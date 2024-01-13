https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-ve-ingiltere-ortadoguyu-vuruyor-savas-ucaklari-pes-pese-havalandi-1079610957.html

ABD ve İngiltere, Ortadoğu'yu vuruyor: Savaş uçakları peş peşe havalandı

ABD ve İngiltere, Ortadoğu'yu vuruyor: Savaş uçakları peş peşe havalandı

ABD ve İngiltere, Yemen’in batısındaki Hudeyde’deki deniz üssüne saldırılar düzenliyor. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T18:47+0300

2024-01-13T18:47+0300

2024-01-13T19:23+0300

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yemen

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askeri üs

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Husiler, ABD ve İngiltere’nin Yemen’in batısındaki Hudeyde şehrindeki deniz üssüne hava saldırısını düzenlediğini belirtti.Husilerden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Amerikan ve İngiliz savaş uçakları Yemen’in batısındaki Hudeyde şehrindeki deniz üssünü vuruyor” şeklinde konuştu.Al Mayadeen televizyonu da Hudeyde şehrinin güneyinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.ABD ve İngiltere, perşembe günü Yemen'in başkenti Sana ve sahildeki Hudeyde şehri de dahil olmak üzere Yemen'in bazı illerindeki çeşitli bölgelere saldırılar düzenleyerek büyük bir tepkiye neden olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240113/suveys-kanalindaki-gemi-trafigi-yuzde-30-azaldi-1079610735.html

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abd, ingiltere, saldırı, silahlı saldırı, yemen, husiler, hudeyde, sana, askeri üs