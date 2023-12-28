Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy, Ukrayna halkına ihanet etti

'Rusya'ya nankörlük yapan Alman hükümeti, utanma duygusundan yoksun'
Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevkiyatı yapmasına tepki gösteren Lavrov, Almanya'nın birleşmesinde başrolde olan Rusya'ya karşı bu adımları atan Alman hükümetinin utanma duygusunu yitirdiğini vurguladı.
Lavrov, "Birileri bir nankörlük yaptığında, insanlar vicdanen bundan utanıyor, hatta belki de uykuya dalmakta zorlanıyor. Şu anda Almanya yönetiminde bulunan kişiler bu tür hislerden, bu tür duygulardan yoksun" dedi.
12:31 28.12.2023
'Zelenskiy, Ukrayna halkına ihanet etti'
Zelenskiy'in kendi halkına ihanet ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı, "Tüm çevrimiçi kamuoyu, Zelenskiy'in sadece birkaç yıl önce 'Halkın Hizmetkarı' senaryosunun ruhuna uygun olarak nasıl konuştuğunu izliyor; 'Rusları geride bırakın, bu onların dili, normal şekilde yaşayın. Ben de Yahudiyim ama ana dilim Rusça ama Ukrayna vatandaşıyım.' Neden bu ilkeli çizgiye sahip çıkamıyor? Halkına ihanet etti. Hatta sadece bir halka ihanet etmedi, her iki halkına da ihanet etti" ifadelerini kullandı.
12:28 28.12.2023
‘Zelenskiy’in barış formülü hastalıklı hayal gücünün ürünü’
Batılı ülkelerin gelişmekte olan ülkeleri 'barış formülü'ne katılmaya ikna etme girişimlerine atıfta bulunan Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından önerilen ‘barış formülü’nün hastalıklı bir hayal gücünün ürünü olduğunun altını çizerken, “Batı’nın amacı diğer ülkelerin Zelenskiy'in ‘Barış Formülü’ne imza atmalarını sağlamaktı ki bu sadece hasta bir hayal gücünün ürünüdür. Çünkü bahsettiği gıda ve enerji güvenliği gibi maddelerle üstü örtülen bu formülün asıl amacı Rusya’nın 1991 sınırlarına geri dönmesi, Kırım'ı geri vermesi ve Donbass’ı da terk etmesi idi” ifadelerini kullandı.
12:20 28.12.2023
'Batılı ülkelerin önderliğinde ‘Zelenskiy Formulü’nün gerçekleştirilebilmesi ile ilgili çok gizli bir toplantı yapıldı'
10 gün önce Batı ülkeleri ve Küresel Güney’deki bazı ülkelerin katılımıyla ‘Zelenskiy Formulü’’nün gerçekleştirilebilmesi ile ilgili çok gizli bir toplantı yapıldığını duyuran Lavrov, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya “Kiev'in zaferini ilan edecek” şekilde çözüm bulma girişimlerinde bulunduğunu ifade etti.
Bu girişimleri ‘aldatmaca’ olarak niteleyen Lavrov, Batı'nın Ukrayna krizinden Ukrayna'nın ‘her halükarda zafer ilan etmesine’ imkan verecek çıkış yolları aramaya niyetli olduğu iddialarına ilişkin basında çıkan haberlere dikkat çektiği konuşmasında, “Bu tür girişimleri önemseyen spekülatif yetkililerdir. Eskiden Sovyetler Birliği'nin bazı bürokratik yapılarında olduğu gibi, beş yıllık planları üç veya dört yıl içinde tamamlama hikayeleri de böyleydi. Ancak bu raporlarda genellikle çok fazla göz boyama vardı. Batı'nın şu anda yaptığı da en kötü göz boyama örneklerine çok benziyor” diye konuştu.
12:15 28.12.2023
'BRICS'in desteklediği daha adil ekonomi düzenine ilerleyişi durdurmak artık imkansız'
BRICS bünyesinde yürütülen faaliyetleri anımsatarak dünyanın daha adil ekonomi düzenine doğru ilerlediğinin altını çizen Lavrov, artık bu süreci durdurmanın mümkün olmadığını söyledi.
Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha adil bir dünya düzenine, küresel ekonomi düzenine doğru ilerleyiş elbette durdurulamaz. BRICS zirvesinde çok net bir görev belirlenip BRICS üyelerine ve ekonomik ve mali açıdan gelişmekte olan diğer ülkelere, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nda onların gerçek ekonomik ağırlıklarını yansıtan kotalar verilmesi talep edildi. ABD'nin kendi adil rekabet ilkelerini nasıl baltaladığının başka bir tezahürünü görmek istemiyorlar"
ABD dolarının bir nüfuz aracına dönüşmekte olduğunun altını çizen Lavrov, "Herkes, farklı bölgelerdeki ülkelerin meşru rekabet pozisyonlarını bozma aracına, içişlerine müdahale, rejim değiştirme aracına dönüşen dolardan artık usandı" diye vurguladı.
12:00 28.12.2023
'Batılı ülkeler Sırbistan'ı darbe organize etmekle tehdit etti'
ABD yönetimi başta olmak üzere Batı’nın diğer ülkelere karşı tutumunu değerlendiren Lavrov, yakın zamanda Sırbistan’da gerçekleşen seçimler ve sonrasında yaşanan protestoları anımsatarak, “Batı, Sırbistan’dan seçim yapmasını istedi. Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmasına zorladı. Aksi halde darbe organize etme tehdidinde bulundu” ifadelerini kullandı.
Batı’nın diğer ülkelere karşı ‘ya bizimle ya da karşımızda’ tutumunun yalnızca bu örnekle sınırlandırılmayacağına dikkat çeken Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pekin ziyareti sırasında ‘Çin ile AB arasındaki ilişkilerin, ülkenin Ukrayna konusundaki tutumuna bağlı olacağını’ söylediğini hatırlatırken, “Büyük bir güç olan Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili Von der Leyen’in bu sözleri de Batı’nın uluslararası diplomasiyi nasıl yönetmeye çalıştığını ve ülkelere karşı nasıl bir tutumda olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.
11:46 28.12.2023
Lavrov: Batı'nın yaptırım ve baskıları, sadece Rusya halkının dayanışmasını güçlendirdi
Lavrov, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırım ve baskıların sadece Rusya halkının dayanışmasını güçlendirdiğini vurguladı. Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına değinen Lavrov, "Batı'nın ne kadar yalancı ve sahte olduğunu kendimiz görmüş olduk. Yaptırımların halkı ayaklandırması gerekiyordu, protesto dalgaları yaratması gerekiyordu, ancak ülkenin dayanışmasını, halkın birliğini sağladı" dedi.
Rusya'nın 2023 yılında çok daha güçlü hale geldiğini ve halkın birlik olduğunu kaydeden Lavrov, "Kolektif Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna toplumu eliyle yürüttüğü hibrit savaş sonucunda, Rusya geride kalan yıl içinde çok daha güçlü hale geldi ve halkımızın birliği önemli ölçüde pekişti. Batı, Rusya sakinlerinin ayrışacağını, özel askeri harekata karşı çıkacağını düşünüyordu fakat aksine tam tersi oldu" ifadelerini kullandı.