https://sputniknews.com.tr/20240112/abd-ve-ingiltereden-yemene-yogun-hava-bombardimani--1079586535.html

ABD ve İngiltere'den Yemen'e yoğun hava bombardımanı

ABD ve İngiltere'den Yemen'e yoğun hava bombardımanı

ABD ve İngiliz savaş uçakları, Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenledi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

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Sputnik'e konuşan Yemenli yetkililer, ABD ve İngiltere'nin Sana, Hudeyde, Taiz ve Saada kentlerindeki tesislere 23 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Yemen’deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda en az 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bombardımanın yapıldığı yerler, Sputnik'in infografiğinde

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abd

ingiltere

suudi arabistan

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