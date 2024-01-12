https://sputniknews.com.tr/20240112/husiler-biden-ve-sunak-israile-karsi-yuruttugumuz-savasin-ozunu-anlamadilar-1079583470.html
Husiler: Biden ve Sunak, İsrail’e karşı yürüttüğümüz savaşın özünü anlamadılar
Husiler: Biden ve Sunak, İsrail’e karşı yürüttüğümüz savaşın özünü anlamadılar
Yemen’de Husiler olarak bilinen Ensarullah hareketinin üyesi Muhammed al-Buheyti, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e karşı saldırgan eylemlerinin haksız olduğunu... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T17:43+0300
2024-01-12T17:43+0300
2024-01-12T17:43+0300
israil- filistin çatışması
husiler
abd
ingiltere
kızıl deniz
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Ensarullah Siyasi Büro üyesi Muhammed al-Buheyti, Sputnik’e açıklamasında, “ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırgan eylemleri kesinlikle haksız, çünkü hedefimiz yalnızca İsrail bağlantılı ticari gemilerdi. Biz sadece İsrail’e baskı yapmak istiyoruz ki, Gazze’de işlediği soykırım dursun ve bölgeye yönelik abluka kalksın” ifadesini kullandı.Husiler’in İsrail ile doğrudan savaş halinde olmalarına rağmen, Kızıl Deniz’deki operasyonlarının etik kurallarını ihlal etmediğini savunan al-Buheyti, Washington ve Londra’nın Yemen’deki hedeflere saldırı düzenleme kararının ABD ve İngiltere halklarının çıkarına olmadığını belirterek, “Yanlış bir karar olduğu açık. Dahası bu ülkelerin stratejik vizyonunun bir parçası değil. Daha ziyade Biden ve Sunak’ın seçim kaprislerini tatmin etme yöntemi. Biden ve Sunak, bu savaşın özünü bir türlü anlamadı. Zira ahlaki değeri savaş alanındaki başarılardan çok daha üstün” dedi.Washingon ve Londra’nın Yemen’deki eski operasyonlarından ders çıkarmadığını söyleyen Husi temsilcisi, “Daha önce bize saldırdıkları için pişman olmuşlardı, şimdi de pişman olacaklar” diye kaydetti.İsrail’e karşı savaşın devam edeceğini vurgulayan al-Buheyti, “Kızıl Deniz’den yararlanmasına izin vermeyeceğiz. ABD ve İngiltere de büyük kayıplar verecek. Yemen kazanacak. ABD ve İngiltere’ye karşı, bölgedeki vasallarına karşı mücadele etmekten çok doğrudan savaşmaya hazırız.” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240112/rus-uzmanlar-yemene-saldiriyi-degerlendirdi-abd-icin-beklenmedik-sonuclara-yol-acabilir-1079582673.html
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husiler, abd, ingiltere, kızıl deniz
husiler, abd, ingiltere, kızıl deniz
Husiler: Biden ve Sunak, İsrail’e karşı yürüttüğümüz savaşın özünü anlamadılar
Yemen’de Husiler olarak bilinen Ensarullah hareketinin üyesi Muhammed al-Buheyti, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e karşı saldırgan eylemlerinin haksız olduğunu, sadece ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın seçim kaprislerini tatmin etme amacını taşıdığını belirtti.
Ensarullah Siyasi Büro üyesi Muhammed al-Buheyti, Sputnik’e açıklamasında, “ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırgan eylemleri kesinlikle haksız, çünkü hedefimiz yalnızca İsrail bağlantılı ticari gemilerdi. Biz sadece İsrail’e baskı yapmak istiyoruz ki, Gazze’de işlediği soykırım dursun ve bölgeye yönelik abluka kalksın” ifadesini kullandı.
Husiler’in İsrail ile doğrudan savaş halinde olmalarına rağmen, Kızıl Deniz’deki operasyonlarının etik kurallarını ihlal etmediğini savunan al-Buheyti, Washington ve Londra’nın Yemen’deki hedeflere saldırı düzenleme kararının ABD ve İngiltere halklarının çıkarına olmadığını belirterek, “Yanlış bir karar olduğu açık. Dahası bu ülkelerin stratejik vizyonunun bir parçası değil. Daha ziyade Biden ve Sunak’ın seçim kaprislerini tatmin etme yöntemi. Biden ve Sunak, bu savaşın özünü bir türlü anlamadı. Zira ahlaki değeri savaş alanındaki başarılardan çok daha üstün” dedi.
Washingon ve Londra’nın Yemen’deki eski operasyonlarından ders çıkarmadığını söyleyen Husi temsilcisi, “Daha önce bize saldırdıkları için pişman olmuşlardı, şimdi de pişman olacaklar” diye kaydetti.
İsrail’e karşı savaşın devam edeceğini vurgulayan al-Buheyti, “Kızıl Deniz’den yararlanmasına izin vermeyeceğiz. ABD ve İngiltere de büyük kayıplar verecek. Yemen kazanacak. ABD ve İngiltere’ye karşı, bölgedeki vasallarına karşı mücadele etmekten çok doğrudan savaşmaya hazırız.” açıklamasında bulundu.