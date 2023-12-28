Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy, Ukrayna halkına ihanet etti

'Batılı ülkelerin önderliğinde ‘Zelenskiy Formulü’nün gerçekleştirilebilmesi ile ilgili çok gizli bir toplantı yapıldı'

10 gün önce Batı ülkeleri ve Küresel Güney’deki bazı ülkelerin katılımıyla ‘Zelenskiy Formulü’’nün gerçekleştirilebilmesi ile ilgili çok gizli bir toplantı yapıldığını duyuran Lavrov, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya “Kiev'in zaferini ilan edecek” şekilde çözüm bulma girişimlerinde bulunduğunu ifade etti.

Bu girişimleri ‘aldatmaca’ olarak niteleyen Lavrov, Batı'nın Ukrayna krizinden Ukrayna'nın ‘her halükarda zafer ilan etmesine’ imkan verecek çıkış yolları aramaya niyetli olduğu iddialarına ilişkin basında çıkan haberlere dikkat çektiği konuşmasında, “Bu tür girişimleri önemseyen spekülatif yetkililerdir. Eskiden Sovyetler Birliği'nin bazı bürokratik yapılarında olduğu gibi, beş yıllık planları üç veya dört yıl içinde tamamlama hikayeleri de böyleydi. Ancak bu raporlarda genellikle çok fazla göz boyama vardı. Batı'nın şu anda yaptığı da en kötü göz boyama örneklerine çok benziyor” diye konuştu.