https://sputniknews.com.tr/20240113/suveys-kanalindaki-gemi-trafigi-yuzde-30-azaldi-1079610735.html
Süveyş Kanalı’ndaki gemi trafiği yüzde 30 azaldı
Süveyş Kanalı’ndaki gemi trafiği yüzde 30 azaldı
Süveyş Kanalı’ndan gemi geçişinin 1-11 Ocak döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, gelirin de yüzde 40 azaldığı belirtildi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T18:35+0300
2024-01-13T18:35+0300
2024-01-13T18:35+0300
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Süveyş Kanalı İdare Başkanı Usame Rabia, Mısır’ın ON televizyonuna açıklamasında, “1 ila 11 Ocak günleri arasında geçen gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azaldı” dedi.Rabia, gelirlerle ilgili bir soru üzerine, 1-11 Ocak döneminde gemi geçişinden elde edilen gelirin 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 40 düştüğünü açıkladı.Daha önce Sky News televizyonu, Husilerin Kızıl Denizi’nden geçen gemilere düzenlediği saldırılar nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan geçiş ücretinin Kasım ayından bu yana yüzde 310 arttığını bildirdi.Yemen’in kuzeyini kontrol eden Şii Ensarullah hareketi, İsrail’e gittiği iddiasıyla Kızıl Deniz’den geçen gemilere yönelik 20’den fazla saldırı düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240113/trumptan-yemendeki-hedeflere-yonelik-saldirilarin-sekline-iliskin-elestiri-1079607789.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, yemen, yemen krizi, husi, husi yönetimi, abd, süveyş kanalı, kızıl deniz, ticaret, ekonomi, gemi, deniz, deniz ticareti, saldırı
Süveyş Kanalı’ndaki gemi trafiği yüzde 30 azaldı
Süveyş Kanalı’ndan gemi geçişinin 1-11 Ocak döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, gelirin de yüzde 40 azaldığı belirtildi.
Süveyş Kanalı İdare Başkanı Usame Rabia, Mısır’ın ON televizyonuna açıklamasında, “1 ila 11 Ocak günleri arasında geçen gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azaldı” dedi.
Rabia, gelirlerle ilgili bir soru üzerine, 1-11 Ocak döneminde gemi geçişinden elde edilen gelirin 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 40 düştüğünü açıkladı.
Daha önce Sky News televizyonu, Husilerin Kızıl Denizi’nden geçen gemilere düzenlediği saldırılar nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan geçiş ücretinin Kasım ayından bu yana yüzde 310 arttığını bildirdi.
Yemen’in kuzeyini kontrol eden Şii Ensarullah hareketi, İsrail’e gittiği iddiasıyla Kızıl Deniz’den geçen gemilere yönelik 20’den fazla saldırı düzenlemişti.