 26 saldırı düzenlendi. Harekete geçmemek, Husilerin kabul edilemez saldırılarıyla hayati önem taşıyan deniz yolunu, hiçbir karşılık görmeden kapatabilecekleri anlamına gelir."
"Kötü düşmanın dışarda yapacakları ülkemizde bize etki eder" diyen Cameron, Kızıldeniz'in uluslararası ticaret açısından önemli bir nokta olduğuna işaret ederek, burada yaşanacak olumsuzlukların dünyada fiyatları yükseltebileceğine dikkati çekti.

‘Peki neden biz?’

Cameron, 'Peki neden biz?" diye sorduğu bölümde ise İngiltere'nin Kızıldeniz'deki ticari gemi trafiğinin güvenliği için yapılan ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ kapsamında uluslararası koalisyonla hareket ettiğini vurguladı.
ABD'nin İngiltere'ye yaptığı sınırlı askeri operasyon teklifinin de Başbakan Sunak tarafından dikkatli şekilde değerlendirildiğini kaydeden Cameron, "Hukuki tezler de olmak üzere tüm tezleri değerlendirdikten, kabinedeki meslektaşlarımızın yanı sıra askeri ve istihbarat uzmanlarıyla yaptığımız istişarelerden sonra (Başbakan Sunak) katılma kararı aldı" ifadelerini kullandı.
Cameron, müttefiklerle hemfikir olduktan sonra yapılacak eylemlere destek vermenin gerektiğini belirtirken kendi başbakanlığı döneminde de Somalili deniz korsanlarıyla mücadelede bulunduklarını hatırlattı.
"O zaman gemileri kaçırmaya çalışanlarla mücadelede haklıydık. Bugün de gemilere saldıranlara karşı harekete geçmekte haklıyız" değerlendirmesinde bulunan Cameron, hava saldırılarından önce gerekli uyarıların da defalarca yapıldığını öne sürdü.
Kendisinin de İranlı mevkidaşıyla Husilerin saldırıları konusunu konuştuğunu anımsatan Cameron, "Şüpheye yer bırakmadık. Ticari gemilere saldırılar kabul edilemez. Saldırılar durmalı. Durmazsa müdahale etmek zorunda kalacaktık" ifadelerini kullandı.
Buna karşın Husilerin "gerilimi yükseltmeyi tercih ettiğini" savunan Cameron, 9 Ocak'ta İngiliz askeri gemisi HMS Diamond'a ve müttefik gemilerine 21 insansız hava aracı ve roket saldırısı yapıldığını kaydetti.

‘Sivil kayıp yaşanmamasına özel önem gösterdik’

Cameron, askeri müdahalelerin son seçenek olması gerektiğini vurguladığı makalesinde, 2 aydır gemilere yönelik saldırılara karşılık verilmeden beklendiğini vurguladı.
Hava saldırılarının gerekli olduğunu savunan Cameron, saldırıların orantılı ve hukuki olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kraliyet Hava Kuvvetleri, Husilerin gemicilik sektöründe çalışan tüm milletlerden sivillere karşı yaptıklarının taban tabana aksine şekilde, sivil kayıplarının yaşanmamasına özel olarak önem gösterdi."

"Ortak eylemimizle, İran desteğiyle oluşturulan Husi varlığını zayıflatma konusunda bir miktar yol katetmiş olacağız" ifadesini kullanan Cameron, Husilere gerçekleştirdikleri eylemleri sona erdirme kararlılığının mesajını verdiklerini belirtti.
Husiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
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