https://sputniknews.com.tr/20240111/bati-ukraynada-baris-gorusmelerinin-baslatilmasi-konusunda-anlasmaya-varamadi-1079550233.html
'Batı, Ukrayna'da barış görüşmelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya varamadı'
'Batı, Ukrayna'da barış görüşmelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya varamadı'
Sputnik’e konuşan Türk uzman Engin Özer, Batı'nın Ukrayna barış görüşmelerinin başlaması konusunda anlaşmaya varamadığını belirtirken, Riyad'daki gizli... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T17:27+0300
2024-01-11T17:27+0300
2024-01-11T17:27+0300
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Yakın zamanda uluslararası haber ajansı Bloomberg, kaynaklara dayandırdığı haberinde, G7'deki müttefikleri ve bazı küresel güney ülkelerinin 16 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da gerçekleşen gizli toplantısında Kiev’in, Rusya ile barış müzakerelerine ilişkin şartları konusunda destek bulmaya çalıştığını yazmış, ancak bu çabasında ciddi bir ilerleme kaydedemediğini bildirmişti.Toplantının sonuçlarını Sputnik haber ajansına değerlendiren Özer, “Riyad'daki gizli görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, Batı dünyasında Ukrayna'nın geleceği konusunda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu gösterdi. Şu anda Ukrayna'ya silah tedarik eden ülkeler arasında bile barış görüşmelerinin başlaması konusunda bir anlaşmaya varmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.Uzman, anlaşmazlıkların birkaç bölümden oluştuğu ve bunlardan en önemlisinin ise çatışmaların sona ermesinden sonra Karadeniz'in güvenliği konusu olduğunu vurgularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Toplantının gizli bir şekilde yapılmasının aynı zamanda, bazı ülkelerin katılma konusunda kendilerini ‘daha rahat’ hissetmelerini sağlamayı amaçladığına vurgu yapılan Bloomberg haberinde, ancak Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Brezilya'nın buna rağmen temsilcilerini göndermediği, toplantıya Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin katıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, aralık ayı sonunda Sputnik ve Rossiya 24'e verdiği demeçte, Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘barış formülü’nün ele alındığı toplantının Batılı ülkeler ve bazı küresel güney ülkelerinin katılımıyla tam bir gizlilik içinde yapıldığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/zelenskiy-ateskese-karsi-oldugunu-acikladi-1079548355.html
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ukrayna, ukrayna krizi, batı, barış, abd, ingiltere, nato, karadeniz, montrö boğazlar sözleşmesi
ukrayna, ukrayna krizi, batı, barış, abd, ingiltere, nato, karadeniz, montrö boğazlar sözleşmesi
'Batı, Ukrayna'da barış görüşmelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya varamadı'
Sputnik’e konuşan Türk uzman Engin Özer, Batı'nın Ukrayna barış görüşmelerinin başlaması konusunda anlaşmaya varamadığını belirtirken, Riyad'daki gizli görüşmelerin Batı'da ciddi anlaşmazlıklar olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.
Yakın zamanda uluslararası haber ajansı Bloomberg, kaynaklara dayandırdığı haberinde, G7'deki müttefikleri ve bazı küresel güney ülkelerinin 16 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da gerçekleşen gizli toplantısında Kiev’in, Rusya ile barış müzakerelerine ilişkin şartları konusunda destek bulmaya çalıştığını yazmış, ancak bu çabasında ciddi bir ilerleme kaydedemediğini bildirmişti.
Toplantının sonuçlarını Sputnik haber ajansına değerlendiren Özer, “Riyad'daki gizli görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, Batı dünyasında Ukrayna'nın geleceği konusunda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu gösterdi. Şu anda Ukrayna'ya silah tedarik eden ülkeler arasında bile barış görüşmelerinin başlaması konusunda bir anlaşmaya varmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.
Uzman, anlaşmazlıkların birkaç bölümden oluştuğu ve bunlardan en önemlisinin ise çatışmaların sona ermesinden sonra Karadeniz'in güvenliği konusu olduğunu vurgularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“İngiltere, Odessa'daki Ukrayna donanmasını güçlendirerek Montrö sözleşmesinin tartışmaya açılmasını istiyor. Böylece Karadeniz'deki Rus hedeflerine yönelik saldırılarda Ukrayna ordusunu destekliyor. Öte yandan Londra, Karadeniz'deki İngiliz gemileri için farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ABD ise çatışmanın sona erdirilmesi konusunda ısrarcı olma eğiliminde değil. Askeri ve mali yardımı durduran Washington yönetimi, Kiev üzerindeki siyasi baskısını da kaybediyor. Avrupa Birliği, yani Berlin ve Paris, Kiev'e sağlanacak güvenlik garantileriyle uzun vadeli bir anlaşma imzalayarak Avrupa'nın güvenliğini garanti altına almak istiyor gibi görünüyor. Bununla birlikte Avrupa'nın Karadeniz'de yabancı savaş gemilerine ilişkin herhangi bir talebi yok.”
Toplantının gizli bir şekilde yapılmasının aynı zamanda, bazı ülkelerin katılma konusunda kendilerini ‘daha rahat’ hissetmelerini sağlamayı amaçladığına vurgu yapılan Bloomberg haberinde, ancak Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Brezilya'nın buna rağmen temsilcilerini göndermediği, toplantıya Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin katıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:
“Geçen ay Ukrayna, G7 müttefikleri ve küresel güneyden küçük bir grup ülke arasında, Kiev'in Rusya ile barış görüşmelerine ilişkin şartlarına destek bulmak amacıyla gizli bir toplantı gerçekleşti. Suudi Arabistan'daki toplantıda Vladimir Zelenskiy'in ‘barış formülü’ ve Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında gelecekte olası etkileşimin ilkelerinin tartışılması önerildi.”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, aralık ayı sonunda Sputnik ve Rossiya 24'e verdiği demeçte, Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘barış formülü’nün ele alındığı toplantının Batılı ülkeler ve bazı küresel güney ülkelerinin katılımıyla tam bir gizlilik içinde yapıldığını belirtmişti.