https://sputniknews.com.tr/20240111/bati-ukraynada-baris-gorusmelerinin-baslatilmasi-konusunda-anlasmaya-varamadi-1079550233.html

'Batı, Ukrayna'da barış görüşmelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya varamadı'

'Batı, Ukrayna'da barış görüşmelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya varamadı'

Sputnik’e konuşan Türk uzman Engin Özer, Batı'nın Ukrayna barış görüşmelerinin başlaması konusunda anlaşmaya varamadığını belirtirken, Riyad'daki gizli... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T17:27+0300

2024-01-11T17:27+0300

2024-01-11T17:27+0300

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Yakın zamanda uluslararası haber ajansı Bloomberg, kaynaklara dayandırdığı haberinde, G7'deki müttefikleri ve bazı küresel güney ülkelerinin 16 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da gerçekleşen gizli toplantısında Kiev’in, Rusya ile barış müzakerelerine ilişkin şartları konusunda destek bulmaya çalıştığını yazmış, ancak bu çabasında ciddi bir ilerleme kaydedemediğini bildirmişti.Toplantının sonuçlarını Sputnik haber ajansına değerlendiren Özer, “Riyad'daki gizli görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, Batı dünyasında Ukrayna'nın geleceği konusunda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu gösterdi. Şu anda Ukrayna'ya silah tedarik eden ülkeler arasında bile barış görüşmelerinin başlaması konusunda bir anlaşmaya varmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.Uzman, anlaşmazlıkların birkaç bölümden oluştuğu ve bunlardan en önemlisinin ise çatışmaların sona ermesinden sonra Karadeniz'in güvenliği konusu olduğunu vurgularken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Toplantının gizli bir şekilde yapılmasının aynı zamanda, bazı ülkelerin katılma konusunda kendilerini ‘daha rahat’ hissetmelerini sağlamayı amaçladığına vurgu yapılan Bloomberg haberinde, ancak Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Brezilya'nın buna rağmen temsilcilerini göndermediği, toplantıya Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin katıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, aralık ayı sonunda Sputnik ve Rossiya 24'e verdiği demeçte, Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘barış formülü’nün ele alındığı toplantının Batılı ülkeler ve bazı küresel güney ülkelerinin katılımıyla tam bir gizlilik içinde yapıldığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240111/zelenskiy-ateskese-karsi-oldugunu-acikladi-1079548355.html

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