https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-ve-ingiltere-ortadoguyu-vuruyor-savas-ucaklari-pes-pese-havalandi-1079610957.html
ABD ve İngiltere, Ortadoğu'yu vuruyor: Savaş uçakları peş peşe havalandı
ABD ve İngiltere, Ortadoğu'yu vuruyor: Savaş uçakları peş peşe havalandı
ABD ve İngiltere, Yemen’in batısındaki Hudeyde’deki deniz üssüne saldırılar düzenliyor. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T18:47+0300
2024-01-13T18:47+0300
2024-01-13T19:23+0300
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abd
ingiltere
saldırı
silahlı saldırı
yemen
husiler
hudeyde
sana
askeri üs
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Husiler, ABD ve İngiltere’nin Yemen’in batısındaki Hudeyde şehrindeki deniz üssüne hava saldırısını düzenlediğini belirtti.Husilerden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Amerikan ve İngiliz savaş uçakları Yemen’in batısındaki Hudeyde şehrindeki deniz üssünü vuruyor” şeklinde konuştu.Al Mayadeen televizyonu da Hudeyde şehrinin güneyinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.ABD ve İngiltere, perşembe günü Yemen'in başkenti Sana ve sahildeki Hudeyde şehri de dahil olmak üzere Yemen'in bazı illerindeki çeşitli bölgelere saldırılar düzenleyerek büyük bir tepkiye neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240113/suveys-kanalindaki-gemi-trafigi-yuzde-30-azaldi-1079610735.html
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abd, ingiltere, saldırı, silahlı saldırı, yemen, husiler, hudeyde, sana, askeri üs
abd, ingiltere, saldırı, silahlı saldırı, yemen, husiler, hudeyde, sana, askeri üs
ABD ve İngiltere, Ortadoğu'yu vuruyor: Savaş uçakları peş peşe havalandı
18:47 13.01.2024 (güncellendi: 19:23 13.01.2024)
ABD ve İngiltere, Yemen’in batısındaki Hudeyde’deki deniz üssüne saldırılar düzenliyor.
Husiler, ABD ve İngiltere’nin Yemen’in batısındaki Hudeyde şehrindeki deniz üssüne hava saldırısını düzenlediğini belirtti.
Husilerden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Amerikan ve İngiliz savaş uçakları Yemen’in batısındaki Hudeyde şehrindeki deniz üssünü vuruyor” şeklinde konuştu.
Al Mayadeen televizyonu da Hudeyde şehrinin güneyinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
ABD ve İngiltere, perşembe günü Yemen'in başkenti Sana ve sahildeki Hudeyde şehri de dahil olmak üzere Yemen'in bazı illerindeki çeşitli bölgelere saldırılar düzenleyerek büyük bir tepkiye neden olmuştu.