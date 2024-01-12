https://sputniknews.com.tr/20240112/abd-ve-ingiltereden-yemene-yogun-hava-bombardimani--1079586535.html
ABD ve İngiltere'den Yemen'e yoğun hava bombardımanı
ABD ve İngiltere'den Yemen'e yoğun hava bombardımanı
ABD ve İngiliz savaş uçakları, Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenledi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T20:28+0300
2024-01-12T20:28+0300
2024-01-12T20:28+0300
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Sputnik'e konuşan Yemenli yetkililer, ABD ve İngiltere'nin Sana, Hudeyde, Taiz ve Saada kentlerindeki tesislere 23 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Yemen’deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda en az 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bombardımanın yapıldığı yerler, Sputnik'in infografiğinde
yemen
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infografik, yemen, yemen krizi, abd, ingiltere, suudi arabistan, husiler, инфографика, sana
infografik, yemen, yemen krizi, abd, ingiltere, suudi arabistan, husiler, инфографика, sana
ABD ve İngiltere'den Yemen'e yoğun hava bombardımanı
ABD ve İngiliz savaş uçakları, Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenledi.
Sputnik'e konuşan Yemenli yetkililer, ABD ve İngiltere'nin Sana, Hudeyde, Taiz ve Saada kentlerindeki tesislere 23 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Yemen’deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda en az 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bombardımanın yapıldığı yerler, Sputnik'in infografiğinde