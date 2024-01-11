https://sputniknews.com.tr/20240111/emekli-tumamiral-gurdeniz-uc-ulkenin-karadeniz-mayin-temizligi-faaliyetine-nato-dahil-edilmemeli-1079528957.html

Emekli Tümamiral Gürdeniz: Üç ülkenin Karadeniz mayın temizliği faaliyetine NATO dahil edilmemeli

Emekli Tümamiral Gürdeniz: Üç ülkenin Karadeniz mayın temizliği faaliyetine NATO dahil edilmemeli

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'de mayın temizleme anlaşması imzalıyor. Anlaşmayı Sputnik’e değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz iyi niyetli... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T10:58+0300

2024-01-11T10:58+0300

2024-01-11T10:58+0300

türkiye

karadeniz

mayın

mayın temizleme

mayın gemisi

mayın eylem merkezi

romanya

türkiye

bulgaristan

milli savunma bakanlığı (msb)

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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan “Üçlü Girişim” kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) İstanbul’da imzalanacak. Mutabakat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov tarafından imzalanacak.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından alınan tedbirlere ek olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan çalışmalarla Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı bir Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulması hususunda mutabık kalınmış, teknik heyetler seviyesinde, geçtiğimiz Eylül ayında görüşmelere başlanmıştır. Oluşturulacak görev grubu ile Karadeniz'de seyrü-sefer emniyetine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Mayına Karşı Tedbirler Görev Grubu herhangi bir ülkeye veya yapıya karşı ya da alternatif olarak teşkil edilmemekte olup sadece savunma amaçlıdır" denildi.Anlaşmayı Sputnik’e değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz şunları söyledi: ‘NATO dahil edilmemeli’ Karadeniz’de başlayacak olan mayın temizliğinin NATO’nun Karadeniz’e girme hedefinin bir parçası haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Cem Gürdeniz açıklamalarına şu şekilde devam etti:‘Rusya ve Ukrayna ile koordine sağlanmalı’Ukrayna'da devam eden çatışmaların tarafları olan Ukrayna ve Rusya’yla da mayın temizleme faaliyetinden koordinasyon sağlanması gerektiğini vurgulayan Gürdeniz “Diğer taraftan Rusya ve Ukrayna ile de eşit şekilde koordine edilmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü son iki hafta içerisinde yaşananlara baktığımızda, Karadeniz’deki deniz ortamında kışkırtmanın artacağı izlenimleri artmaktadır. Örneğin ABD merkezli Atlantik Konseyi’nin Karadeniz için yayınladığı yeni strateji dokümanında (A Security Strategy for the Blacksea), NATO'nun savaş sonrası bölgede bir deniz görev kuvveti ile bulunması gibi, Karadeniz'in gerçekleri ile Montrö Sözleşmesi ile uyumlu olmayan marjinal tekliflerin olduğunu görüyoruz. Bazı senatörlerin, ABD’li emekli amirallerin açıklamalarına bakıldığında Anglosakson dünyanın hala Karadeniz’de büyük bir kışkırtma içerisinde olduğunu anlıyoruz. Savaşı durdurmak yerine, buradaki krizi karadan, denize taşıma gibi bir hedefe odaklandıklarını görüyoruz. Karadeniz deniz ortamının kışkırtmalara kapalı tutulması gerekir. Savaşın denizde yoğunlaşması Türkiye'nin ve kıyıdaşların çıkarları ile uyuşan bir durum değildir. O nedenle mayın temizliğini yapacak olan bu üçlü görev kuvvetinin çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle sahte bayrak (false flag) operasyon tuzak ve kışkırtmalarına dikkat edilmesi gerekir. O nedenle Rusya ve Ukrayna ile tam bir koordinasyonun sağlanması ve bu operasyonu yürütecek olan komuta kontrol gemisinde onların da temsilcisinin olması düşünülmelidir. Çünkü bölgede savaş hali devam etmektedir. Savaş durumu devam eden bir bölgede denizdeki mayınların temizlenmesi riskli bir iştir. Dilerim bölgesel harekat kısa sürede başarıyla tamamlanır” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-karadeniz-filosundan-sivastopol-korfezinde-insansiz-hucumbot-ve-mayin-tatbikati-1076311269.html

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